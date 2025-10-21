Помощь участникам спецоперации и пострадавшим от военных действий: сентябрь 2025 года

За прошедший год четверо из десяти опрошенных собирали деньги, вещи в помощь участникам спецоперации, каждый четвертый помогал жителям приграничным регионов, пострадавшим от военных действий. По сравнению с прошлым годом эти цифры практически не изменились. Почти половина респондентов готовы отдавать по 1-2 тысячи рублей в месяц для нужд армии и повышения выплат военным, принимающим участие в спецоперации, за два с половиной года, прошедших с предыдущего замера, эта доля не изменилась.

Четверо из десяти опрошенных говорят, что за последний год им приходилось собирать деньги, вещи в помощь участникам спецоперации. Доля таких респондентов выросла в 2023 с 27 п.п., после чего значимо не изменяется. Помогали жителям приграничных регионов, пострадавшим от военных действий, как и год назад, четверть опрошенных (24%).

Чаще других говорят, что за последний год собирали деньги, вещи в помощь участникам спецоперации, женщины (47%), опрошенные среднего возраста (45% среди опрошенных в возрасте 25-54 года), жители села (50%) и городов с населением до 100 тысяч человек (49%), респонденты, которые поддерживают действия российских военных в Украине (45%), респонденты, которые видят необходимость в объявлении второй волны мобилизации (53%).

Чаще других говорят, что за последний год не собирали деньги, вещи в помощь участникам спецоперации, мужчины (63%), молодёжь до 25 лет (70%), жители Москвы (68%) и городов с населением более 500 тысяч человек (67%), респонденты, которые не поддерживают действия российских военных в Украине (67%), респонденты, которые не видят необходимости в объявлении второй волны мобилизации (59%).

Чаще других говорят, что за последний год собирали деньги, вещи в помощь жителям приграничных районов, которые пострадали из-за военных действий, женщины (27%), более обеспеченные респонденты (27% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (25%).

Чаще других говорят, что за последний год не собирали деньги, вещи в помощь жителям приграничных районов, которые пострадали из-за военных действий, мужчины (79%), менее обеспеченные респонденты (83% среди тех, которым едва хватает на еду), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (85%).

Не меняется и доля россиян, заявляющих о готовности отдавать по 1-2 тысячи рублей в месяц для нужд армии и повышения выплат бойцам, принимающим участие в спецоперации – 45% (в апреле 2023 года – 44%). При этом половина опрошенных (49%) говорят о том, что делать это не готовы (51% в апреле 2023 года).

Доля тех, кто готов отдавать по 1-2 тысячи рублей в месяц для нужд армии и повышения выплат участникам спецоперации, выше среди респондентов со средним образованием и ниже (54%), более обеспеченных респондентов (50% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), тех, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (47%), тех, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (47%), тех, кто поддерживает действия ВС РФ в Украине (49%), тех, кто считает, что сейчас следует продолжать военные действия (50%), тех, кто видит необходимость в объявлении второй волны мобилизации (61%).

Доля тех, кто не готов отдавать по 1-2 тысячи рублей в месяц для нужд армии и повышения выплат участникам спецоперации, выше среди респондентов с высшим образованием (52%), менее обеспеченных респондентов (57% среди тех, которым едва хватает на еду), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (60%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (65%), те, кто не поддерживает действия российских военных в Украине (67%), те, кто считает, что сейчас следует начать мирные переговоры (53%), те, кто не видят необходимости в объявлении второй волны мобилизации (53%).

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-Центра проведен 23 сентября по 1 октября 2025 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1610 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии