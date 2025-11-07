Пресс-выпуски

Рейтинги октября 2025 года: оценки положения дел в стране, одобрение органов власти

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ АНО «ЛЕВАДА-ЦЕНТР» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА АНО «ЛЕВАДА-ЦЕНТР». 18+

Большинство опрошенных считают, что дела в стране идут в правильном направлении. На протяжении последних нескольких месяцев эта доля плавно снижалась. В отношении органов власти преобладают положительные оценки, по сравнению с прошлым месяцем их доля незначительно снизилась.

Доля тех, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении, остаётся высокой и практически не изменяется на протяжении последнего года, но с прошлого замера эта доля несколько снизилась до 67% (на 3 п.п. к данным сентябрьского замера). Считают, что страна движется по неверному пути 20% опрошенных.

О том, что дела в стране идут в правильном направлении, чаще говорили более обеспеченные респонденты (71% среди тех, кто может позволить себе товары длительного пользования), жители Москвы (83%), те, кто доверяет телевидению как источнику информации (82%), опрошенные, одобряющие деятельность В. Путина на посту президента (78%).

О том, что страна движется по неверному пути, чаще говорили менее обеспеченные респонденты (29% среди тех, которым едва хватает на еду), жители села (22%) и крупных городов (более 500 тысяч человек) – 22%, респонденты, которые доверяют социальным сетям как источнику информации (22%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (77%).

Оценка текущего положения дел в стране

Дела в стране идут сегодня в целом в правильном направлении, или страна движется по неверному пути?

 
В правильном направлении
По неверному пути
Затруднились ответить
Метод опроса
07.199609.199611.199601.199702.199703.199704.199705.199706.199708.199709.199710.199711.199712.199701.199802.199803.199804.199805.199806.199807.199808.199809.199810.199811.199812.199801.199902.199903.199904.199905.199906.199907.199908.199909.199910.199911.199912.199901.200002.200003.200004.200005.200007.200008.200009.200010.200011.200012.200001.200102.200103.200104.200105.200106.200107.200108.200109.200110.200111.200112.200101.200202.200203.200204.200205.200206.200207.200208.200209.200210.200212.200201.200302.200303.200304.200305.200307.200308.200309.200310.200311.200312.200301.200402.200403.200404.200405.200406.200407.200408.200409.200410.200411.200412.200401.200502.200503.200504.200505.200506.200507.200508.200509.200510.200511.200512.200501.200602.200603.200604.200605.200606.200607.200608.200609.200610.200611.200612.200601.200702.200703.200704.200705.200706.200707.200708.200709.200710.200711.200712.200701.200802.200803.200804.200805.200806.200807.200808.200809.200810.200811.200812.200801.200902.200903.200904.200905.200906.200907.200908.200909.200910.200911.200912.200901.201002.201003.201004.201005.201006.201007.201008.201009.201010.201011.201012.201001.201102.201103.201104.201105.201106.201107.201108.201109.201110.201111.201112.201101.201202.201203.201204.201205.201206.201207.201208.201209.201210.201211.201212.201201.201302.201303.201304.201305.201306.201307.201308.201309.201310.201311.201312.201301.201402.201403.201404.201405.201406.201407.201408.201409.201410.201411.201412.201401.201502.201503.201504.201505.201506.201507.201508.201509.201510.201511.201512.201501.201602.201603.201604.201605.201606.201607.201608.201609.201610.201611.201612.201601.201702.201703.201704.201705.201706.201707.201708.201709.201710.201711.201712.201701.201802.201803.201804.201805.201806.201807.201808.201809.201810.201811.201812.201801.201902.201903.201904.201905.201906.201907.201908.201909.201910.201911.201912.201901.202002.202003.202004.202005.202006.202007.202008.202009.202010.202011.202001.202102.202103.202104.202105.202106.202107.202108.202109.202110.202111.202112.202101.202202.202203.202204.202205.202206.202207.202208.202209.202210.202211.202212.202201.202302.202303.202304.202305.202306.202307.202308.202309.202310.202311.202312.202301.202402.202403.202404.202405.202406.202407.202408.202409.202410.202411.202412.202401.202502.202503.202504.202505.202506.202507.202508.202509.202510.2025
322116221414171919222421221919202017151210101057876101010812810232031312827323435292928323035354034344137374041444240384138374440374344404036353136393638344051505454474841413837393836313135343734323436343838344135344341444341384343464845434950504748515564616160555957555561544943424141434244484449494350464848474747504849514746464240434441403642434138414650464944444142434041424141414041404040404041434760586062556462605956555457606064595555615556455151504950465150555653545352515655555754575658555458605646484547494745424548494948504949524849525348424343425150494849494849514947484648464850526966686868676064616366686668676166626264676971757371717572676969726771737469737069697067
4558606369686662675859595660595961656773727575777876788078757077768276636551495252494345535152525145464348464142424039394142434343474440474237434750505648474947504635373733404044465051505151565852555152515248484546484449473842394243443735373639393435313434333220232424292725312924273040394039363940353633343531323534343435293232313436384242403939434440384041393534363338384139394441414243414043414343434139413726262322262222232227272925232322232926252727343430323333373332302631303133322830292928272928283027262742404341404244454644434041414241384243393842424241404240434340434241404344444543444439382224222222242724272424212321232323242621212118151617171717202018181717161617171717181720
23222416171817191419182022222221201818141815151715161514121620161310141414192020212023201919201619201917182018212120201717181816181613201615191713141513161415151614141310131312141312121111131311141212141714161916161816171919171715171820211717171817152019181713161615161614181416151922181919202119151720181722192217181919182120181819171716181817201720181919212119161818181818191816181717161820161817171819201716151617171914171719181817191817141817191418162115191918181717191618161616161716151713181616141716161416121212121211111399911109101010118101010171516187108910810910899991081110910109109121212131011111110161213121512111111121213912131113101612111015101314131414
F2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FCATICATICATICATIF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2FF2F

Уровень одобрения деятельности В. Путина на посту президента также не претерпевает значимых изменений на протяжении полутора лет – 85%. Не одобряют деятельность действующего президента 13% опрошенных.

Уровень одобрения деятельности В. Путина выше среди женщин (87%), молодёжи до 24 лет (88%), более обеспеченных респондентов (87% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), жителей Москвы (91%), тех, кто доверяет телевидению как источнику информации (95%), тех, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (98%).

Уровень неодобрения деятельности В. Путина выше среди мужчин (15%), респондентов среднего возраста (в возрастных группах «25-39 лет» — 14%, «40-54 года» — 14%), менее обеспеченных респондентов (18% среди тех, которым едва хватает на еду), тех, кто доверяет интернет-изданиям как источнику информации (13%), тех, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (49%).

Одобрение деятельности Владимира Путина

Вы в целом одобряете или не одобряете деятельность Владимира Путина на посту президента (премьер-министра) России?

 
Одобряю
Не одобряю
Нет ответа
08.199909.199910.199911.199912.199901.200002.200003.200004.200005.200006.200007.200008.200009.200010.200011.200012.200001.200102.200103.200104.200105.200106.200107.200108.200109.200110.200111.200112.200101.200202.200203.200204.200205.200206.200207.200208.200209.200210.200211.200212.200201.200302.200303.200304.200305.200306.200307.200308.200309.200310.200311.200312.200301.200402.200403.200404.200405.200406.200407.200408.200409.200410.200411.200412.200401.200502.200503.200504.200505.200506.200507.200508.200509.200510.200511.200512.200501.200602.200603.200604.200605.200606.200607.200608.200609.200610.200611.200612.200601.200702.200703.200704.200705.200706.200707.200708.200709.200710.200711.200712.200701.200802.200803.200804.200805.200806.200807.200808.200809.200810.200811.200812.200801.200902.200903.200904.200905.200906.200907.200908.200909.200910.200911.200912.200901.201002.201003.201004.201005.201006.201007.201008.201009.201010.201011.201012.201001.201102.201103.201104.201105.201106.201107.201108.201109.201110.201111.201112.201101.201202.201203.201204.201205.201206.201207.201208.201209.201210.201211.201212.201201.201302.201303.201304.201305.201306.201307.201308.201309.201310.201311.201312.201301.201402.201403.201404.201405.201406.201407.201408.201409.201410.201411.201412.201401.201502.201503.201504.201505.201506.201507.201508.201509.201510.201511.201512.201501.201602.201603.201604.201605.201606.201607.201608.201609.201610.201611.201612.201601.201702.201703.201704.201705.201706.201707.201708.201709.201710.201711.201712.201701.201802.201803.201804.201805.201807.201808.201809.201810.201811.201812.201801.201902.201903.201904.201905.201906.201907.201908.201909.201910.201911.201912.201901.202002.202003.202004.202005.202006.202007.202008.202009.202010.202011.202001.202102.202103.202104.202105.202106.202107.202108.202109.202110.202111.202112.202101.202202.202203.202204.202205.202206.202207.202208.202209.202210.202211.202212.202201.202302.202303.202304.202305.202306.202307.202308.202309.202310.202311.202312.202301.202402.202403.202404.202405.202406.202407.202408.202409.202410.202411.202412.202401.202502.202503.202504.202505.202506.202507.202508.202509.202510.2025
31536580798475707772617265656470687669757071727274737580737575727175757376777783827576757370777874757381867982817976727268727269696566666669666770707176737175727276777978757781788081817980818582798284878685858680838083888386838378787678797882817879837880787880787778777778797273697169696868686667636465686769646763676763656265636364636563646461656569808283868584868885858586858686898783848885858281828280818282828486848584828281818383838281828076808279677067666666646464666668686768706868686963595960606669686564656365676664616467636569718382838383837779798182838283828182808082858385868785878787858487878787888787868686878785
33272012131017211517261726272622231821192522222219211918191920242220202020201915162222212427221923222418132017161921252530262629283232263129323127282623252723262623211921222218211918181918181416201615121313131215131715101412151420202118191916182019152119202019202120212019192525292729303130313132363434313230343235313236353734363735353536353537343430181716131415141114141513141313101217151214141819171719181718181614151415171818181515171718171822191720323033333333343534333231313131293131313036333435333330313434343533323235373433353429271517151615152119181716141514151615161715131412111112111111121310111011101011111212111113
37201588789811131010811810610668677762965585475342232433223331121322323222233932223231222211221312111112111121112215532242232234232123221221222232232221212231121111212211111111111112211211111112111111111111111111111111111111121111122111111111112121111111112876611112222221221212121212222322233233433232333322433232223323223

Также без существенных изменений остаётся и уровень одобрения деятельности М. Мишустина на посту председателя Правительства России – 73%. Не одобряют деятельность действующего премьер-министра 19% опрошенных (рост на 4 п.п. к сентябрьскому замеру).

Одобрение деятельности премьер-министра

Вы в целом одобряете или не одобряете деятельность председателя правительства России?

 
Одобряю
Не одобряю
Нет ответа
01.199702.199703.199704.199705.199706.199708.199709.199710.199711.199712.199701.199802.199803.199804.199805.199806.199807.199808.199809.199810.199811.199812.199802.199903.199904.199905.199906.199907.199908.199909.199910.199911.199912.199901.200002.200003.200004.200005.200006.200007.200008.200009.200010.200011.200012.200001.200102.200103.200104.200105.200106.200107.200108.200109.200110.200111.200112.200101.200202.200203.200204.200205.200206.200207.200208.200209.200210.200211.200212.200201.200301.200402.200403.200404.200405.200406.200407.200408.200409.200410.200411.200412.200401.200502.200502.200503.200503.200504.200504.200505.200505.200506.200506.200507.200507.200508.200508.200509.200509.200510.200510.200511.200511.200512.200512.200501.200602.200603.200604.200605.200606.200607.200608.200609.200610.200611.200612.200601.200702.200703.200704.200705.200706.200707.200708.200709.200710.200711.200712.200701.200802.200805.200806.200807.200808.200809.200810.200811.200812.200801.200902.200903.200904.200905.200906.200907.200908.200909.200910.200911.200912.200901.201002.201003.201004.201005.201006.201007.201008.201009.201010.201011.201012.201001.201102.201103.201104.201105.201106.201107.201108.201109.201110.201111.201112.201101.201202.201203.201204.201205.201206.201207.201208.201209.201210.201211.201212.201201.201302.201303.201304.201305.201306.201307.201308.201309.201310.201311.201312.201301.201402.201403.201404.201405.201406.201407.201408.201409.201410.201411.201412.201401.201502.201503.201504.201505.201506.201507.201508.201509.201510.201511.201512.201501.201602.201603.201604.201605.201606.201607.201608.201609.201610.201611.201612.201601.201702.201703.201704.201705.201706.201707.201708.201709.201710.201711.201712.201701.201802.201803.201804.201807.201808.201809.201810.201811.201812.201801.201902.201903.201904.201905.201906.201907.201908.201909.201910.201911.201912.201901.202002.202003.202004.202005.202006.202006.202007.202007.202008.202009.202010.202011.202001.202102.202103.202104.202105.202106.202107.202108.202109.202110.202111.202112.202101.202202.202203.202204.202205.202206.202207.202208.202209.202210.202211.202212.202201.202302.202303.202304.202305.202306.202307.202308.202309.202310.202311.202312.202301.202402.202403.202404.202405.202406.202407.202408.202409.202410.202411.202412.202401.202502.202503.202504.202505.202506.202507.202508.202509.202510.2025
3530272625242833303732303129323626323247515054566464353744315365807984757077724548434445464347444841454848465047534448534542424443424652524644444839433536363640353534274126283829373334284042314432313935394436364436413636403440414243474646444947444649453850596261608083808388838683837878767879788281787983788078788078777877777879727369716969686868666763646568676959595761615456575654525452525149514651485462606567656771686363646463666366656165626161565853545451554848485253535242444644464848464445424139423128333434323332343633363436353937384852514647515150506057585856555653595453535557545459607169727171696668687170707171707069667068726973727271747575717474757375757776777676767573
6367707272747065666065686167353744484924313430322627293433332720121310172115173024333632313331353539343634383233343434303938374037414133364344474624353643444642454851584859464957515453595047584659594953504453574455495655525648484447424648464644474443465538302726291513171510141215142020211819191618201915211920201920212021201919252529272930313031313236343431323039394138384542424345464547474749495347514535383431333127303535353435323633333833373837424146444548445151514746464757545355525152535554565759576971676465676667656265626463645962613739392329303027273638383939393841364042424039404035352324232223252824252323202019222123232121212219181818181817192018181718171617161517171619
333332224333843327302019292017161211936282337201588789811252623182221222120151821151618171912201716151920151916121411910963520271918161719161314914251213111211119109889111110109511897779101012996710699107107121111131155322422322342321232212212222322322212122311211112221111111111122122223212222222122212213222222222111121122212211111222111021121222322222115910322519192323554356565655646565666766687671099898119118989111187810788107878798798

Одобряют деятельность Правительства России 71% респондентов (снижение на 4 п.п. с прошлого замера), не одобряют – 25%.

Одобрение деятельности правительства России

Вы в целом одобряете или не одобряете деятельность правительства России?

 
Одобряю
Не одобряю
Нет ответа
01.200002.200003.200004.200005.200006.200007.200008.200009.200010.200011.200012.200001.200102.200103.200104.200105.200106.200107.200108.200109.200110.200111.200112.200101.200202.200203.200204.200205.200206.200207.200208.200209.200210.200211.200212.200201.200302.200303.200304.200305.200306.200307.200308.200309.200310.200311.200312.200301.200402.200403.200404.200405.200406.200407.200408.200409.200410.200411.200412.200401.200502.200503.200504.200505.200506.200507.200508.200509.200510.200511.200512.200501.200602.200603.200604.200605.200606.200607.200608.200609.200610.200611.200612.200601.200702.200703.200704.200705.200706.200707.200708.200709.200710.200711.200712.200701.200802.200805.200806.200807.200808.200809.200810.200811.200812.200801.200902.200903.200904.200905.200906.200907.200908.200909.200910.200911.200912.200901.201002.201003.201004.201005.201006.201007.201008.201009.201010.201011.201012.201001.201102.201103.201104.201105.201106.201107.201108.201109.201110.201111.201112.201101.201202.201203.201204.201205.201206.201207.201208.201209.201210.201211.201212.201201.201302.201303.201304.201305.201306.201307.201308.201309.201310.201311.201312.201301.201402.201403.201404.201405.201406.201407.201408.201409.201410.201411.201412.201401.201502.201503.201504.201505.201506.201507.201508.201509.201510.201511.201512.201501.201602.201603.201604.201605.201606.201607.201608.201609.201610.201611.201612.201601.201702.201703.201704.201705.201706.201707.201708.201709.201710.201711.201712.201701.201802.201803.201804.201807.201808.201809.201810.201811.201812.201801.201902.201903.201904.201905.201906.201907.201908.201909.201910.201911.201912.201902.202003.202008.202009.202010.202011.202001.202102.202103.202104.202105.202106.202107.202108.202109.202110.202111.202112.202101.202202.202203.202204.202205.202206.202207.202208.202209.202210.202211.202212.202201.202302.202303.202304.202305.202306.202307.202308.202309.202310.202311.202312.202301.202402.202403.202404.202405.202406.202407.202408.202409.202410.202411.202412.202401.202502.202503.202504.202505.202506.202507.202508.202509.202510.2025
394238443834383839393838433440373838403940424642404339383539363539454241393536303236363833393646434442443838373238373433283125263126322931313534313731303734393737404041404042424444474338464853605861625759665961605854545353545553585250575454545356535252515552545049484851464644484746444547485053464947474940474745454444434441414439434347585660606062666459605860596159625854605654565051484949485146434750505149434647484950524842454844454737334241423738394042424343444344444450485051514849474949514748464950484953557068707071686366656867696969676767666767696971737072747471686971717271747575767472747471
464244423847424850454648445047484650464545454544484450475348485451464954545856635659575459535846535226404754556054556162666361686371646666656164666065676061565957575756565454535150505358504840353735323637313535363843424242434144394448394344424341444545454145434749495047525354515153555452504946515152514958525254545556565558575659565651404239393936323440394138403840374144394345434847515049514853555249494849555352514949475156545154545362665757576361595856565555555554555446484847475049504848475049514848494944422729272627283429312829262726272827282827272624212423212124262624242224222121202223222125
151719142419201512161614141513141613141615149141213111512131611999577881257888785432161589888556613664454542344335546443464557343546554674364443255343443433443343343332322312221111212311221111111111112112221112222112111122112122112111211112111121122122211112112222232222114422222333233332323333345435444655556756455666555655565445455454

Доля респондентов, одобряющих работу нижней палаты парламента, в последнее время продолжает снижаться – до 60% (снижение на 6 п.п. с мая 2025 года). Не одобряют работу Государственной Думы треть опрошенных (34%).

Одобрение деятельности Государственной Думы

Вы в целом одобряете или не одобряете деятельность Государственной Думы России?

 
Одобряю
Не одобряю
Нет ответа
01.200002.200003.200004.200005.200007.200008.200009.200010.200011.200012.200001.200103.200106.200107.200101.200201.200308.200410.200403.200507.201108.201109.201110.201111.201112.201101.201203.201204.201205.201206.201207.201208.201209.201210.201211.201212.201201.201302.201305.201306.201307.201308.201309.201310.201311.201312.201301.201402.201403.201404.201405.201406.201407.201408.201409.201410.201411.201412.201401.201502.201503.201504.201505.201506.201507.201510.201511.201512.201501.201602.201603.201604.201605.201606.201607.201608.201610.201611.201612.201601.201702.201703.201704.201705.201706.201707.201708.201709.201710.201711.201712.201701.201803.201804.201805.201807.201808.201809.201810.201811.201812.201801.201902.201903.201904.201905.201906.201907.201908.201909.201910.201911.201912.201901.202002.202003.202008.202009.202010.202011.202001.202102.202103.202104.202105.202106.202107.202108.202109.202110.202111.202112.202101.202202.202203.202204.202205.202206.202207.202208.202209.202210.202211.202212.202201.202302.202303.202304.202305.202306.202307.202308.202309.202310.202311.202312.202301.202402.202403.202404.202405.202406.202407.202408.202409.202410.202411.202412.202401.202502.202503.202504.202505.202506.202507.202508.202509.202510.2025
1824202727262327282522272523292730242818343237393837374241454041403841343936363837403438393339363951495051534958564852495050534954505048484245404142414237404444454238424141414245413541434441433330383636333336363938383737374040404144424344434341404241433940374043414145475958615760575455565755595959595757575757615961636159656360585859615961636362666264636260
6556585851566358555861576364595560656468646560596061615658545759596057656063616162596561606561635946494947464939425046494848445044484850515754595756575862595455545760575857575754576357555557556568626263666463615959596060605758595653545454555555575555545756595654555751493637343735374138383740343435353635353736333432303232293234363535333334303131293031313134
171922162218141517171716131312181111814123222221231122121212111121123222123322222312223222121211121112112211222222321121132333233332233433224334334443424455564656665776678878677889656776686767575676

Уровень одобрения деятельности губернаторов составляет 71%, уровень неодобрения – 23%.

Одобрение деятельности губернаторов

Вы в целом одобряете или не одобряете деятельность губернатора вашей области (президента Республики, в Москве – мэра)?

 
Одобряю
Не одобряю
Нет ответа
07.200008.200009.200010.200011.200012.200001.200102.200103.200104.200105.200106.200107.200108.200109.200110.200111.200112.200101.200202.200203.200204.200205.200206.200207.200208.200209.200210.200211.200212.200201.200302.200303.200304.200305.200306.200307.200308.200309.200310.200311.200312.200301.200402.200403.200404.200405.200406.200407.200408.200409.200410.200411.200412.200401.200502.200503.200504.200505.200506.200507.200508.200509.200510.200511.200512.200501.200602.200603.200604.200605.200606.200607.200608.200609.200610.200611.200612.200601.200702.200703.200704.200705.200706.200707.200708.200709.200710.200711.200712.200701.200802.200803.200804.200805.200806.200807.200808.200810.200811.200812.200801.200902.200903.200904.200905.200906.200907.200908.200909.200910.200911.200912.200901.201002.201003.201004.201005.201006.201007.201008.201009.201010.201011.201012.201001.201102.201103.201104.201105.201106.201107.201108.201109.201110.201111.201112.201101.201202.201203.201204.201205.201206.201207.201208.201209.201210.201211.201212.201201.201302.201303.201304.201305.201306.201307.201308.201309.201310.201311.201312.201301.201402.201403.201404.201405.201406.201407.201408.201409.201410.201411.201412.201401.201502.201503.201504.201505.201506.201507.201508.201509.201510.201511.201512.201501.201602.201603.201604.201605.201606.201607.201608.201609.201610.201611.201612.201601.201702.201703.201704.201705.201706.201707.201708.201709.201710.201711.201712.201701.201803.201804.201805.201807.201808.201809.201810.201811.201812.201801.201902.201903.201904.201905.201906.201907.201908.201909.201910.201911.201912.201901.202002.202003.202004.202005.202006.202007.202008.202009.202010.202011.202001.202102.202103.202104.202105.202106.202107.202108.202109.202110.202111.202112.202101.202202.202203.202204.202205.202206.202207.202208.202209.202210.202211.202212.202201.202302.202303.202304.202305.202306.202307.202308.202309.202310.202311.202312.202301.202402.202403.202404.202405.202406.202407.202408.202409.202410.202411.202412.202401.202502.202503.202504.202505.202506.202507.202508.202509.202510.2025
535349495250575559534655495055555651515051495651504851545351575152464653535445504858585559555451535148494241474852475550555656575955575953565659575858595857595957575957565758596163626363616161565858615857535355525454566056555654565453555353545256555551494951514850504956555050495253565455555758515456515555545658555455515554596160636563666768636664636167626462606261586052554948555155535152565655524853535353525653485358595656555255586258585658616163616163656565676565616160586364626062616260635759575859575859626967706969696769697270706870727472737171737173747272717170717171717171737368737573727371
373837403737313332374034393335353638404141403538354141374143364141484642423944434537384135414245434448475454484738484045423740393841403743414137403937393940403741403938424039383734353534363637383836353939444340434241413840414041403942414343424639404245484746464848454741444948484545424144434040474443474343454341434645474444403738363436333130353335353732373536383838403947434950434844464847434244465145464645464344494539394241434744403539394138353634353534323233303232272932323434353634353435343837383838383937342728262527262825252325242623222021212321212223212221222325222423232024222224221922222223
1191412111312139101412121710108119108119101511897678858557118754464434534556510555374534444333345232252325332423334332536434345545434445474444435445343343543222332241232222222211211212123111222211111112212212223211122122222222223323233211233335433443332333121091033334445454543534445465556655767667668674677765667684558566565

МЕТОДОЛОГИЯ

Общероссийский опрос Левада-Центра проведен 28 октября по 6ноября 2025 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1606 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%

2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

