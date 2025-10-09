Опасения мобилизации и представления о ее необходимости: сентябрь 2025

Половина опрошенных опасаются всеобщей мобилизации, эта доля несколько выросла за год, прошедший с момента предыдущего опроса. Максимальных значений этот показатель достигал осенью 2022 года. Большинство респондентов при этом считают, что необходимости во второй волне мобилизации нет, за год доля сторонников такого решения сократилась

Доля опасающихся объявления всеобщей мобилизации в России из-за военных действий в Украине постепенно растёт после спада в начале прошлого года – до 51% в сентябре 2025 года (рост на 17 п.п. с февраля 2024 года). Не опасаются объявления мобилизации 43% респондентов (снижение на 16 п.п. с февраля 2024 года). Пик опасений объявлением всеобщей мобилизацией был зафиксирован осенью 2022 года сразу после объявления «частичной» мобилизации – тогда выражали свои опасения две трети опрошенных.

Уровень опасения объявлением всеобщей мобилизации выше в следующих группах: женщины (64%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (66%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (63%), те, кто доверяет социальным сетям как источнику информации (61%), те, кто не поддерживают действия российских военных в Украине (67%), те, кто считает, что сейчас следует начать мирные переговоры (60%).

Уровень опасения объявлением всеобщей мобилизации ниже в следующих группах: мужчины (60%), жители Москвы (56%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (48%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (44%), те, кто поддерживает действия ВС РФ в Украине (46%), те, кто считает, что сейчас следует продолжать военные действия (59%).

При этом за прошедший год несколько выросла доля опрошенных, считающих, что в ближайшие месяцы нет необходимости объявлять вторую волну мобилизации – до 67% (рост на 6 п.п. с августа 2024 года). Считают, что такая необходимость есть 11% респондентов (снижение на 7 п.п. августа 2024 года).

Чаще других считают, что в ближайшие месяцы есть необходимость объявления второй волны мобилизации, опрошенные в возрасте 40-54 лет (16%), те, кто поддерживает действия ВС РФ в Украине (13%), те, кто считает, что сейчас следует продолжать военные действия (16%).

Чаще других считают, что в ближайшие месяцы нет необходимости объявления второй волны мобилизации, мужчины (70%), молодёжь до 25 лет (72%), те, кто не поддерживают действия российских военных в Украине (76%), те, кто считает, что сейчас следует начать мирные переговоры (71%).

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-Центра проведен 23 сентября по 1 октября 2025 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1610 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии