Конфликт с Украиной в октябре 2025 года: внимание, поддержка действий российских вооруженных сил и начала переговоров, отношение к гипотетическому решению близкого человека подписать контракт для участия в спецоперации

В октябре за событиями вокруг Украины более или менее внимательно следили около половины опрошенных, на протяжении последних месяцев эта доля снижалась. Уровень поддержки действий российской армии остаётся высоким. Шестеро из десяти респондентов выступают за начало мирных переговоров. Около трети респондентов одобрили бы решение члена семьи или близкого человека подписать контракт на участие в спецоперации. За два с половиной года доля таких ответов снизилась.

Уровень внимания к украинским событиям медленно снижается в последние полгода: в октябре 2025 года внимательно следили за ситуацией вокруг Украины около половины опрошенных – 49% (снижение на 9 п.п., сумма ответов «очень внимательно» и «довольно внимательно»), без особого внимания – треть опрошенных (35%), а 16% — не следили вовсе (рост на 6 п.п.).

Внимательнее всего следили за событиями вокруг Украины опрошенные старшего возраста (66% среди респондентов в возрасте 55 лет и старше), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (55%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (51%), те, для кого телевидение является источником информации (59%).

С меньшим вниманием следили за ситуацией вокруг Украины молодёжь до 25 лет (28%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (35%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (35%), те, для кого социальные сети являются источником информации (по 44%).

Уровень поддержки действий российских вооружённых сил в Украине остаётся высоким – 74% (в том числе 43% – определённо поддерживают, а 31% — скорее поддерживают). Не поддерживают действия ВС РФ в Украине – 16% (8% — определённо не поддерживают, 8% — скорее не поддерживают).

Уровень поддержки действий ВС РФ в Украине выше среди следующих групп: мужчины (77%), опрошенные старшего возраста (80% среди респондентов в возрасте 55 и старше), более обеспеченные опрошенные (77% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), москвичи (84%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (85%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (81%), те, кто доверяет телевидению как источнику информации (84%).

Уровень поддержки действий российских военных в Украине ниже среди следующих групп: женщины (71%), молодёжь до 25 лет (67%), менее обеспеченные респонденты (70% среди тех, которым едва хватает на еду), жители села (68%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (43%), те, кто не одобряет деятельность действующего президента (27%), те, кто доверяет социальным сетям, интернет-изданиям и телеграм-каналам как источнику информации (по 71% и 72% соответственно).

С начала года примерно шестеро из десяти опрошенных выражают мнение о необходимости начать мирные переговоры; в октябре 2025 года – 61% (снижение на 5 п.п. с августа 2025 года). Полагают, что нужно продолжать военные действия трое из десяти опрошенных – 30%.

Доля сторонников мирных переговоров выше среди женщин (69%), молодёжи до 25 лет (75%), тех, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (77%), опрошенных со средним образованием и ниже (75%), жителей села (68%), тех, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (79%), тех, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (76%), тех, кто доверяет социальным сетям как источнику информации (74%).

Доля сторонников продолжения военных действий выше среди мужчин (40%), опрошенных старшего возраста (37% в возрасте 55 лет и старше), респондентов с высшим образованием (33%), жителей Москвы (54%), тех, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (36%), тех, кто одобряет деятельность действующего президента (33%), тех, кто доверяет телевидению как источнику информации (37%).

Большая часть опрошенных не одобрили бы решение близких подписать контракт на участие в спецоперации – 55%, доля таких респондентов выросла на 14 п.п. с мая 2023 года. Одновременно с этим в обществе снижается доля опрошенных, которые бы одобрили такое решение близкого – до 30% (снижение на 22 п.п.).

Чаще других одобрили бы решение члена семьи подписать контракт на участие в спецоперации мужчины (37%), опрошенные старшего возраста (41% среди респондентов в возрасте 55 лет и старше), более обеспеченные опрошенные (35% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), москвичи (41%), те, кто одобряют деятельность В. Путина на посту президента (34%), те, кто поддерживает действия ВС РФ в Украине (39%), те, кто считает, что сейчас нужно продолжать военные действия, а не переходить к мирным переговорам (57%).

Чаще других не одобрили бы решение члена семьи подписать контракт на участие в спецоперации женщины (60%), молодёжь до 24 лет (75%), менее обеспеченные респонденты (60% среди тех, которым едва хватает на еду), жители села (62%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (80%), те, кто не одобряет деятельность действующего президента (79%), те, кто не поддерживает действия российских военных в Украине (90%), те, кто считает, что сейчас нужно начать мирные переговоры, а не продолжать военные действия (71%).

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-Центра проведен 28 октября по 6 ноября 2025 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1606 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии