Главные события летних месяцев 2025 года

Этим летом международные события стали самыми запоминающимися для россиян. В июне респондентам прежде всего запомнился конфликт Израиля и Ирана, в августе —встреча Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске. События, связанные со спецоперацией, ежемесячно отмечает в совокупности порядка 15% опрошенных. Кроме того, среди запомнившихся событий летних месяцев назывались ПМЭФ, авиакатастрофы и природные катаклизмы.

Главным событием июня стал конфликт Израиля и Ирана – о нём сказали четверть опрошенных. Каждый десятый называл события, связанные с «СВО», а 5% респондентов упомянули Петербургский международный экономический форум.

В июле респонденты чаще всего называли атаки беспилотников, диверсии – 8%, спецоперацию и переговоры с Украиной, обмен пленными – по 7%, природные катаклизмы (жара, ливни, пожары, землетрясение) – 5%, крушение АН-24 на Дальнем Востоке и авиакатастрофу в Индии – 4%.

В августе россиянам более всего запомнилась встреча В. Путина и Д. Трампа на Аляске – 39%. События, связанные с Украиной и СВО, упомянули 5% опрошенных, атаки на территорию России и успехи на СВО – по 3% респондентов.

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-Центра проведен 19 по 27 августа 2025 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1613 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа.Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии