Перспективные оценки ситуации в стране в ближайшие месяцы: октябрь 2025

Большинство россиян ожидают улучшение ситуации в области экономики и политики, а также что правительство в течение года сможет улучшить положение в стране. По всем трем вопросам наибольшее число положительных ответов фиксировалось в 2024 — начале 2025 гг. В последние месяцы оптимизм снижался. Чаще других позитивные ожидания имеют молодёжь, более обеспеченные и менее образованные респонденты, москвичи и сторонники власти.

Каждый второй опрошенный ожидает в ближайшие месяцы улучшения ситуации в области экономики – 51% (в т.ч. 9% — значительное улучшение ситуации, а 42% — некоторое улучшение ситуации). Доля таких респондентов росла на протяжении всего периода наблюдений (с 1994 года) и в мае 2024 года достигла максимальных показателей – 64%, после чего постепенно снижалась до текущих значений. Прогнозируют ухудшение экономической ситуации 28% респондентов (в том числе 3% — значительное ухудшение, а 18% — некоторое ухудшение), доля таких опрошенных выросла на 7 п.п. с марта 2025 года. Затруднились с ответом на вопрос 22% респондентов (рост на 6 п.п. с июля 2025 года).

Чаще других ожидают улучшения ситуации в области экономики в ближайшие месяцы более молодые респонденты (54% среди опрошенных до 25 лет и 56% среди опрошенных в возрасте 25-39 лет), опрошенные со средним образованием и ниже (54%), более обеспеченные респонденты (59% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), москвичи (63%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (61%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (56%), те, кто доверяет телевидению как источнику информации (64%).

Чаще других ожидают ухудшения ситуации в области экономики в ближайшие месяцы опрошенные в возрастной группе 25-39 лет (30%), респонденты с высшим образованием (36%), менее обеспеченные опрошенные (33% среди тех, которым едва хватает на еду), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (54%), те, кто не одобряет деятельность действующего президента (63%), те, кто доверяет телеграм-каналам как источнику информации (37%).

Динамика ожиданий изменений в политической жизни России в целом схожа с динамикой экономических ожиданий: позитивные оценки росли с первой половины 1990-х годов и достигли пика в марте 2025 года – 71%, однако потом начали снижение и в сентябре 2025 года составляли уже только чуть больше половины – 56% (снижение на 15 п.п.). Напротив, ожидает ухудшения ситуации в политической жизни России каждый пятый опрошенный – 21% (рост на 7 п.п. с марта 2025 года). Затруднились с ответом на вопрос 23% респондентов (рост на 8 п.п. с марта 2025 года).

Чаще других ожидают в ближайшие месяцы улучшения ситуации в политической жизни более молодые респонденты (60% среди опрошенных в возрасте 25-39 лет), опрошенные со средним образованием и ниже (61%), более обеспеченные респонденты (63% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), москвичи (65%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении 68%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (62%), те, кто доверяет телевидению как источнику информации (67%).

Чаще других ожидают в ближайшие месяцы ухудшения ситуации в политической жизни опрошенные старшего возраста (23% среди опрошенных в возрасте 55 лет и старше), респонденты с высшим образованием (24%), менее обеспеченные опрошенные (22% среди тех, которым едва хватает на еду), жители городов с населением от 100 до 500 тысяч человек (26%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (49%), те, кто не одобряет деятельность действующего президента (54%), те, кто доверяет телеграм-каналам как источнику информации (25%).

Считают, что нынешнее правительство сможет в течение ближайшего года улучшить положение дел в стране чуть больше половины опрошенных – 58% (снижение на 10 п.п. с марта 2025 года), говорят об обратном треть респондентов (рост на 7 п.п. с марта 2025 года). Негативные ожидания преобладали в общественном мнении на протяжении всего периода наблюдений (за исключением 2008 года) до весны 2022 года, когда на фоне общественной консолидации ситуация изменилась на ровно противоположную. Максимальных значений позитивные оценки по этому показателю были достигнуты в момент президентских выборов в марте 2024 года – 70%.

Доля тех, кто считает, что правительство в течение ближайшего года сможет улучшить положение дел в стране, выше среди следующих групп: опрошенные в возрасте 25-39 лет (67%), более обеспеченные опрошенные (62% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (70%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (65%), те, кто доверяет телевидению как источнику информации (70%).

Доля тех, кто считает, что правительство в течение ближайшего года сможет улучшить положение дел в стране, выше среди следующих групп: опрошенные старшего возраста (37% среди опрошенных в возрасте 55 лет и старше), респонденты с высшим образованием (37%), менее обеспеченные опрошенные (40% среди те, которым едва хватает на еду), те, кто считает, что дела в стране идут по неверном пути (68%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (79%), те, кто доверяет телеграм-каналам как источнику информации (33%).

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-Центра проведен 23 сентября по 1 октября 2025 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1610 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии