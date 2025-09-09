Конфликт с Украиной: внимание, поддержка, отношение к переговорам, представления о сроках спецоперации, ее влияние на жизнь респондентов в августе 2025 года

В августе за событиями вокруг Украины внимательно следили половина опрошенных. Уровень поддержки действий российских военных остаётся высоким. Доля выступающих за переход к мирным переговорам достигла двух третей от опрошенных. Треть респондентов считают, что военные действия завершатся в течение года — это меньше, чем в начале 2025 года. Немногим более половины россиян говорят, что спецоперация так или иначе затронула их лично и их семьи. Респонденты, которых затронула спецоперация, в первую очередь говорили о потере близких, участии родственников и знакомых в военных действиях, а также об общем эмоциональном упадке и ухудшении экономической ситуации в связи со спецоперацией.

В августе 2025 года внимательно следили за ситуацией вокруг Украины чуть более половины опрошенных (56%, сумма ответов «очень внимательно» и «довольно внимательно»), ещё треть респондентов (31%) следили без особого внимания, а 13% опрошенных не следили вовсе.

Внимательнее всего следили за событиями вокруг Украины мужчины (59%), опрошенные старшего возраста (70% среди респондентов в возрасте 55 лет и старше), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (61%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (58%), те, для кого телевидение является источником информации (64%), те, кто поддерживает деятельность российских военных в Украине (63%), те, кто считает, что сейчас следует продолжать военные действия (72%).

С меньшим вниманием следили за ситуацией вокруг Украины женщины (52%), молодёжь до 24 лет (28%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (42%), те, кто не одобряет деятельность действующего президента (38%), те, для кого социальные сети являются источником информации (51%), те, кто не поддерживает действия российских военных в Украине (29%), те, кто считает, что следует переходить к мирным переговорам (49%).

Уровень поддержки действий российских вооружённых сил в Украине остаётся высоким – 78% (в том числе 47% – определённо поддерживают, а 31% — скорее поддерживают). Не поддерживают действия ВС РФ в Украине – 15% (7% — определённо не поддерживают, 8% — скорее не поддерживают).

Уровень поддержки действий ВС РФ в Украине выше среди следующих групп: мужчины (81%), опрошенные старшего возраста (84% среди респондентов в возрасте 55 и старше), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (88%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (84%), те, кто доверяет телевидению как источнику информации (87%), те, кто считает, что следует продолжать военные действия (95%), те, чьё материальное положение за последний год улучшилось (79%) или осталось без изменений (81%), те, кто поддерживает переговоры В. Путина и Д. Трампа на Аляске (83%).

Уровень поддержки ВС РФ в Украине ниже среди следующих групп: женщины (75%), молодёжь до 24 лет (60%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (48%), те, кто не одобряет деятельность действующего президента (35%), те, кто доверяет ютуб-каналам как источнику информации (51%), те, кто считает, что сейчас следует переходить к мирным переговорам (72%), те, чьё материальное положение за последний год ухудшилось (69%), те, кто не поддерживает переговоры В. Путина и Д. Трампа на Аляске (60%).

До двух третей (66%) выросла доля респондентов, считающих, что сейчас следует переходить к мирным переговорам, тем самым обновив максимальные значения по данному показателю. Считают, что нужно продолжать военные действия 27% опрошенных – минимальные значения за всё время наблюдений.

Доля сторонников мирных переговоров выше среди женщин (74%), молодёжи до 24 лет (80%), жителей села (73%), тех, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (83%), тех, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (82%), тех, кто доверяет ютуб-каналам как источнику информации (82%), тех, кто не поддерживает действия российских военных в Украине (90%), тех, кого затронула спецоперация (73%)

Доля сторонников продолжения военных действий выше среди мужчин (38%), опрошенных старшего возраста (35% в возрасте 55 лет и старше), жителей Москвы (47%), тех, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (34%), тех, кто одобряет деятельность действующего президента (30%), тех, кто доверяет телевидению как источнику информации (31%), тех, кто поддерживает действия российских военных (33%), тех, кого не затронула (28%) и в какой-то мере затронула спецоперация (30%).

Рост оптимизма респондентов по поводу скорого завершения военных действий в Украине, начавшийся июле 2024 года, в августе 2025 года прекратился и вернулся на уровень конца 2022 — начала 2023 годов. Так, считают, что военные действия продлятся не больше месяца 1% опрошенных, от месяца до двух – 3%, от двух месяцев до полугода – 12%, от полугода до года – 20% (снижение на 7 п.п. с января 2025 года), более года – 39% (рост на 7 п.п. с января 2025 года).

Думают, что военные действия в Украине продлятся больше года, чаще опрошенные среднего возраста (43% среди опрошенных в возрасте 25-39 лет; 42% среди опрошенных в возрасте 40-54 лет), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (54%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (55%), те, кто доверяет ютуб-каналам как источнику информации (58%).

Думают, что военные действия продлятся не больше года, чаще молодёжь до 24 лет (49%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (41%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (38%), те, кто доверяет телеграм-каналам как источнику информации (45%).

За прошедшие полтора года увеличилась доля россиян, которых сильно затронула специальная военная операция – до 22% (рост на 6 п.п.), увеличилась и доля тех, кого, по их словам, спецоперация совершенно не затронула – до 40% (рост на 6 п.п.). В целом, более половины опрошенных (58%) говорят, что спецоперация затронула их жизнь и жизнь их семьи в той или иной степени.

Доля тех, кого спецоперация совершенно не затронула, выше среди молодёжи до 24 лет (45%), более обеспеченных респондентов (41% среди тех, которым хватает на одежду, кто может себе позволить товары длительного пользования), жителей Москвы (50%), респондентов со средним образованием и ниже (46%), тех, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (43%), тех, кто одобряет деятельность действующего президента (41%), тех, чьё материальное положение улучшилось за последний год (47%).

Доля тех, кого спецоперация затронула «сильно», выше среди опрошенных старшего возраста (27% в возрасте 55 лет и старше), менее обеспеченных респондентов (31% среди тех, которым едва хватает на еду), жителей села (26%), тех, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (31%), тех, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (34%), тех, чьё материальное положение за последний год ухудшилось (28%).

Те, кого затронула спецоперация, в первую очередь отмечали гибель близких (30%) или участие родственников, друзей, знакомых в боевых действиях (28%). Пятой части опрошенных (20%), которых затронула спецоперация, эмоционально тяжело (грустно, печально, страшно, переживают), 14% отмечают рост цен, ухудшение материального положения, тяжёлую экономическую ситуацию, 6% — разрушение родственных связей, 4% — последствия санкций.

Те, кого спецоперация затронула «сильно», чаще говорили про гибель близких – 36%, участие родственников, друзей, знакомых в военных действиях в настоящий момент – 32%, большое количество раненых, инвалидов – 5%.

Те, кого спецоперация затронула «не сильно», чаще говорили про эмоциональную тяжесть – 23% и рост цен, ухудшение материального положения – 19%.

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-Центра проведен 19 по 27 августа 2025 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1613 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа.Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии