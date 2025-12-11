Протестный потенциал. Возможность выступлений с экономическими и политическими требованиями в ноябре 2025 года

Потенциал протестов с экономическими и политическими требованиями остаётся на низком уровне. Большинство опрошенных не ожидают массовых выступлений и не собираются принимать в них участие, однако за последние месяцы готовность протестовать несколько выросла. Уровень протестного потенциала выше среди мужчин, менее обеспеченных и образованных опрошенных, жителей сёл и малых городов, оппозиционно настроенных граждан.

Потенциал протеста с экономическими требованиями находится на низком уровне: 16% опрошенных считают, что сейчас в месте их проживания возможны массовые выступления против падения уровня жизни. При этом 17% респондентов готовы лично принять участие в таких протестах (рост на 4 п.п. с декабря 2024 года).

Потенциал протеста с экономическими требованиями

Вполне возможны* Приняли бы участие**

05.1994 06.1994 07.1994 08.1994 09.1994 11.1994 01.1995 03.1995 05.1995 07.1995 09.1995 11.1995 01.1996 03.1996 05.1996 07.1996 09.1996 11.1996 01.1997 03.1997 05.1997 07.1997 09.1997 11.1997 01.1998 03.1998 05.1998 07.1998 09.1998 11.1998 01.1999 03.1999 05.1999 07.1999 09.1999 11.1999 01.2000 03.2000 05.2000 07.2000 09.2000 11.2000 01.2001 03.2001 05.2001 07.2001 09.2001 11.2001 01.2002 03.2002 05.2002 07.2002 09.2002 11.2002 01.2003 03.2003 05.2003 07.2003 09.2003 11.2003 01.2004 03.2004 05.2004 07.2004 09.2004 11.2004 01.2005 03.2005 05.2005 07.2005 09.2005 11.2005 01.2006 03.2006 05.2006 07.2006 09.2006 11.2006 01.2007 03.2007 05.2007 07.2007 09.2007 11.2007 01.2008 03.2008 09.2008 12.2008 02.2009 03.2009 06.2009 08.2009 10.2009 12.2009 02.2010 04.2010 05.2010 08.2010 10.2010 12.2010 02.2011 04.2011 06.2011 08.2011 10.2011 12.2011 02.2012 04.2012 06.2012 08.2012 10.2012 12.2012 02.2013 04.2013 06.2013 08.2013 02.2014 04.2014 06.2014 08.2014 10.2014 12.2014 02.2015 04.2015 06.2015 08.2015 10.2015 12.2015 02.2016 04.2016 08.2016 10.2016 12.2016 02.2017 04.2017 06.2017 09.2017 12.2017 03.2018 07.2018 11.2018 02.2019 05.2019 08.2019 11.2019 02.2020 05.2020 07.2020 11.2020 01.2021 05.2021 08.2021 11.2021 02.2022 05.2022 08.2022 11.2022 03.2023 06.2023 09.2023 01.2024 07.2024 12.2024 04.2025 11.2025 33 31 25 27 26 27 27 30 27 27 27 26 23 25 24 21 28 40 30 45 40 35 29 29 31 34 43 40 48 43 36 37 31 32 28 23 18 21 16 19 19 20 17 23 21 17 15 20 16 20 19 17 17 24 21 26 21 20 20 18 19 19 19 22 24 24 25 36 32 26 23 32 25 37 34 31 28 22 20 30 30 23 21 22 18 21 18 23 39 31 25 22 21 25 27 30 26 25 25 26 28 28 26 25 29 29 35 29 31 27 30 28 28 25 25 22 28 21 19 17 17 24 23 20 18 17 18 21 24 19 18 18 15 19 27 28 26 23 17 41 37 34 26 34 30 26 27 30 25 43 30 26 30 29 17 20 17 18 17 19 17 21 14 16 16 26 25 22 22 21 21 26 25 24 25 23 23 24 23 19 19 22 26 27 31 25 22 23 21 25 26 27 27 33 24 29 28 27 28 24 24 20 15 17 19 18 18 19 24 22 20 17 18 17 20 21 18 20 20 24 26 22 22 19 17 22 19 21 22 22 23 27 27 24 22 22 16 23 26 23 25 25 19 22 25 23 20 22 17 18 22 18 20 23 26 18 18 16 17 20 20 17 18 20 21 19 23 23 21 19 19 17 16 17 17 13 14 17 17 16 16 14 14 15 8 12 14 12 15 10 13 11 13 16 11 12 12 12 12 16 15 14 13 8 28 30 26 27 27 25 24 28 29 23 17 21 24 21 23 14 16 15 16 15 18 11 22 13 13 17

Чаще других допускают возможность протестов с экономическими требованиями опрошенные в возрасте 25-39 лет (19%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (21%).

Реже других допускают возможность протестов против падения уровня жизни опрошенные старшего возраста (14% среди опрошенных в возрасте 55 лет и старше) те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (15%).

Чаще других говорят о готовности принять участие в протестах против падения уровня жизни мужчины (19%), опрошенные в возрасте 40–54 лет (19%), респонденты со средним образованием и ниже (21%), менее обеспеченные респонденты (24% среди тех, которым едва хватает на еду), те, чья жизнь за последний год ухудшилась (25%), жители сёл и городов с населением до 100 тысяч человек (20% и 24% соответственно), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (34%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (38%).

Реже говорят о готовности принять участие в протестах против падения уровня жизни женщины (15%), молодёжь до 25 лет (13%), более обеспеченные респонденты (14% среди тех, кто может позволить себе товары длительного пользования), москвичи (7%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (12%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (14%).

Потенциал протеста с политическими требованиями также находится на низком уровне: считают возможным такой протест 11% опрошенных (снижение на 35 п.п. с января 2025 года), доля тех, кто принял бы в нём участие также составляет 11% и за последний год незначительно увеличилась (рост на 3 п.п. с апреля 2025 года). В прошлом схожие показатели наблюдались в 2014-2016-х годах.

Потенциал протеста с политическими требованиями

До августа 2009 г. вопрос о готовности принять участие в протестах не задавался

Вполне возможны* Приняли бы участие**

03.1997 05.1997 07.1997 09.1997 11.1997 01.1998 03.1998 05.1998 07.1998 09.1998 11.1998 01.1999 03.1999 05.1999 07.1999 09.1999 11.1999 01.2000 03.2000 05.2000 07.2000 09.2000 11.2000 01.2001 03.2001 05.2001 07.2001 09.2001 10.2001 11.2001 01.2002 03.2002 05.2002 07.2002 09.2002 01.2003 03.2003 05.2003 07.2003 09.2003 11.2003 01.2004 03.2004 05.2004 07.2004 09.2004 11.2004 01.2005 03.2005 05.2005 07.2005 09.2005 11.2005 01.2006 03.2006 05.2006 07.2006 09.2006 11.2006 01.2007 03.2007 05.2007 07.2007 09.2007 11.2007 01.2008 03.2008 09.2008 08.2009 10.2009 12.2009 02.2010 04.2010 06.2010 08.2010 10.2010 12.2010 02.2011 04.2011 06.2011 08.2011 10.2011 12.2011 02.2012 04.2012 06.2012 08.2012 10.2012 12.2012 02.2013 04.2013 06.2013 08.2013 10.2013 12.2013 02.2014 04.2014 06.2014 08.2014 10.2014 12.2014 02.2015 04.2015 06.2015 08.2015 10.2015 12.2015 02.2016 04.2016 08.2016 10.2016 12.2016 02.2017 04.2017 06.2017 09.2017 12.2017 03.2018 07.2018 11.2018 02.2019 05.2019 08.2019 11.2019 02.2020 11.2020 01.2021 05.2021 08.2021 11.2021 02.2022 05.2022 08.2022 11.2022 03.2023 06.2023 09.2023 01.2024 07.2024 12.2024 04.2025 11.2025 41 37 36 28 32 31 32 37 40 49 50 38 39 37 37 32 25 16 15 12 14 15 13 13 24 20 19 17 20 20 17 19 18 18 16 20 22 21 21 20 18 18 17 18 20 21 21 21 27 28 22 19 24 24 24 23 22 22 20 16 28 20 18 18 18 16 16 13 17 15 18 20 22 22 20 19 20 23 21 19 20 23 26 33 26 24 23 24 22 21 22 21 19 26 18 23 17 14 12 12 16 16 15 14 15 14 17 18 15 15 14 12 14 23 23 21 19 12 34 30 28 24 30 29 24 23 45 28 27 27 29 16 17 17 16 17 14 15 15 10 12 11 13 9 11 13 14 13 12 13 13 13 19 11 15 15 17 14 12 11 11 11 11 12 12 11 10 14 9 10 10 9 7 8 9 10 11 8 10 8 10 12 8 10 10 9 8 13 12 11 8 6 23 22 20 22 20 19 19 19 15 16 19 17 18 9 11 12 12 10 13 8 13 8 8 11

Чаще говорят о возможности выступлений с политическими требованиями молодёжь до 25 лет (14%), те, чья жизнь за последний год ухудшилась (14%), москвичи (15%), те, кто считает, что страна движется по неверному пути (18%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (18%).

Реже говорят о возможности выступлений с политическими требованиями опрошенные старшего возраста (9% среди опрошенных от 40 лет), те, чья жизнь улучшилась за последний год (7%), проживающие в сёлах (6%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (9%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (10%).

Доля тех, кто готов лично принять участие в протесте с политическими требованиями выше среди мужчин (14%), респондентов со средним образованием и ниже (16%), менее обеспеченных респондентов (14% среди тех, которым едва хватает на еду), тех, кто считает, что страна движется по неверному пути (29%), кто не одобряет деятельность действующего президента (33%), и тех, кто доверяет интернет-изданиям и социальным сетям как источнику информации (14% и 13% соответственно).

Доля тех, кто готов лично принять участие в протесте с политическими требованиями ниже среди женщин (8%), молодёжи до 25 лет (7%), респондентов с высшим образованием (9%), менее обеспеченных респондентов (9% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), жителей Москвы и городов с населением более 500 тысяч человек (7% и 5% соответственно), а также тех, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (6%), тех, кто одобряет деятельность действующего президента (8%), и тех, кто доверяет телевидению как источнику информации (8%).

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 18 по 27 ноября 2025 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1608 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии