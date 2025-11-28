Рейтинги ноября 2025 года: одобрение органов власти, доверие политикам, рейтинги партий

Большинство опрошенных одобряют деятельность ключевых органов власти, однако в последние месяцы отношение к ним ухудшалось. Среди политиков, которые пользуются доверием респондентов, в ответах на открытый вопрос в первую очередь называют В. Путина, М. Мишустина и С. Лаврова. Если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее время, в Думу прошли бы все пять парламентских партий. Рейтинг «Единой России» за последний год незначительно снизился, поддержка других партий практически не изменилась.

Большинство опрошенных одобряют деятельность В. Путина на посту президента – 84% (снижение на 4 п.п. с февраля 2025 года). Не одобряют деятельность действующего президента 12% респондентов.

Уровень одобрения деятельности В. Путина выше среди более обеспеченных респондентов (85% среди тех, которым хватает на одежду, тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), жителей Москвы (88%), тех, кто доверяет телевидению как источнику информации (95%), тех, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (98%).

Уровень неодобрения деятельности В. Путина выше среди менее обеспеченных респондентов (18% среди тех, которым едва хватает на еду), жителей крупных городов России (14% среди жителей городов с населением от 100 тысяч человек и более), тех, кто доверяет социальным сетям как источнику информации (14%), тех, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (46%).

Одобрение деятельности Владимира Путина

Вы в целом одобряете или не одобряете деятельность Владимира Путина на посту президента (премьер-министра) России?

Одобряю Не одобряю Нет ответа

Рейтинг одобрения деятельности М. Мишустина на посту председателя правительства России снизился до 69% (на 8 п.п. с августа 2025 года). Не одобряют деятельность действующего Премьер-Министра 18% опрошенных.

Одобрение деятельности премьер-министра

Вы в целом одобряете или не одобряете деятельность председателя правительства России?

Одобряю Не одобряю Нет ответа

Продолжает снижаться также и рейтинг возглавляемого М. Мишустиным правительства России в целом – до 67% (на 9 п.п. с мая 2025 года). Не одобряют деятельность правительства четверть опрошенных (26%, рост на 5 п.п. с сентября 2025 года).

Одобрение деятельности правительства России

Вы в целом одобряете или не одобряете деятельность правительства России?

Одобряю Не одобряю Нет ответа

Доля респондентов, одобряющих работу нижней палаты парламента, снизилась до 56%, вернувшись к значениям 2022-2023 годов (снижение на 10 п.п. с мая 2025 года). Не одобряют работу Государственной Думы треть опрошенных (34%).

Одобрение деятельности Государственной Думы

Вы в целом одобряете или не одобряете деятельность Государственной Думы России?

Одобряю Не одобряю Нет ответа

Уровень одобрения деятельности глав регионов снизился с июня 2025 года на 5 п.п. до 70%, уровень неодобрения их работы составил 22%.

Одобрение деятельности губернаторов

Вы в целом одобряете или не одобряете деятельность губернатора вашей области (президента Республики, в Москве – мэра)?

Одобряю Не одобряю Нет ответа

В ноябре 2025 года первая десятка политиков, пользующихся наибольшим доверием практически не изменилась по сравнению с данными опросов лета этого года (приводятся данные открытого вопроса, когда респондентов просили самостоятельно назвать несколько политиков, которым они больше всего доверяют, варианты подсказок не предлагались).

Уровень доверия Владимиру Путину составил 48%. Почти каждый пятый доверяет Михаилу Мишустину и Сергею Лаврову (19% и 17% соответственно). Говорят о доверии Андрею Белоусову 5% опрошенных, Сергею Собянину, Геннадию Зюганову и Дмитрию Медведеву по 3% респондентов, Дмитрию Пескову, Вячеславу Володину и Сергею Миронову, Сергею Шойгу по 2%.

Также 1% опрошенных упомянули Александра Лукашенко, Александра Бастрыкина, Вячеслава Гладкова, Владимира Соловьёва, Радия Хабирова, Валентину Матвиенко, Леонида Слуцкого, Николая Бондаренко, Рустама Минниханова, Дмитрия Демешина, Рамзана Кадырова, Марию Захарову, Петра Толстого.

Рейтинги парламентских партий практически не изменяются на протяжении последних двух лет за исключением рейтинга «Единой России», уровень поддержки которой снизился до 37% (снижение на 11 п.п. с февраля 2024 года). Рейтинг ЛДПР и КПРФ составляет по 9%, «Новых людей» — 5%, «Справедливой России» — 4%.

В пересчёте от определившихся с выбором, рейтинг “Единой России” в ноябре 2025 года составил 53%, ЛДПР – 14%, КПРФ – 13%. Электоральные рейтинги “Новых людей” и «Справедливой России» несколько подросли до 7% и 6% соответственно.

Рейтинги партий отличаются в зависимости от социально-демографических групп.

Рейтинг «Единой России», КПРФ, «Справедливой России» выше среди опрошенных старшего возраста (в возрасте 55 лет и старше) – 55%, 19% и 8% соответственно. Тогда как рейтинги ЛДПР и «Новых людей» выше среди молодёжи до 25 лет – 24% и 13% соответственно.

Выше рейтинг «Единой России» и «Справедливой России» среди респондентов, которые считают, что дела в стране идут в правильном направлении – 61% и 6% соответственно. Рейтинги КПРФ, ЛДПР, «Новых людей» выше среди тех, кто считает, что дела в стране развиваются по неверному пути – 25%, 17%, 9% соответственно.

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-Центра проведен с 18 по 27 ноября 2025 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1608 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа.Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии