Настроение и удовлетворённость жизнью в октябре 2025 года

Большинство россиян находятся в нормальном, ровном состоянии; примерно равные доли опрошенных испытывают прекрасное настроение и негативные эмоции. Большую часть опрошенных устраивает жизнь, которую они ведут, примерно каждого десятого опрошенного не устраивает его жизнь. В последние месяцы по обоим показателям наблюдался незначительный рост негативных оценок. Позитивные оценки чаще озвучивает молодёжь, более обеспеченные респонденты, москвичи и лояльные власти респонденты.

Большинство россиян говорят о нормальном, ровном состоянии – 64%, пребывают в прекрасном настроении 15% опрошенных, ещё 15% респондентов испытывают напряжение, раздражение, страх, тоску, эта доля немного выросла в последние месяцы.

Прекрасное настроение чаще других испытывают: мужчины (18%), молодёжь до 25 лет (29%), более обеспеченные респонденты (22% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), жители села (17%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (18%), те, чьё материальное положение за последний год улучшилось (30%).

Пребывают в нормальном, ровном состоянии чаще других: более обеспеченные респонденты (те, которым хватает на одежду и товары длительного пользования по 66%), москвичи (75%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (69%), те, чьё материальное положение за последний осталось без изменений (72%).

Напряжение, раздражение, страх, тоску чаще других испытывают: женщины (22%), опрошенные старшего возраста (23%), менее обеспеченные опрошенные (31% среди тех, которым едва хватает на еду), жители городов с населением от 100 до 500 тысяч человек и более (по 22%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (39%), те, чьё материальное положение семьи за последний год ухудшилось (42%).

Около половины россиян в целом устраивает та жизнь, которую они сейчас ведут – 56% (в том числе 28% — «вполне устраивает» и 28% — «по большей части устраивает»). Этот показатель постепенно рос с начала 1990-х годов и достиг своих максимальных значений в июле 2025 года (57%). Примерно треть опрошенных (30%) их жизнь в целом «отчасти устраивает, а отчасти нет». Не устраивает сейчас жизнь 13% опрошенных, эта оценка преобладала в обществе с начала 1990-х до середины 2000-х, после чего снизилась до текущего уровня.

Удовлетворённость жизнью выше среди молодёжи до 25 лет (69% вполне или по большей части устраивает их жизнь), более обеспеченных респондентов (72% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), управленцев, менеджеров (58%), тех, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (66%), тех, чьё материальное положение улучшилось за последний год (68%).

Удовлетворённость жизнью ниже среди опрошенных старшего возраста (16% среди респондентов в возрасте 55 лет и старше говорят, что жизнь которую они ведут их устраивает), менее обеспеченных респондентов (32% среди тех, которым едва хватает на еду), рабочих (14%), тех, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (32%), тех, чьё материальное положение за последний год ухудшилось (36%), тех, у кого почти все доходы уходят на питание (28%).

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-Центра проведен 28 октября по 6 ноября 2025 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1606 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии