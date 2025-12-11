Протестный потенциал. Возможность выступлений с экономическими и политическими требованиями в ноябре 2025 года

Потенциал протестов с экономическими и политическими требованиями остаётся на низком уровне. Большинство опрошенных не ожидают массовых выступлений и не собираются принимать в них участие, однако за последние месяцы готовность протестовать несколько выросла. Уровень протестного потенциала выше среди мужчин, менее обеспеченных и образованных опрошенных, жителей сёл и малых городов, оппозиционно настроенных граждан.
Потенциал протеста с экономическими требованиями находится на низком уровне: 16% опрошенных считают, что сейчас в месте их проживания возможны массовые выступления против падения уровня жизни. При этом 17% респондентов готовы лично принять участие в таких протестах (рост на 4 п.п. с декабря 2024 года).
Потенциал протеста с экономическими требованиями
Чаще других допускают возможность протестов с экономическими требованиями опрошенные в возрасте 25-39 лет (19%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (21%).
Реже других допускают возможность протестов против падения уровня жизни опрошенные старшего возраста (14% среди опрошенных в возрасте 55 лет и старше) те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (15%).
Чаще других говорят о готовности принять участие в протестах против падения уровня жизни мужчины (19%), опрошенные в возрасте 40–54 лет (19%), респонденты со средним образованием и ниже (21%), менее обеспеченные респонденты (24% среди тех, которым едва хватает на еду), те, чья жизнь за последний год ухудшилась (25%), жители сёл и городов с населением до 100 тысяч человек (20% и 24% соответственно), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (34%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (38%).
Реже говорят о готовности принять участие в протестах против падения уровня жизни женщины (15%), молодёжь до 25 лет (13%), более обеспеченные респонденты (14% среди тех, кто может позволить себе товары длительного пользования), москвичи (7%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (12%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (14%).
Потенциал протеста с политическими требованиями также находится на низком уровне: считают возможным такой протест 11% опрошенных (снижение на 35 п.п. с января 2025 года), доля тех, кто принял бы в нём участие также составляет 11% и за последний год незначительно увеличилась (рост на 3 п.п. с апреля 2025 года). В прошлом схожие показатели наблюдались в 2014-2016-х годах.
Потенциал протеста с политическими требованиями
Чаще говорят о возможности выступлений с политическими требованиями молодёжь до 25 лет (14%), те, чья жизнь за последний год ухудшилась (14%), москвичи (15%), те, кто считает, что страна движется по неверному пути (18%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (18%).
Реже говорят о возможности выступлений с политическими требованиями опрошенные старшего возраста (9% среди опрошенных от 40 лет), те, чья жизнь улучшилась за последний год (7%), проживающие в сёлах (6%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (9%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (10%).
Доля тех, кто готов лично принять участие в протесте с политическими требованиями выше среди мужчин (14%), респондентов со средним образованием и ниже (16%), менее обеспеченных респондентов (14% среди тех, которым едва хватает на еду), тех, кто считает, что страна движется по неверному пути (29%), кто не одобряет деятельность действующего президента (33%), и тех, кто доверяет интернет-изданиям и социальным сетям как источнику информации (14% и 13% соответственно).
Доля тех, кто готов лично принять участие в протесте с политическими требованиями ниже среди женщин (8%), молодёжи до 25 лет (7%), респондентов с высшим образованием (9%), менее обеспеченных респондентов (9% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), жителей Москвы и городов с населением более 500 тысяч человек (7% и 5% соответственно), а также тех, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (6%), тех, кто одобряет деятельность действующего президента (8%), и тех, кто доверяет телевидению как источнику информации (8%).
МЕТОДОЛОГИЯ
Общероссийский опрос Левада-центра проведен 18 по 27 ноября 2025 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1608 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
Подробнее о методологии