Рейтинги сентября 2025 года: настроения, оценки положения дел в стране, одобрение органов власти

Общественные настроения остаются устойчивыми на протяжении последних месяцев: две трети опрошенных пребывают в нормальном состоянии. У пятой части респондентов прекрасное настроение, столько же испытывают негативные эмоции. Большинство опрошенных считают, что дела в стране идут в правильном направлении. В отношении органов власти преобладают положительные оценки, по сравнению с прошлым месяцем их доля практически не изменилась.

Большинство россиян по-прежнему пребывают в нормальном, ровном состоянии (64%), при этом по 18% опрошенных испытывают как прекрасное настроение, так и напряжение, раздражение, страх, тоску.

Чаще других говорят о прекрасном настроении мужчины (21%), молодёжь до 24 лет (32%), более обеспеченные респонденты (23% среди тех, кто может позволить себе товары длительного пользования), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (21%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (19%).

О нормальном ровном состоянии чаще говорят опрошенные старшего возраста (66% среди опрошенных в возрасте 55 лет и старше), более обеспеченные респонденты (65% среди тех, которым едва хватает на одежду, 64% среди тех, кто может позволить себе товары длительного пользования), жители Москвы (71%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (66%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (65%).

Чаще других испытывают напряжение, раздражение, страх, тоску женщины (22%), опрошенные старшего возраста (22% в возрасте 55 лет и старше), менее обеспеченные респонденты (31% среди тех, которым едва хватает на еду), жители городов с населением более 500 тысяч человек (21%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверном пути (36%), те кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (33%).

Доля тех, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении, остаётся высокой и практически не изменяется на протяжении последнего года – 70%. Считают, что страна движется по неверному пути 17% опрошенных.

О том, что дела в стране идут в правильном направлении, чаще говорили более образованные опрошенные (71% — с высшим образованием, 72% — с профессиональным образованием), более обеспеченные респонденты (73% среди тех, кто может позволить себе товары длительного пользования), жители Москвы (83%), те, кто доверяет телевидению как источнику информации (82%), опрошенные, одобряющие деятельность В. Путина на посту президента (79%), те, кто пребывает в прекрасном настроении (83%).

О том, что страна движется по неверному пути, чаще говорили опрошенные со средним образованием и ниже (20%), менее обеспеченные респонденты (21% среди тех, которым едва хватает на еду), жители села (21%), респонденты, которые доверяют социальным сетям и телеграм-каналам как источнику информации (19% и 17% соответственно), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (77%), те, кто в последнее время испытывает напряжение, раздражение, страх, тоску (34%).

Оценка текущего положения дел в стране

Уровень одобрения деятельности В. Путина на посту президента также не претерпевает значимых изменений на протяжении полутора лет – 87%. Не одобряют деятельность действующего президента 11% опрошенных.

Уровень одобрения деятельности В. Путина выше среди женщин (89%), молодёжи до 24 лет (91%), более обеспеченных респондентов (88% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), жителей Москвы (91%), тех, кто доверяет телевидению как источнику информации (95%), тех, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (99%).

Уровень неодобрения деятельности В. Путина выше среди мужчин (14%), респондентов старшего возраста (в возрастных группах «40-54 лет» — 13%, «55 лет и старше» — 14%), менее обеспеченных респондентов (15% среди тех, которым едва хватает на еду), тех, кто доверяет интернет-изданиям и социальным сетям как источнику информации (по 14%), тех, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (52%).

Одобрение деятельности Владимира Путина

Также без существенных изменений остаётся и уровень одобрения деятельности М. Мишустина на посту председателя Правительства России – 75%. Не одобряют деятельность действующего Премьер-Министра 16% опрошенных.

Одобрение деятельности премьер-министра

Одобряют деятельность Правительства России 74% респондентов, не ободряют – 21%.

Одобрение деятельности правительства России

Доля респондентов, одобряющих работу нижней палаты парламента, за последнее время несколько снизилась – до 62% (снижение на 4 п.п. с мая 2025 года). Не одобряют работу Государственной Думы треть опрошенных (31%).

Одобрение деятельности Государственной Думы

Уровень одобрения деятельности губернаторов составляет 73%, уровень неодобрения – 22%.

Одобрение деятельности губернаторов

МЕТОДОЛОГИЯ

Общероссийский опрос Левада-Центра проведен 23 сентября по 1 октября 2025 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1610 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%

2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

Подробнее о методологии

