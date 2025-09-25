Уровень межличностного доверия, честность в отношениях с другими людьми: июнь 2025

Большинство россиян считают, что осторожность с другими людьми не помешает, доля таких респондентов выросла в 2018 году и с тех пор практически не снижается. При этом шестеро из десяти опрошенных полагают, что другие люди в отношениях с ними ведут себя честно. Треть респондентов, напротив, придерживаются мнения, что люди стараются получить выгоду от отношений с ними.

Большинство россиян считают, что осторожность в отношении с людьми не помешает – 80% (в т.ч. 28% — «практически всегда не помешает», а 52% — «обычно не помешает»). Говорят о том, что людям можно доверять 19% респондентов (в т.ч. 4% — «практически всегда можно доверять», 15% — «обычно можно доверять»). Уровень межличностного доверия с конца 1990-х годов колебался вокруг 30%, однако в 2018 году снизился примерно на 15 п.п..

Уровень межличностного доверия практически не различается в разных социально-демографических группах, однако некоторые незначительные отличия всё-таки есть.

Чаще других говорят, что осторожность в отношениях с людьми не помешает опрошенные старшего возраста (82% среди респондентов в возрасте 40 лет и старше), менее обеспеченные респонденты (85% среди тех, которым едва хватает на еду), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (86%), те, кто не одобряет деятельность действующего президента (83%).

Чаще других говорят, что людям можно доверять опрошенные в возрасте 25-39 лет (22%), респонденты с высшим образованием (21%), респонденты, которым едва хватает на одежду (21%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (21%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (19%).

При этом шестеро из десяти респондентов считают, что по отношению к ним люди пытаются вести себя честно – 59% (в т.ч. 16% — «практически всегда пытаются вести себя честно», 43% — «чаще пытаются вести себя честно»). А каждый третий опрошенный полагает, что другие люди в общении стремятся получить выгоду за их счёт – 33% (в т.ч. 9% — «практически всегда стремятся получить выгоду», 24% — «чаще стремятся получить выгоду»).

О том, что в отношениях люди стараются получить выгоду за их счет, чаще других говорят мужчины (38%), опрошенные в возрасте 40-54 лет (40%), менее обеспеченные респонденты (39% среди тех, которым едва хватает на еду), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (42%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (43%).

Чаще других считают, что люди пытаются вести себя честно, женщины (63%), молодёжь до 25 лет (68%), более обеспеченные респонденты (62% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (63%), те, кто одобряет деятельность действующего президента (61%).

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 19 по 25 июня 2025 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1604 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии