Массовые представления о врагах России в октябре 2025 года

Абсолютное большинство россиян (92%) считают, что у сегодняшней России есть враги, этот показатель достиг максимальных значений с 1994 года. Опрошенные считают врагами России, в первую очередь, США, Европейский Союз, Украину и Великобританию. С конца 2018 года респонденты всё чаще воспринимают европейские страны как врагов, тогда как США, наоборот – реже.

В октябре 2025 года доля опрошенных, которые считают, у России есть враги, достигла максимальных значений с 1994 года – 92% (рост на 26 п.п. с 2017 года). Всплески осознания существования врагов страны приходились на ситуации конфронтации со странами Запада – в 2014 году (84%) и в настоящее время.

Чаще других считают, что у сегодняшней России есть враги, опрошенные старшего возраста (94% среди тех опрошенных в возрасте 55 лет и старше), москвичи (96%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (93%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (93%).

Чаще других считают, что у сегодняшней России нет врагов, опрошенные в возрасте 25-39 лет (9%), жители городов от 100 до 500 тысяч человек (9%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (10%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (14%).

Россияне считают врагами страны, в первую очередь, США (39%), Европейский Союз (29%), Украину (27%) и Великобританию (23%). Каждый пятый упомянул Польшу (19%), ещё 15% – Германию, по 9% – страны НАТО и Францию, по 2% – Балтийские страны и просто «Запад». Считают, врагами России российскую власть, правительство также 2% опрошенных. С конца 2018 года европейские страны всё чаще называются врагами страны, тогда как США, наоборот – реже (снижение на 29 п.п.).

Опрошенные старшего возраста (в возрасте 55 лет и старше), а также телезрители чаще других считают врагами России США и европейские страны, тогда как молодёжь в возрасте до 25 лет и те, кто доверяет телеграм-каналам и социальным сетям – Украину.

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-Центра проведен 28 октября по 6 ноября 2025 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1606 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии