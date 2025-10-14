Массовые представления о влиянии спецоперации на общество

Опрошенные считают, что спецоперация сделала участников СВО стойкими и мужественными, но искалечила их души. При этом среди россиян нет однозначного мнения о том, как скажется возвращение домой ветеранов СВО после завершения конфликта: почти одинаковые доли респондентов ожидают как «роста правопорядка и общественного согласия», так и «роста конфликтов и преступности».

Для вопроса о том, какое влияние оказала спецоперация на ее участников, была использована формулировка опроса 1990 года о ветеранах войны в Афганистане. Так, четверо из десяти опрошенных считают, что спецоперация сделала тех, кому пришлось пройти через неё, стойкими и мужественными (43%), а также искалечила их души (41%). Каждый пятый считает, что она сделала их жестокими, склонными к насилию (19%) и нетерпимыми ко злу, несправедливости (17%). 11% опрошенных думают, что участники СВО стали равнодушными и циничными.

В сравнении с опросом 35-летней давности об участии в военном конфликте в Афганистане, сегодня респонденты чаще говорят о том, что спецоперация сделала ее участников «более стойкими и мужественными», но также «жестокими, склонными к насилию» и «циничными». При этом в 1990 году респонденты несколько чаще отвечали, что опыт участия в военном конфликте (афганской войне) «искалечил души» военных.

Мнение о влиянии спецоперации на её участников отличается в зависимости от социально-демографических групп.

Чаще других считают, что спецоперация сделала тех, кто прошёл через неё, более стойкими, мужественными, а также нетерпимыми ко злу и несправедливости, опрошенные старшего возраста (45% и 21% среди респондентов в возрасте 55 лет и старше), те, кто доверяет телевидению как источнику информации (53% и 20%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (51% и 19%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (46% и 18%), те, кто считает, что после окончания СВО, когда её участники вернутся домой, страну ждёт рост уровня правопорядка и общественного согласия (60% и 21%).

Чаще других считают, что спецоперация сделала тех, кто прошёл через неё, жестокими, склонными к насилию и равнодушными, циничными, молодёжь до 25 лет (24% и 14%), те, кто доверяют телеграм-каналам как источнику информации (32% и 14%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (27% и 15%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (27% и 17%), те, кто считает, что после окончания СВО и возращения её участников, нас ожидает рост конфликтов и преступности (36% и 18%).

Чаще других считают, что спецоперация искалечила души тех, кто прошёл через неё, опрошенные в возрасте 40-54 лет (47%), те, кто доверяет телеграм-каналам (47%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (57%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (56%), те, кто считает, что после окончания СВО и возращения её участников, нас ожидает рост конфликтов и преступности (59%).

Среди россиян нет однозначного мнения о том, как повлияют вернувшиеся участники СВО на общественную обстановку: 44% опрошенных считают, что нас ждёт скорее рост правопорядка и общественного согласия, а 39% респондентов ожидают рост конфликтов и преступности. Ещё 17% затруднились с ответом.

Мнение о том, что после окончания СВО и возвращения её участников, нас ожидает рост правопорядка и общественного согласия, больше распространено среди следующих групп: опрошенные старшего возраста (51% среди тех опрошенных в возрасте 55 лет и старше), жителей Москвы (62%), тех, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (50%), тех, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (47%), тех, кто доверяет телевидению как источнику информации (58%), тех, кто поддерживает действия российских военных в Украине (49%), тех, кто считает, что сейчас нужно продолжать военные действия (52%).

Мнение о том, что после окончания СВО и возвращения её участников, нас ожидает рост конфликтов и преступности, больше распространено среди следующих групп: опрошенные в возрасте 25-39 лет (45%), жители городов с населением от 100 тысяч человек (45%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (57%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (61%), тех, кто доверяет телеграм-каналам как источнику информации (51%), тех, кто не поддерживает действия российских военных в Украине (58%), тех, кто считает, что сейчас нужно начать мирные переговоры (44%).

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-Центра проведен 23 сентября по 1 октября 2025 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1610 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии