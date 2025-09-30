Гордость достижениями России в различных сферах

С начала 2000-х годов наблюдается постепенный рост чувства гордости достижениями России в различных сферах. В июне 2025 года, среди предложенных вариантов наибольшую гордость у россиян вызывали история страны, успехи в литературе и искусстве, а также спортивные достижения. В меньшей степени опрошенные гордились политическим влиянием России в мире, экономическими успехами и положением дел в области демократии. Чаще других гордятся положением дел России в различных областях молодёжь, более обеспеченные респонденты, жители Москвы, телезрители и лояльные власти граждане.

Опрос проведен в рамках очередного раунда Международной программы социальных исследований ( ISSP ).

Показатели чувства гордости различными достижениями общественно-политической, экономической, культурной жизни России постепенно росли с конца 90-х — начала 2000-х годов. В июне 2025 года из предложенного респондентам списка большую гордость вызывали российская история (93%, рост на 21 п.п. с июля 2003 года), достижения в области литературы и искусства (87%, рост на 22 п.п. с июля 2003 года), достижения в спорте (85%, рост на 20 п.п. с июля 2003 года). Гордились политическим влиянием России в мире 75% респондентов (рост на 49 п.п. с июня 1996 года), экономическими достижениями – 69% (рост на 55 п.п. с июня 1996 года), положением дел в области демократии в России – 61% (рост на 48 п.п. с июля 2003 года).

Отношение к тем или иным достижениям России отличается в различных социально-демографических группах.

Чаще других гордятся российской историей молодёжь до 25 лет (98%), те, кто доверяет телевидению как источнику информации (96%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (96%).

Реже других гордятся российской историей опрошенные старшего возраста (91% среди респондентов в возрасте 55 лет и старше), те, кто доверяет ютуб-каналам как источнику информации (86%), те, кто не одобряет деятельность действующего президента (76%).

Гордятся достижениями России в области литературы и искусства чаще респонденты с высшим образованием (90%), жители Москвы (96%), более обеспеченные респонденты (88% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), а также те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (91%).

Гордятся достижениями России в области литературы и искусства реже респонденты со средним образованием и ниже (83%), жители села (81%), менее обеспеченные респонденты (77% среди тех, которым едва хватает на еду), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (74%).

Политическим влиянием России в мире чаще гордятся опрошенные в возрастных группах 18-24 года и 25-39 лет (по 78%), более обеспеченные респонденты (80% среди тех, кто может позволить товары длительного пользования), жители Москвы (85%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (84%), те, кто доверяет телевидению как источнику информации (81%).

Политическим влиянием России в мире реже гордятся опрошенные в возрастных группах 40-54 года и 55 лет и старше (по 73%), менее обеспеченные респонденты (64% среди тех, которым едва хватает на еду), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (48%), те, кто доверяет ютуб-каналам как источнику информации (68%).

Доля тех, кто гордится экономическими достижениями России выше в следующих группах: женщины (71%), более обеспеченные респонденты (72% среди тех, кто может позволить товары длительного пользования), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (79%), те, кто доверяет телевидению как источнику информации (79%).

Доля тех, кто не гордится экономическими достижениями России выше в следующих группах: мужчины (30%), менее обеспеченные респонденты (29% среди тех, которым едва хватает на еду), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (52%), те, кто доверяет ютуб-каналам как источнику информации (40%).

Доля тех, кто гордится Россией в области положения дел с демократией выше в следующих группах: молодёжь до 24 лет (69%), более обеспеченные респонденты (67% среди тех, кто может позволить товары длительного пользования), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (72%), те, кто доверяет телевидению как источнику информации (79%).

Доля тех, кто не гордится Россией в области положения дел с демократией выше в следующих группах: опрошенные в возрасте 40-54 лет (32%), менее обеспеченные респонденты (34% среди тех, которым едва хватает на еду), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (58%), те, кто доверяет ютуб-каналам как источнику информации (42%).

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 19 по 25 июня 2025 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1604 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа.Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии