Источники информации в августе 2025: пользование и доверие

Телевидение остаётся главным источником новостей для россиян, однако доля таких опрошенных постепенно сокращается. Совокупная аудитория потребителей новостей в интернете уже несколько лет как сравнялась с телеаудиторией и даже незначительно её превысила. Аудитория телевидения, радио и печатных изданий более возрастная, менее обеспеченная, менее образованная, более лояльная политике властей. Аудитория интернет-источников более молодая, более обеспеченная, более образованная, более оппозиционная.

Структура пользования источниками информации остаётся устойчивой на протяжении последних двух лет. Телевидение по-прежнему является главным источником информации для россиян – им пользуются шестеро из десяти опрошенных (60%), однако их доля постепенно сокращается (снижение на 10 п.п. с марта 2022 года). Узнают о новостях из социальных сетей треть респондентов (36%), из интернет-изданий и телеграм-каналов менее трети опрошенных (29% и 26% соответственно), из радио и ютуб-каналов примерно каждый десятый (9% и 8% соответственно), печатных изданий – 6%.

Телевидение в качестве источника информации чаще других используют женщины (63%), опрошенные старшего возраста (79% среди опрошенных в возрасте 55 лет и старше), респонденты со средним образованием и ниже (64%), менее обеспеченные респонденты (65% среди тех, которым едва хватает на еду, 63% среди тех, которым едва хватает на одежду), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (67%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (63%), те, кто поддерживает деятельность российских военных в Украине (65%), те, кто считает, что сейчас следует продолжать военные действия (68%).

Совокупная аудитория потребителей новостей в интернете (интернет-издания, социальные сети, телеграм-каналы, ютуб-каналы) уже несколько лет как сравнялась с телеаудиторией и даже незначительно её превзошла – 63%/60%. Однако внутри этой группы также есть некоторые различия среди источников.

Аудитория социальных сетей и телеграм-каналов – это более молодая (56% и 47% в возрасте до 24 лет), более образованная (40% и 34% респондентов с высшим образованием), более обеспеченная (39% и 34% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), более оппозиционная аудитория (43% и 28% среди тех, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути; 40% и 28% среди тех, кто не одобряет деятельность действующего президента), те, кто чаще не поддерживает военные действия в Украине (44% и 30%) и выступает за переход к мирным переговорам (40% и 28%).

Аудитория интернет-изданий в целом схожа с вышеописанной, однако она больше смещена в сторону людей среднего возраста (35% — 25-39 лет, 34% — 40-54 года), а также не выраженного преимущества одного из мнений по вопросу о военных действиях в Украине, хотя она всё также более образована (35% с высшим образованием), более обеспечена (33% могут позволить себе товары длительного пользования), и более оппозиционна (34% среди тех, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути; 32% среди тех, кто не одобряет деятельность действующего президента).

Аудитория ютуб-каналов, в первую очередь, отличается своей большей оппозиционностью (13% считают направление дел в стране неправильным, 16% не одобряют деятельность В. Путина), меньшей поддержкой военных действий в Украине (12%), большим желанием перехода к мирным переговорам (9%), и смещением в сторону более молодых опрошенных (10% — до 24 лет, 11% — 25-39 лет).

Аудитория, получающая новости по радио и из печатных изданий в целом схожа с аудиторией новостных программ по телевидению: чаще других используют радио и печатные издания для получения новостей опрошенные старшего возраста (по 12% среди опрошенных в возрасте 55 лет и старше), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (10%, 7%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (10%, 7%), те, кто поддерживает действия российских военных в Украине (10%, 7%), те, кто считает, что сейчас следует продолжать военные действия (12%, 7%).

Телевидение обладает также самым высоким уровнем доверия среди всех источников информации – 44% (снижение на 5 п.п. с мая 2025 года), примерно каждый шестой доверяет социальным сетям (17%), телеграм-каналам (17%) и интернет-изданиям (15%), доверяют радио 7% опрошенных, печатным изданиям – 5%, ютуб-каналам – 4%.

Телевидению как источнику информации чаще доверяют женщины (48%), опрошенные старшего возраста (58% среди респондентов старшего возраста), респонденты со средним образованием и ниже (50%), менее обеспеченные респонденты (48% среди тех, которым едва хватает на еду), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (51%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (49%), те, кто поддерживает деятельность российских военных в Украине (49%), те, кто считает, что сейчас следует продолжать военные действия (50%).

Доверяют телеграм-каналам, социальным сетям, интернет-изданиям чаще молодёжь до 24 лет (31%, 37%, 16%), более обеспеченные респонденты (21%, 17%, 18% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования).

Ютуб-каналам как источнику информации чаще доверяют молодёжь до 24 лет (6%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (9%), те, кто не одобряет деятельность действующего президента (12%), те, кто не поддерживает действия российский вооружённых сил в Украине (12%), те, кто считает, что сейчас следует начать мирные переговоры (5%).

Печатным изданиям и радио как источнику информации чаще других доверяют опрошенные старшего возраста (9% и 8% в возрасте 55 лет и старше), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (9%, 6%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (8%, 5%).

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-Центра проведен 19 по 27 августа 2025 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1613 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа.Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии