Массовые представления о положении дел в стране и социальное самочувствие в ноябре 2025 года

Две трети опрошенных считают, что дела в стране идут в правильном направлении. Доля уверенных в этом плавно снижается с весны этого года. Респонденты, которые считают, что дела в стране идут в правильном направлении, чаще всего имеют в виду экономическое развитие, правильную внутреннюю и внешнюю политику, успешное проведение спецоперации, наличие социальной поддержки, рост благосостояния. Респонденты, которые считают, что дела в стране идут по неверному пути, говорят прежде всего об экономических проблемах, затянувшейся спецоперации и несменяемости власти. Две трети респондентов пребывают в ровном, нормальном состоянии, эта доля за последние месяцы несколько выросла. Примерно равные доли опрошенных (по 15-18%) говорят о прекрасном настроении или негативных эмоциях.

По мнению большинства опрошенных, дела в стране сегодня идут в правильном направлении, однако их доля снижается – до 65% (на 9 п.п. с марта 2025 года). Растет доля тех, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути, в ноябре этот вариант выбрали пятая часть опрошенных — 21% (рост на 5 п.п. с марта 2025 года).

О том, что дела в стране идут в правильном направлении, чаще говорили более обеспеченные респонденты (71% среди тех, кто может позволить себе товары длительного пользования), жители Москвы (81%), те, кто доверяет телевидению как источнику информации (78%), опрошенные, одобряющие деятельность В. Путина на посту президента (76%).

О том, что страна движется по неверному пути, чаще говорили менее обеспеченные респонденты (30% среди тех, которым едва хватает на еду), жители городов с населением от 100 до 500 тысяч человек (24%), респонденты, которые доверяют социальным сетям как источнику информации (25%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (82%).

Оценка текущего положения дел в стране

Дела в стране идут сегодня в целом в правильном направлении, или страна движется по неверному пути?

 
В правильном направлении
По неверному пути
Затруднились ответить
Метод опроса
Говоря о том, что дела в стране сегодня идут в правильном направлении, опрошенные чаще всего имеют в виду развитие экономики – 17%, правильную внутреннюю и внешнюю политику – 15%, «СВО, боремся за мир, защищаем, побеждаем; отстаиваем свои интересы, свой путь» – 15%, социальное развитие, развитие инфраструктуры – 12%, рост благосостояния, зарплат, пенсий, «есть работа, в магазинах всё есть, не голодаем» – 11%, «доверяю Путину, хороший лидер» – 8%, а также развитие образования, науки, медицины, стабильность, уверенность в завтрашнем дне и продвижение семейных ценностей, еще 20% затрудняются дать конкретный ответ.

Говоря о том, что дела в стране сегодня идут по неверному пути, опрошенные чаще всего имеют в виду «рост цен, обнищание народа, маленькие пенсии и зарплаты» – 33%, «война затянулась, гибнут наши ребята, много жертв» – 29%, «экономический упадок» – 10%, «несменяемость власти, коррупция» – 9%. По 5% упомянули кризис внутренней и внешней политики, отсутствие качественного образования, медицины; по 2% – ограничение прав и свобод, СМИ, интернета; плохую социальную политику; засилье мигрантов.

Настроения россиян нормализуются после колебаний конца прошлого и начала текущего года: так, до 66% выросла доля опрошенных, которые пребывают в нормальном ровном состоянии (рост на 4 п.п. с июля 2025 года). Доля тех, кто испытывает прекрасное настроение снизилась до 15% (снижение на 5 п.п. с апреля 2025 года), а доля тех, кто испытывает напряжение, раздражение, страх, тоску – до 18% (на 6 п.п. с августа 2024 года).

О прекрасном настроении чаще других говорят: молодёжь до 25 лет (29%), более обеспеченные респонденты (19% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), те, чья жизнь за последний год изменилась в лучшую сторону (36%), жители села (18%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (17%), те, кто доверяет социальным сетям и интернет-изданиям (по 18%).

О нормальном, ровном состоянии чаще других отвечают: более обеспеченные респонденты (те, которым хватает на одежду и товары длительного пользования по 68%), москвичи (77%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (69%), те, чья жизнь за последний год осталась без изменений (73%).

О том, что испытывают напряжение, раздражение, страх, тоску чаще других говорят: опрошенные старшего возраста (23%), менее обеспеченные опрошенные (34% среди тех, которым едва хватает на еду), те, чья жизнь за последний год ухудшилась (40%), жители городов с населением от 100 до 500 тысяч человек и более (по 22%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (34%), те, чьё материальное положение семьи за последний год ухудшилось (42%).

МЕТОДОЛОГИЯ

Общероссийский опрос Левада-Центра проведен с 18 по 27 ноября 2025 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1608 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%

2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

Подробнее о методологии

