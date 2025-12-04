Конфликт с Украиной в ноябре 2025 года: внимание, поддержка действий российских вооруженных сил и начала переговоров, представления о трудностях, связанных со спецоперацией

В ноябре за ситуацией вокруг Украины более или менее внимательно следили около половины опрошенных. Уровень поддержки действий российской армии остаётся высоким. Переход к мирным переговорам поддерживают две трети опрошенных, тогда как доля сторонников продолжения военных действий снизилась до четверти респондентов, достигнув минимума за всё время наблюдений. Четверо из десяти опрошенных считают, что основные трудности, связанные со спецоперацией, ещё впереди, треть – что мы переживаем их прямо сейчас. За прошедший год ситуация практически и не изменилась.

В ноябре 2025 года за ситуацией вокруг Украины «очень» или «довольно» внимательно следили половина опрошенных (50%), без особого внимания – треть опрошенных (33%), а 17% — не следили вовсе (рост на 7 п.п. с мая 2025 года).

Внимательнее всего следили за событиями мужчины (57%), опрошенные старшего возраста (63% среди респондентов в возрасте 55 лет и старше), жители Москвы (55%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (53%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (52%), те, для кого телевидение является источником информации (62%), те, кто поддерживает действия российских военных в Украине (58%), те, кто считает, что сейчас нужно продолжать военные действия (69%).

С меньшим вниманием следили за ситуацией женщины (43%), молодёжь до 25 лет (32%), жители городов с населением от 100 до 500 тысяч человек (45%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (46%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (43%), те, для кого социальные сети являются источником информации (по 43%), те, кто не поддерживает действия российских военных в Украине (30%), те, кто считает, что сейчас следует переходить к мирным переговорам (44%).

Уровень поддержки действий российских вооружённых сил в Украине остаётся высоким – 74% (в том числе 42% – определённо поддерживают, а 32% — скорее поддерживают). Не поддерживают действия ВС РФ в Украине – 17% (8% — определённо не поддерживают, 9% — скорее не поддерживают).

Уровень поддержки действий ВС РФ в Украине выше среди следующих групп: мужчины (80%), опрошенные старшего возраста (81% среди респондентов в возрасте 55 и старше), более обеспеченные опрошенные (76% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), москвичи (83%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (84%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (82%), те, кто доверяет телевидению как источнику информации (84%), те, кто считает, что основные трудности, связанные со спецоперацией уже позади (87%), те, кто считает, что сейчас нужно продолжать военные действия (94%).

Уровень поддержки действий ВС РФ в Украине ниже среди следующих групп: женщины (70%), опрошенные в возрасте 25-39 лет (64%), менее обеспеченные респонденты (73% среди тех, которым едва хватает на еду и на одежду), жители городов с населением от 500 тысяч человек и более (71%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (49%), те, кто не одобряет деятельность действующего президента (31%), те, кто доверяет социальным сетям как источнику информации (68%), те, кто считает, основные трудности связанные со спецоперацией ещё впереди (69%), те, кто считает, что сейчас следует начать мирные переговоры (68%).

В ноябре 2025 года продолжился рост доли россиян, которые считают, что сейчас стоит переходить к мирным переговорам – до 65% (рост на 4 п.п. за месяц). При этом доля тех, кто полагает, что нужно продолжать военные действия, снизилась до четверти опрошенных (26%) – это минимальное значение за всё время наблюдений.

Доля сторонников мирных переговоров выше среди женщин (72%), молодёжи до 25 лет (72%), жителей сёл (73%), тех, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (77%), тех, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (76%), тех, кто доверяет социальным сетям как источнику информации (78%), тех, кто не поддерживает действия российских военных в Украине (92%).

Доля сторонников продолжения военных действий выше среди мужчин (36%), опрошенных старшего возраста (33% в возрасте 55 лет и старше), более обеспеченных респондентов (33% тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), жителей Москвы (50%), тех, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (30%), тех, кто одобряет деятельность действующего президента (28%), тех, кто доверяет телевидению как источнику информации (31%), тех, кто поддерживает действия российских военных в Украине (32%).

Четверо из десяти опрошенных считают, что большинство трудностей, связанных со спецоперацией ещё впереди, эта доля не изменилась за прошедший год после снижения до 38% в ноябре 2024 года на 14 п.п. с замера в апреле 2023 года. Треть респондентов полагают, что основные трудности мы переживаем сейчас, а 14% россиян думают, что они уже позади.

О том, что основные трудности, связанные со спецоперацией уже позади, чаще говорят мужчины (19%), молодёжь до 25 лет (30%), более обеспеченные респонденты (20% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), москвичи (18%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (19%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (16%), те, поддерживает действия росийских военных в Украине (17%).

О том, что основные трудности, связанные с СВО, переживаем сейчас чаще говорят женщины (по 34%), более обеспеченные респонденты (33% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), Москвичи (36%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (35%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (34%).

О том, что основные трудности, связанные с СВО, еще впереди чаще говорят мужчины (42%), опрошенные старшего возраста (43% среди опрошенных в возрасте 39-54 лет, 42% среди опрошенных в возрасте 55 лет и старше), менее обеспеченные респонденты (49% среди тех, которым едва хватает на еду), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (57%), те, кто не одобряет деятельность действующего президента (59%), те, кто не поддерживает действия российских военных в Украине (53%).

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-Центра проведен с 18 по 27 ноября 2025 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1608 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии