Вопросы россиян к прямой линии с Владимиром Путиным

Если бы у россиян была возможность задать вопрос В. Путину во время прямой линии, каждый пятый спросил бы о том, когда закончатся военные действия. Каждый шестой задал бы вопросы о возможности повышения пенсий, зарплат, пособий. Каждый десятый – вопросы о росте цен, налогов, ипотечной ставке, тарифах ЖКХ. Также респонденты спросили бы о проблемах с медициной и образованием, пенсионной реформе и других темах.

19 декабря состоится очередная прямая линия с президентом, которая в этом году будет совмещена с пресс-конференцией и пройдет под общим названием «Итоги года с Владимиром Путиным». Участникам опроса было предложено рассказать, какие вопросы они задали бы президенту, если бы у них была такая возможность. Ответы были записаны со слов респондентов, а затем сгруппированы по тематическим группам.

Темы вопросов, которые беспокоят россиян в последние три года, практически не меняются. Главным вопросом последних трёх лет, который россияне хотели бы задать В. Путину, является вопрос о том, когда закончится спецоперация – 21%. Как и в прошлом году 16% опрошенных хотели бы спросить у президента, когда улучшится благосостояния населения: повысят зарплаты, пенсии, пособия. Почти каждый десятый (8%) задал бы вопрос о росте цен и налогов: «Когда становится рост цен?», «Почему увеличивают НДС?», ещё 5% — о кризисе внутреннего управления: «Когда будем заниматься страной?», «Когда правительство будет выполнять Ваши указы?». По 4% россиян спросили бы о пенсионной реформе, а также о ситуации с медициной, образованием; по 2% респондентов – о будущем России, борьбе с коррупцией и мыслях об уходе с поста президента. При этом треть опрошенных вовсе не стали бы задавать никаких вопросы или затруднились с ответом.

Мужчины чаще женщин спросили бы президента о том, есть у него преемник (7%/4%), а также задали бы вопросы о социальном неравенстве и социальном расслоении (3%/0%). Женщины в свою очередь чаще мужчин поинтересовались бы у президента тем, когда закончится спецоперация, начнутся мирные переговоры (18%/24%), когда улучшится благосостояние (19%/12%), ситуация в социальной сфере (6%/2%), медицине и образовании (3%/8%).

Те, кто одобряют деятельность В. Путина на посту президента, чаще тех, кто её не одобряет, спросили бы у него, когда завершится СВО (22%/19%), а также об улучшении благосостояния: росте зарплат, пенсий, пособий (16%/10%). Те, кто не одобряет работу действующего президента, чаще задали бы вопросы о внутреннем управлении (12%/4%), пенсионной реформе (6%/3%), мыслях об уходе с поста президента (0%/11%).

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 18 по 27 ноября 2025 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1608 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа.Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии