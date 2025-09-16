Ожидание безработицы в августе 2025 года

В августе 2025 года 24% россиян ожидали, что в ближайшие 12 месяцев безработных станет больше. Этот показатель медленно растет на протяжении последних полутора лет. Несмотря на этот рост, ожидание безработицы сегодня ниже показателей, которые преобладали до 2022 года.

Доля россиян, которые ожидают роста безработицы, постепенно растет после ее существенного снижения в 2022-2024 годах. Сейчас каждый четвёртый опрошенный (24%) ожидает, что безработных в ближайшие 12 месяцев будет больше (рост на 8 п.п. с февраля 2024 года).

Чаще других ожидают роста безработицы респонденты со средним образованием и ниже (27%), менее обеспеченные респонденты (33% среди тех, которым едва хватает на еду), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (42%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (45%), те, чьё материальное положение за последний месяц ухудшилось (39%), а также предприниматели (31%).

Чаще других говорят, что в ближайшие месяцы ситуация с безработицей не изменится, женщины (47%), респонденты среднего возраста (49% среди опрошенных в возрасте 25-39 лет), респонденты с высшим образованием (51%), более обеспеченные респонденты (47% среди тех, кто может позволить себе товары длительного пользования), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (48%), те, кто одобряет деятельность президента (45%), те, чьё материальное положение за последний год не изменилось (49%), а также специалисты (52%).

Чаще других считают, что количество безработных будет снижаться в ближайшие 12 месяцев, мужчины (24%), молодёжь до 25 лет (26%), респонденты со средним образованием и ниже (26%), более обеспеченные респонденты (25% среди тех, кто может позволить себе товары длительного пользования), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (23%), и те, кто одобряет деятельность президента (22%), те, чьё материальное положение за прошедший год улучшилось (34%), руководители (33%).

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-Центра проведен 19 по 27 августа 2025 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1613 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии