Протестный потенциал. Возможность выступлений с экономическими и политическими требованиями в ноябре 2025 года

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ АНО «ЛЕВАДА-ЦЕНТР» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА АНО «ЛЕВАДА-ЦЕНТР». 18+

Потенциал протестов с экономическими и политическими требованиями остаётся на низком уровне. Большинство опрошенных не ожидают массовых выступлений и не собираются принимать в них участие, однако за последние месяцы готовность протестовать несколько выросла. Уровень протестного потенциала выше среди мужчин, менее обеспеченных и образованных опрошенных, жителей сёл и малых городов, оппозиционно настроенных граждан.

Потенциал протеста с экономическими требованиями находится на низком уровне: 16% опрошенных считают, что сейчас в месте их проживания возможны массовые выступления против падения уровня жизни. При этом 17% респондентов готовы лично  принять участие в таких протестах (рост на 4 п.п. с декабря 2024 года).

Потенциал протеста с экономическими требованиями

 
Вполне возможны*
Приняли бы участие**
05.199406.199407.199408.199409.199411.199401.199503.199505.199507.199509.199511.199501.199603.199605.199607.199609.199611.199601.199703.199705.199707.199709.199711.199701.199803.199805.199807.199809.199811.199801.199903.199905.199907.199909.199911.199901.200003.200005.200007.200009.200011.200001.200103.200105.200107.200109.200111.200101.200203.200205.200207.200209.200211.200201.200303.200305.200307.200309.200311.200301.200403.200405.200407.200409.200411.200401.200503.200505.200507.200509.200511.200501.200603.200605.200607.200609.200611.200601.200703.200705.200707.200709.200711.200701.200803.200809.200812.200802.200903.200906.200908.200910.200912.200902.201004.201005.201008.201010.201012.201002.201104.201106.201108.201110.201112.201102.201204.201206.201208.201210.201212.201202.201304.201306.201308.201302.201404.201406.201408.201410.201412.201402.201504.201506.201508.201510.201512.201502.201604.201608.201610.201612.201602.201704.201706.201709.201712.201703.201807.201811.201802.201905.201908.201911.201902.202005.202007.202011.202001.202105.202108.202111.202102.202205.202208.202211.202203.202306.202309.202301.202407.202412.202404.202511.2025
333125272627273027272726232524212840304540352929313443404843363731322823182116191920172321171520162019171724212621202018191919222424253632262332253734312822203030232122182118233931252221252730262525262828262529293529312730282825252228211917172423201817182124191818151927282623174137342634302627302543302630291720171817191721141616
2625222221212625242523232423191922262731252223212526272733242928272824242015171918181924222017181720211820202426222219172219212222232727242222162326232525192225232022171822182023261818161720201718202119232321191917161717131417171616141415812141215101311131611121212121615141382830262727252428292317212421231416151615181122131317

Чаще других допускают возможность протестов с экономическими требованиями опрошенные в возрасте 25-39 лет (19%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (21%).

Реже других допускают возможность протестов против падения уровня жизни  опрошенные старшего возраста (14% среди опрошенных в возрасте 55 лет и старше) те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (15%).

Чаще других говорят о готовности принять участие в протестах против падения уровня жизни мужчины (19%), опрошенные в возрасте 40–54 лет (19%), респонденты со средним образованием и ниже (21%), менее обеспеченные респонденты (24% среди тех, которым едва хватает на еду), те, чья жизнь за последний год ухудшилась (25%), жители сёл и городов с населением до 100 тысяч человек (20% и 24% соответственно), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (34%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (38%). 

Реже говорят о готовности принять участие в протестах против падения уровня жизни женщины (15%), молодёжь до 25 лет (13%), более обеспеченные респонденты (14% среди тех, кто может позволить себе товары длительного пользования), москвичи (7%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (12%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (14%).

Потенциал протеста с политическими требованиями также находится на низком уровне: считают возможным такой протест 11% опрошенных (снижение на 35 п.п. с января 2025 года), доля тех, кто принял бы в нём участие также составляет 11% и за последний год незначительно увеличилась (рост на 3 п.п. с апреля 2025 года). В прошлом схожие показатели наблюдались в 2014-2016-х годах.

Потенциал протеста с политическими требованиями

До августа 2009 г. вопрос о готовности принять участие в протестах не задавался

 
Вполне возможны*
Приняли бы участие**
03.199705.199707.199709.199711.199701.199803.199805.199807.199809.199811.199801.199903.199905.199907.199909.199911.199901.200003.200005.200007.200009.200011.200001.200103.200105.200107.200109.200110.200111.200101.200203.200205.200207.200209.200201.200303.200305.200307.200309.200311.200301.200403.200405.200407.200409.200411.200401.200503.200505.200507.200509.200511.200501.200603.200605.200607.200609.200611.200601.200703.200705.200707.200709.200711.200701.200803.200809.200808.200910.200912.200902.201004.201006.201008.201010.201012.201002.201104.201106.201108.201110.201112.201102.201204.201206.201208.201210.201212.201202.201304.201306.201308.201310.201312.201302.201404.201406.201408.201410.201412.201402.201504.201506.201508.201510.201512.201502.201604.201608.201610.201612.201602.201704.201706.201709.201712.201703.201807.201811.201802.201905.201908.201911.201902.202011.202001.202105.202108.202111.202102.202205.202208.202211.202203.202306.202309.202301.202407.202412.202404.202511.2025
41373628323132374049503839373732251615121415131324201917202017191818162022212120181817182021212127282219242424232222201628201818181616131715182022222019202321192023263326242324222122211926182317141212161615141514171815151412142323211912343028243029242345282727291617171617141515101211
13911131413121313131911151517141211111111121211101491010978910118108101281010981312118623222022201919191516191718911121210138138811

Чаще говорят о возможности выступлений с политическими требованиями молодёжь до 25 лет (14%), те, чья жизнь за последний год ухудшилась (14%), москвичи (15%), те, кто считает, что страна движется по неверному пути (18%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (18%).

Реже говорят о возможности выступлений с политическими требованиями опрошенные старшего возраста (9% среди опрошенных от 40 лет), те, чья жизнь улучшилась за последний год (7%), проживающие в сёлах (6%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (9%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (10%).

Доля тех, кто готов лично принять участие в протесте с политическими требованиями выше среди мужчин (14%), респондентов со средним образованием и ниже (16%), менее обеспеченных респондентов (14% среди тех, которым едва хватает на еду), тех, кто считает, что страна движется по неверному пути (29%), кто не одобряет деятельность действующего президента (33%), и тех, кто доверяет интернет-изданиям и социальным сетям как источнику информации (14% и 13% соответственно).

Доля тех, кто готов лично принять участие в протесте с политическими требованиями ниже среди женщин (8%), молодёжи до 25 лет (7%), респондентов с высшим образованием (9%), менее обеспеченных респондентов (9% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), жителей Москвы и городов с населением более 500 тысяч человек (7% и 5% соответственно), а также тех, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (6%), тех, кто одобряет деятельность действующего президента (8%), и тех, кто доверяет телевидению как источнику информации (8%).

МЕТОДОЛОГИЯ

Общероссийский опрос Левада-центра проведен 18 по 27 ноября 2025 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1608 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%

2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

Подробнее о методологии 

