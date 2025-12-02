Массовые представления о положении дел в стране и социальное самочувствие в ноябре 2025 года

Две трети опрошенных считают, что дела в стране идут в правильном направлении. Доля уверенных в этом плавно снижается с весны этого года. Респонденты, которые считают, что дела в стране идут в правильном направлении, чаще всего имеют в виду экономическое развитие, правильную внутреннюю и внешнюю политику, успешное проведение спецоперации, наличие социальной поддержки, рост благосостояния. Респонденты, которые считают, что дела в стране идут по неверному пути, говорят прежде всего об экономических проблемах, затянувшейся спецоперации и несменяемости власти. Две трети респондентов пребывают в ровном, нормальном состоянии, эта доля за последние месяцы несколько выросла. Примерно равные доли опрошенных (по 15-18%) говорят о прекрасном настроении или негативных эмоциях.
По мнению большинства опрошенных, дела в стране сегодня идут в правильном направлении, однако их доля снижается – до 65% (на 9 п.п. с марта 2025 года). Растет доля тех, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути, в ноябре этот вариант выбрали пятая часть опрошенных — 21% (рост на 5 п.п. с марта 2025 года).
О том, что дела в стране идут в правильном направлении, чаще говорили более обеспеченные респонденты (71% среди тех, кто может позволить себе товары длительного пользования), жители Москвы (81%), те, кто доверяет телевидению как источнику информации (78%), опрошенные, одобряющие деятельность В. Путина на посту президента (76%).
О том, что страна движется по неверному пути, чаще говорили менее обеспеченные респонденты (30% среди тех, которым едва хватает на еду), жители городов с населением от 100 до 500 тысяч человек (24%), респонденты, которые доверяют социальным сетям как источнику информации (25%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (82%).
Оценка текущего положения дел в стране
Дела в стране идут сегодня в целом в правильном направлении, или страна движется по неверному пути?
|В правильном направлении
|По неверному пути
|Затруднились ответить
|Метод опроса
|07.1996
|09.1996
|11.1996
|01.1997
|02.1997
|03.1997
|04.1997
|05.1997
|06.1997
|08.1997
|09.1997
|10.1997
|11.1997
|12.1997
|01.1998
|02.1998
|03.1998
|04.1998
|05.1998
|06.1998
|07.1998
|08.1998
|09.1998
|10.1998
|11.1998
|12.1998
|01.1999
|02.1999
|03.1999
|04.1999
|05.1999
|06.1999
|07.1999
|08.1999
|09.1999
|10.1999
|11.1999
|12.1999
|01.2000
|02.2000
|03.2000
|04.2000
|05.2000
|07.2000
|08.2000
|09.2000
|10.2000
|11.2000
|12.2000
|01.2001
|02.2001
|03.2001
|04.2001
|05.2001
|06.2001
|07.2001
|08.2001
|09.2001
|10.2001
|11.2001
|12.2001
|01.2002
|02.2002
|03.2002
|04.2002
|05.2002
|06.2002
|07.2002
|08.2002
|09.2002
|10.2002
|12.2002
|01.2003
|02.2003
|03.2003
|04.2003
|05.2003
|07.2003
|08.2003
|09.2003
|10.2003
|11.2003
|12.2003
|01.2004
|02.2004
|03.2004
|04.2004
|05.2004
|06.2004
|07.2004
|08.2004
|09.2004
|10.2004
|11.2004
|12.2004
|01.2005
|02.2005
|03.2005
|04.2005
|05.2005
|06.2005
|07.2005
|08.2005
|09.2005
|10.2005
|11.2005
|12.2005
|01.2006
|02.2006
|03.2006
|04.2006
|05.2006
|06.2006
|07.2006
|08.2006
|09.2006
|10.2006
|11.2006
|12.2006
|01.2007
|02.2007
|03.2007
|04.2007
|05.2007
|06.2007
|07.2007
|08.2007
|09.2007
|10.2007
|11.2007
|12.2007
|01.2008
|02.2008
|03.2008
|04.2008
|05.2008
|06.2008
|07.2008
|08.2008
|09.2008
|10.2008
|11.2008
|12.2008
|01.2009
|02.2009
|03.2009
|04.2009
|05.2009
|06.2009
|07.2009
|08.2009
|09.2009
|10.2009
|11.2009
|12.2009
|01.2010
|02.2010
|03.2010
|04.2010
|05.2010
|06.2010
|07.2010
|08.2010
|09.2010
|10.2010
|11.2010
|12.2010
|01.2011
|02.2011
|03.2011
|04.2011
|05.2011
|06.2011
|07.2011
|08.2011
|09.2011
|10.2011
|11.2011
|12.2011
|01.2012
|02.2012
|03.2012
|04.2012
|05.2012
|06.2012
|07.2012
|08.2012
|09.2012
|10.2012
|11.2012
|12.2012
|01.2013
|02.2013
|03.2013
|04.2013
|05.2013
|06.2013
|07.2013
|08.2013
|09.2013
|10.2013
|11.2013
|12.2013
|01.2014
|02.2014
|03.2014
|04.2014
|05.2014
|06.2014
|07.2014
|08.2014
|09.2014
|10.2014
|11.2014
|12.2014
|01.2015
|02.2015
|03.2015
|04.2015
|05.2015
|06.2015
|07.2015
|08.2015
|09.2015
|10.2015
|11.2015
|12.2015
|01.2016
|02.2016
|03.2016
|04.2016
|05.2016
|06.2016
|07.2016
|08.2016
|09.2016
|10.2016
|11.2016
|12.2016
|01.2017
|02.2017
|03.2017
|04.2017
|05.2017
|06.2017
|07.2017
|08.2017
|09.2017
|10.2017
|11.2017
|12.2017
|01.2018
|02.2018
|03.2018
|04.2018
|05.2018
|06.2018
|07.2018
|08.2018
|09.2018
|10.2018
|11.2018
|12.2018
|01.2019
|02.2019
|03.2019
|04.2019
|05.2019
|06.2019
|07.2019
|08.2019
|09.2019
|10.2019
|11.2019
|12.2019
|01.2020
|02.2020
|03.2020
|04.2020
|05.2020
|06.2020
|07.2020
|08.2020
|09.2020
|10.2020
|11.2020
|01.2021
|02.2021
|03.2021
|04.2021
|05.2021
|06.2021
|07.2021
|08.2021
|09.2021
|10.2021
|11.2021
|12.2021
|01.2022
|02.2022
|03.2022
|04.2022
|05.2022
|06.2022
|07.2022
|08.2022
|09.2022
|10.2022
|11.2022
|12.2022
|01.2023
|02.2023
|03.2023
|04.2023
|05.2023
|06.2023
|07.2023
|08.2023
|09.2023
|10.2023
|11.2023
|12.2023
|01.2024
|02.2024
|03.2024
|04.2024
|05.2024
|06.2024
|07.2024
|08.2024
|09.2024
|10.2024
|11.2024
|12.2024
|01.2025
|02.2025
|03.2025
|04.2025
|05.2025
|06.2025
|07.2025
|08.2025
|09.2025
|10.2025
|11.2025
|32
|21
|16
|22
|14
|14
|17
|19
|19
|22
|24
|21
|22
|19
|19
|20
|20
|17
|15
|12
|10
|10
|10
|5
|7
|8
|7
|6
|10
|10
|10
|8
|12
|8
|10
|23
|20
|31
|31
|28
|27
|32
|34
|35
|29
|29
|28
|32
|30
|35
|35
|40
|34
|34
|41
|37
|37
|40
|41
|44
|42
|40
|38
|41
|38
|37
|44
|40
|37
|43
|44
|40
|40
|36
|35
|31
|36
|39
|36
|38
|34
|40
|51
|50
|54
|54
|47
|48
|41
|41
|38
|37
|39
|38
|36
|31
|31
|35
|34
|37
|34
|32
|34
|36
|34
|38
|38
|34
|41
|35
|34
|43
|41
|44
|43
|41
|38
|43
|43
|46
|48
|45
|43
|49
|50
|50
|47
|48
|51
|55
|64
|61
|61
|60
|55
|59
|57
|55
|55
|61
|54
|49
|43
|42
|41
|41
|43
|42
|44
|48
|44
|49
|49
|43
|50
|46
|48
|48
|47
|47
|47
|50
|48
|49
|51
|47
|46
|46
|42
|40
|43
|44
|41
|40
|36
|42
|43
|41
|38
|41
|46
|50
|46
|49
|44
|44
|41
|42
|43
|40
|41
|42
|41
|41
|41
|40
|41
|40
|40
|40
|40
|40
|41
|43
|47
|60
|58
|60
|62
|55
|64
|62
|60
|59
|56
|55
|54
|57
|60
|60
|64
|59
|55
|55
|61
|55
|56
|45
|51
|51
|50
|49
|50
|46
|51
|50
|55
|56
|53
|54
|53
|52
|51
|56
|55
|55
|57
|54
|57
|56
|58
|55
|54
|58
|60
|56
|46
|48
|45
|47
|49
|47
|45
|42
|45
|48
|49
|49
|48
|50
|49
|49
|52
|48
|49
|52
|53
|48
|42
|43
|43
|42
|51
|50
|49
|48
|49
|49
|48
|49
|51
|49
|47
|48
|46
|48
|46
|48
|50
|52
|69
|66
|68
|68
|68
|67
|60
|64
|61
|63
|66
|68
|66
|68
|67
|61
|66
|62
|62
|64
|67
|69
|71
|75
|73
|71
|71
|75
|72
|67
|69
|69
|72
|67
|71
|73
|74
|69
|73
|70
|69
|69
|70
|67
|65
|45
|58
|60
|63
|69
|68
|66
|62
|67
|58
|59
|59
|56
|60
|59
|59
|61
|65
|67
|73
|72
|75
|75
|77
|78
|76
|78
|80
|78
|75
|70
|77
|76
|82
|76
|63
|65
|51
|49
|52
|52
|49
|43
|45
|53
|51
|52
|52
|51
|45
|46
|43
|48
|46
|41
|42
|42
|40
|39
|39
|41
|42
|43
|43
|43
|47
|44
|40
|47
|42
|37
|43
|47
|50
|50
|56
|48
|47
|49
|47
|50
|46
|35
|37
|37
|33
|40
|40
|44
|46
|50
|51
|50
|51
|51
|56
|58
|52
|55
|51
|52
|51
|52
|48
|48
|45
|46
|48
|44
|49
|47
|38
|42
|39
|42
|43
|44
|37
|35
|37
|36
|39
|39
|34
|35
|31
|34
|34
|33
|32
|20
|23
|24
|24
|29
|27
|25
|31
|29
|24
|27
|30
|40
|39
|40
|39
|36
|39
|40
|35
|36
|33
|34
|35
|31
|32
|35
|34
|34
|34
|35
|29
|32
|32
|31
|34
|36
|38
|42
|42
|40
|39
|39
|43
|44
|40
|38
|40
|41
|39
|35
|34
|36
|33
|38
|38
|41
|39
|39
|44
|41
|41
|42
|43
|41
|40
|43
|41
|43
|43
|43
|41
|39
|41
|37
|26
|26
|23
|22
|26
|22
|22
|23
|22
|27
|27
|29
|25
|23
|23
|22
|23
|29
|26
|25
|27
|27
|34
|34
|30
|32
|33
|33
|37
|33
|32
|30
|26
|31
|30
|31
|33
|32
|28
|30
|29
|29
|28
|27
|29
|28
|28
|30
|27
|26
|27
|42
|40
|43
|41
|40
|42
|44
|45
|46
|44
|43
|40
|41
|41
|42
|41
|38
|42
|43
|39
|38
|42
|42
|42
|41
|40
|42
|40
|43
|43
|40
|43
|42
|41
|40
|43
|44
|44
|45
|43
|44
|44
|39
|38
|22
|24
|22
|22
|22
|24
|27
|24
|27
|24
|24
|21
|23
|21
|23
|23
|23
|24
|26
|21
|21
|21
|18
|15
|16
|17
|17
|17
|17
|20
|20
|18
|18
|17
|17
|16
|16
|17
|17
|17
|17
|18
|17
|20
|21
|23
|22
|24
|16
|17
|18
|17
|19
|14
|19
|18
|20
|22
|22
|22
|21
|20
|18
|18
|14
|18
|15
|15
|17
|15
|16
|15
|14
|12
|16
|20
|16
|13
|10
|14
|14
|14
|19
|20
|20
|21
|20
|23
|20
|19
|19
|20
|16
|19
|20
|19
|17
|18
|20
|18
|21
|21
|20
|20
|17
|17
|18
|18
|16
|18
|16
|13
|20
|16
|15
|19
|17
|13
|14
|15
|13
|16
|14
|15
|15
|16
|14
|14
|13
|10
|13
|13
|12
|14
|13
|12
|12
|11
|11
|13
|13
|11
|14
|12
|12
|14
|17
|14
|16
|19
|16
|16
|18
|16
|17
|19
|19
|17
|17
|15
|17
|18
|20
|21
|17
|17
|17
|18
|17
|15
|20
|19
|18
|17
|13
|16
|16
|15
|16
|16
|14
|18
|14
|16
|15
|19
|22
|18
|19
|19
|20
|21
|19
|15
|17
|20
|18
|17
|22
|19
|22
|17
|18
|19
|19
|18
|21
|20
|18
|18
|19
|17
|17
|16
|18
|18
|17
|20
|17
|20
|18
|19
|19
|21
|21
|19
|16
|18
|18
|18
|18
|18
|19
|18
|16
|18
|17
|17
|16
|18
|20
|16
|18
|17
|17
|18
|19
|20
|17
|16
|15
|16
|17
|17
|19
|14
|17
|17
|19
|18
|18
|17
|19
|18
|17
|14
|18
|17
|19
|14
|18
|16
|21
|15
|19
|19
|18
|18
|17
|17
|19
|16
|18
|16
|16
|16
|16
|17
|16
|15
|17
|13
|18
|16
|16
|14
|17
|16
|16
|14
|16
|12
|12
|12
|12
|12
|11
|11
|13
|9
|9
|9
|11
|10
|9
|10
|10
|10
|11
|8
|10
|10
|10
|17
|15
|16
|18
|7
|10
|8
|9
|10
|8
|10
|9
|10
|8
|9
|9
|9
|9
|10
|8
|11
|10
|9
|10
|10
|9
|10
|9
|12
|12
|12
|13
|10
|11
|11
|11
|10
|16
|12
|13
|12
|15
|12
|11
|11
|11
|12
|12
|13
|9
|12
|13
|11
|13
|10
|16
|12
|11
|10
|15
|10
|13
|14
|13
|14
|14
|15
Говоря о том, что дела в стране сегодня идут в правильном направлении, опрошенные чаще всего имеют в виду развитие экономики – 17%, правильную внутреннюю и внешнюю политику – 15%, «СВО, боремся за мир, защищаем, побеждаем; отстаиваем свои интересы, свой путь» – 15%, социальное развитие, развитие инфраструктуры – 12%, рост благосостояния, зарплат, пенсий, «есть работа, в магазинах всё есть, не голодаем» – 11%, «доверяю Путину, хороший лидер» – 8%, а также развитие образования, науки, медицины, стабильность, уверенность в завтрашнем дне и продвижение семейных ценностей, еще 20% затрудняются дать конкретный ответ.
Говоря о том, что дела в стране сегодня идут по неверному пути, опрошенные чаще всего имеют в виду «рост цен, обнищание народа, маленькие пенсии и зарплаты» – 33%, «война затянулась, гибнут наши ребята, много жертв» – 29%, «экономический упадок» – 10%, «несменяемость власти, коррупция» – 9%. По 5% упомянули кризис внутренней и внешней политики, отсутствие качественного образования, медицины; по 2% – ограничение прав и свобод, СМИ, интернета; плохую социальную политику; засилье мигрантов.
Настроения россиян нормализуются после колебаний конца прошлого и начала текущего года: так, до 66% выросла доля опрошенных, которые пребывают в нормальном ровном состоянии (рост на 4 п.п. с июля 2025 года). Доля тех, кто испытывает прекрасное настроение снизилась до 15% (снижение на 5 п.п. с апреля 2025 года), а доля тех, кто испытывает напряжение, раздражение, страх, тоску – до 18% (на 6 п.п. с августа 2024 года).
О прекрасном настроении чаще других говорят: молодёжь до 25 лет (29%), более обеспеченные респонденты (19% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), те, чья жизнь за последний год изменилась в лучшую сторону (36%), жители села (18%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (17%), те, кто доверяет социальным сетям и интернет-изданиям (по 18%).
О нормальном, ровном состоянии чаще других отвечают: более обеспеченные респонденты (те, которым хватает на одежду и товары длительного пользования по 68%), москвичи (77%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (69%), те, чья жизнь за последний год осталась без изменений (73%).
О том, что испытывают напряжение, раздражение, страх, тоску чаще других говорят: опрошенные старшего возраста (23%), менее обеспеченные опрошенные (34% среди тех, которым едва хватает на еду), те, чья жизнь за последний год ухудшилась (40%), жители городов с населением от 100 до 500 тысяч человек и более (по 22%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (34%), те, чьё материальное положение семьи за последний год ухудшилось (42%).
МЕТОДОЛОГИЯ
Общероссийский опрос Левада-Центра проведен с 18 по 27 ноября 2025 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1608 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
Подробнее о методологии