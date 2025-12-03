Главные события осенних месяцев 2025 года

Прошедшей осенью не было событий, которые бы привлекли внимание большинства респондентов. Наиболее запомнившимися событиями осенних месяцев оказались сентябрьский единый день голосования, испытание нового российского оружия в октябре, а также события, связанные с проведением спецоперации, в том числе продвижение российских войск, атаки украинских беспилотников на российские города и попытки урегулирования конфликта.

Самыми запомнившимися событиями осени для россиян стали события связанные со спецоперацией (успехи СВО, атаки дронов, переговоры), выступления и встречи В. Путина, а также рост цен и повышение налогов (НДС, утильсбор).

В сентябре россиянам больше всего запомнились выборы, единый день голосования (6%), атаки БПЛА на территорию России (5%), обстрелы (5%), спецоперация (4%), встреча В. Путина и Д. Трампа на Аляске (4%), успехи СВО (3%), интервидение (3%), праздники и природные катаклизмы (по 3%), выступления и встречи В. Путина, его поездка в Китай (по 2%), рост цен, НДС, утильсбора (2%), выступление Лаврова в Генассамблеи ООН (2%).

В октябре в числе запомнившихся событий россияне чаще всего называли спецоперацию (7%), испытание нового российского оружия и успехи СВО (по 5%), атаки БПЛА на территорию России, встречи и высказывания Д. Трампа (по 4%), встречу и телефонный разговор В. Путина и Д. Трампа (3%), рост цен, НДС, утильсбора (3%), встречи и выступления В. Путина, а также отменённую встречу между президентами России и США в Будапеште (по 2%).

Главными событиями ноября по мнению опрошенных стали успехи СВО (8%), попытки закончить военные действия в Украине (6%), спецоперация и налёты дронов, обстрелы (по 5%). Ещё 2% опрошенных назвали погодные катаклизмы, рост цен, НДС, утильсбор, коррупционный скандал в Украине, встречи и выступления В. Путина, а также взрывы на предприятиях (в Копейске, Стерлитамаке, Омске и др.).

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-Центра проведен с 18 по 27 ноября 2025 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1608 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии