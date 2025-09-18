Показатели Индекса потребительских настроений в августе 2025 года

В августе 2025 года Индекс потребительских настроений (ИПН) снизился до 110 пунктов, вернувшись на уровень конца прошлого года. Ухудшились как оценки текущего положения дел, так и ожидания на будущее, при этом первый показатель снизился более существенно. Наибольшее падение наблюдается по вопросу о готовности совершать крупные покупки. Несмотря на рост негативных оценок в ответах респондентов преобладают нейтральные и позитивные суждения.

В августе 2025 года Индекс потребительских настроений (ИПН) снизился до 110 пунктов (снижение на 7 п. с июня 2025 года) после плавного роста в начале года. На изменение Индекса главным образом повлияло ухудшение оценок текущей жизненной ситуации, этот показатель снизился до 96 п. (снижение на 11 п. с июня 2025 года), снизился и показатель экономических ожиданий, но менее резко – до 119 п. (на 6 п. с апреля 2025 года).

С июня 2025 года выросла доля тех, чьё материальное положение семьи за последний год ухудшилось – до 27% (рост на 6 п.п.) и снизилась доля тех, чьё материальное положение семьи улучшилось – до 19% (снижение на 5 п.п.). Однако примерно у половины опрошенных материальное положение их семей не изменилось – 53% (снижение на 7 п.п. с июня 2024 года).

Чаще других говорили об улучшении материального положения семьи за последний год молодёжь до 25 лет (36%), респонденты со средним образованием и ниже (26%), более обеспеченные респонденты (27% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), жители городов до 100 тысяч человек и жители сёл (23% и 22% соответственно), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (22%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (21%).

Чаще других говорили, что материальное положение их семьи за последний год не изменилось опрошенные старшего возраста (55% в возрасте 55 лет и старше), респонденты со средним образованием (57%), респонденты, которым едва хватает на одежду, но хватает на еду (58%), жители Москвы и городов с населением более 500 тысяч человек (59% и 60% соответственно), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (56%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (54%).

Чаще других говорили об ухудшении материального положения семьи за последний год опрошенные старшего возраста (31% среди респондентов в возрасте 40 лет и старше), респонденты с высшим образованием (30%), менее обеспеченные респонденты (49% среди тех, которым едва хватает на еду), жители городов с населением от 100 до 500 тысяч человек (33%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (49%), те, кто не одобряет деятельность действующего президента (58%).

глядит более оптимистичным. Так, прогнозируют улучшения ситуации 28% опрошенных (снижение на 3 п.п. с июня 2025 года), а ухудшение – 14% респондентов (рост на 5 п.п. с июня 2024 года). При этом об отсутствии значительных изменений говорят чуть менее половины опрошенных – 44%.

Ожидают улучшения материального положения семьи в ближайший год чаще мужчины (34%), молодёжь до 25 лет (48%), респонденты со средним образованием и ниже (35%), более обеспеченные респонденты (38% среди те, кто может себе позволить товары длительного пользования), жители городов с населением до 100 тысяч человек и жители села (по 30%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (31%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (30%).

Считают, что материальное положение семьи в ближайший год не изменится чаще женщины (49%), опрошенные старшего возраста (51% среди опрошенных в возрасте 55 лет и старше), москвичи (52%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (47%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (46%).

Ожидают ухудшения материального положения семьи в ближайший год чаще опрошенные старшего возраста (19% среди опрошенных в возрасте 55 лет и старше), респонденты с высшим образованием (17%), менее обеспеченные опрошенные (25% среди тех, которым едва хватает на еду), жители городов с населением от 100 до 500 тысяч человек (21%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (30%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (38%).

Представления об экономическом будущем страны несколько позитивнее, чем о будущем семьи: считают, что следующие 12 месяцев для экономики страны будут хорошим временем 44% опрошенных, однако эта доля снизилась на 5 п.п. с апреля 2025 года. Одновременно с этим несколько выросли нейтральные (27%, рост на 3 п.п. с апреля 2025 года) и негативные (18%, рост на 2 п.п. с апреля 2025 года) оценки будущего года с экономической точки зрения.

Считают, что следующие 12 месяцев для экономики страны будут хорошим временем, чаще более обеспеченные респонденты (51% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (53%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (49%).

Считают, что следующие 12 месяцев для экономики страны будут плохим временем, чаще менее обеспеченные опрошенные (24% среди тех, которым едва хватает на еду), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (51%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (58%).

Прогнозы на более далёкое будущее экономики страны (5 лет) менее оптимистичны: каждый четвёртый считает, что следующие 5 лет будут не хорошим, но и не плохим временем (38%), треть полагают, что хорошим (30%, снижение на 5 п.п. с февраля 2025 года), 12% — плохим (рост на 4 п.п. с февраля 2025 года).

Считают, что следующие 5 лет будут хорошим временем для российской экономики, чаще мужчины (34%), более обеспеченные респонденты (36% среди тех, кто может позволить себе товары длительного пользования), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (38%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (34%).

Считают, что следующие 5 лет будут не хорошим, но и не плохим временем для российской экономики, чаще женщины (41%), более обеспеченные респонденты (40% среди тех, кто может позволить себе товары длительного пользования), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (41%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (40%).

Считают, что следующие 5 лет будут плохим временем для российской экономики, чаще менее обеспеченные опрошенные (16% среди тех, которым едва хватает на еду), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (36%), те, кто не одобряет деятельность действующего президента (42%).

Около половины опрошенных считают настоящее время не хорошим, но и не плохим для крупных покупок для дома – 46% (рост на 6 п.п. с июня 2025 года). При этом равные доли опрошенных придерживаются противоположенных позиций по этому вопросу: 23% считают, что сейчас для крупных покупок время как хорошее (снижение на 9 п.п.), так и плохое.

Доля тех, кто считает, что сейчас хорошее время для крупных покупок для дома, выше среди молодёжи до 25 лет (30%), более обеспеченных респондентов (32% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), тех, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (26%), тех, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (25%).

Доля тех, кто считает, что сейчас плохое время для крупных покупок для дома, выше среди опрошенных старшего возраста (25% среди респондентов в возрасте 55 лет и старше), менее обеспеченных респондентов (36% среди тех, которым едва хватает на еду), тех, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (33%), тех, кто не одобряет деятельность действующего президента (39%).

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-Центра проведен 19 по 27 августа 2025 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1613 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии