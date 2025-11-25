Индекс потребительских настроений и траты на питание в октябре 2025 года

В октябре 2025 года Индекс потребительских настроений (ИПН) опустился до 108 пунктов (-2 п. с прошлого замера), вернувшись к значениям лета 2023 года. Ухудшились ожидания развития экономической ситуации как на ближайший год, так и в перспективе следующих пяти лет. Прогнозы более отдалённого будущего выглядят менее оптимистичными, чем прогнозы на ближайший год. Оценки текущего материального положения остались практически без изменений по сравнению с прошлым месяцем. Примерно трое из десяти отпрошенных тратят на питание более половины своих доходов, их доля несколько выросла с конца прошлого года.

В октябре 2025 года Индекс потребительских настроений (ИПН) продолжил снижение и опустился до отметки в 108 пунктов (снижение на 9 п. с июня 2025 года). Если в предыдущие месяцы ИПН снижался преимущественно из-за ухудшения оценок текущего материального положения, то в прошлом месяце снижение показателей индекса было обусловлено снижением уровня экономических ожиданий – до 115 пунктов (снижение на 10 п. с апреля 2025 года). Оценки текущей ситуации последние полгода ухудшались, однако в этом месяце прекратили снижение, остановившись на уровне 98 пунктов.

У большей части россиян материальное положение за последний год не изменилось – 57% (рост на 4 п.п. с августа 2025 года). У четверти опрошенных за прошедший год материальное положение ухудшилось, у 18% респондентов – улучшилось.

Чаще других говорили об улучшении материального положения семьи за последний год молодёжь до 25 лет (31%), более обеспеченные респонденты (30% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), жители городов до 100 тысяч человек и жители сёл (22% и 20% соответственно), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (21%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (20%).

Чаще других говорили, что материальное положение их семьи за последний год не изменилось жители Москвы и городов с населением более 500 тысяч человек (59% и 60% соответственно), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (56%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (54%).

Чаще других говорили об ухудшении материального положения семьи за последний год опрошенные старшего возраста (30% среди респондентов в возрасте 40 лет и старше), менее обеспеченные респонденты (45% среди тех, которым едва хватает на еду), жители городов с населением более 500 тысяч человек (30%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (50%), те, кто не одобряет деятельность действующего президента (54%).

Ухудшаются ожидания относительно материального положения семьи в будущем. Так, до 18% выросла доля респондентов, ожидающих, что материальное положение семьи ухудшится в ближайший год (на 6 п.п. с апреля 2025 года). Одновременно снизилась доля тех, кто ожидает улучшение материального положения до 26% (на 5 п.п.). Считают, что материальное положение семьи не изменится – 44%.

Улучшения материального положения семьи в ближайший год чаще ожидают мужчины (31%), молодёжь до 25 лет (35%), более обеспеченные респонденты (35% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), жители села (31%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (30%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (29%).

Считают, что в ближайший год материальное положение семьи не изменится, чаще женщины (46%), москвичи (58%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (49%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (45%).

Ухудшения материального положения семьи в ближайший год чаще ожидают опрошенные старшего возраста (23% среди опрошенных в возрасте 55 лет и старше), менее обеспеченные опрошенные (31% среди тех, которым едва хватает на еду), жители городов с населением от 100 до 500 тысяч человек (21%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (36%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (40%).

Оценки экономического будущего страны воспринимаются с большим оптимизмом, чем оценки будущего семьи, однако и они ухудшаются: считают, что следующие 12 месяцев для экономики страны будут хорошим временем 43% опрошенных (снижение на 6 п.п. с апреля 2025 года). Полагают, чтоследующий год будет для экономики плохим – 22% респондентов (рост на 6 п.п. с апреля 2025 года), ещё 26% думают, что он будет не хорошим, но и не плохим.

Считают, что следующие 12 месяцев для экономики страны будут хорошим временем, чаще молодёжь до 25 лет (52%), чаще более обеспеченные респонденты (49% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (54%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (49%), те, кто доверяет телевидению как источнику информации (53%).

Считают, что следующие 12 месяцев для экономики страны будут плохим временем, чаще опрошенные среднего возраста (25% в возрасте от 25 до 39 лет, 24% в возрасте от 40 до 54 лет), менее обеспеченные опрошенные (24% среди тех, которым едва хватает на еду), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (60%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (62%), те, кто доверяет интернет-изданиям и телеграм-каналам как источникам информации (28% и 27% соответственно).

Представление о более отдалённом будущем российской экономики (5 лет) несколько менее оптимистичны и также ухудшаются: выросла до 13% доля тех, кто считает, что следующие 5 лет будут плохим временем для российской экономики (рост на 5 п.п. с февраля 2025 года). До 28% снизилась доля тех, кто считает, что следующие 5 лет будут хорошим временем (снижение на 7 п.п. с февраля 2025 года). Четверо из десяти опрошенных думают, что следующие 5 лет будут не хорошим, но и не плохим временем для российской экономики (38%).

Считают, что следующие 5 лет будут хорошим временем для российской экономики, чаще более обеспеченные респонденты (32% среди тех, кто может позволить себе товары длительного пользования), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (37%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (33%), те, кто доверяет телевидению как источнику информации (37%).

Считают, что следующие 5 лет будут не хорошим, но и не плохим временем для российской экономики, чаще более обеспеченные респонденты (41% среди тех, которым хватает на одежду, 39% среди тех, кто может позволить себе товары длительного пользования), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (41%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (40%).

Считают, что следующие 5 лет будут плохим временем для российской экономики, чаще менее обеспеченные опрошенные (20% среди тех, которым едва хватает на еду), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (38%), те, кто не одобряет деятельность действующего президента (44%), те, кто доверяет интернет-изданиям, социальным сетям, телеграм-каналам (по 15%).

Четверть опрошенных (27%) полагают, что сейчас в целом хорошее время для крупных покупок для дома, однако примерно такая же доля (24%) считают, что сейчас плохое время для таких приобретений. Считают нынешнее время не хорошее, но и не плохим для крупных покупок 42% респондентов.

Доля тех, кто считает, что сейчас хорошее время для крупных покупок для дома, выше среди молодёжи до 25 лет (36%), более обеспеченных респондентов (35% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), тех, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (31%), тех, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (29%).

Доля тех, кто считает, что сейчас плохое время для крупных покупок для дома, выше среди опрошенных старшего возраста (30% среди респондентов в возрасте 55 лет и старше), менее обеспеченных респондентов (38% среди тех, которым едва хватает на еду), тех, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (41%), тех, кто не одобряет деятельность действующего президента (43%).

Около трети опрошенных 29% (в декабре 2024 эта доля составляла 32%) тратят на питание «менее половины» семейного дохода, с октября прошлого года наметилось снижение (на 5 п.п.) этой доли. Еще 39% отвечают, что на питание уходит «примерно половина» доходов семьи. Большую часть доходов семьи тратят на питание трое из десяти опрошенных: «примерно две трети доходов» — 18%, «почти все» — 10%.

Чаще говорят о том, что на питание уходит примерно две трети и более доходов опрошенные старшего возраста (55 лет и старше) – 31%, те, кому едва хватает на еду (49%), жители городов с населением 500 тысяч человек и более (34%).

Менее половины доходов уходит на питание чаще у молодёжи (18-24 лет) 40%, опрошенных, которые могут позволить себе товары длительного пользования (45%), жителей Москвы (35%).

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-Центра проведен 28 октября по 6 ноября 2025 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1606 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии