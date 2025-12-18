Массовые представления об иностранных агентах: ноябрь 2025

Осведомлённость о законе об иностранных агентах растёт, сейчас о нём знают примерно три четверти опрошенных. Большая часть респондентов считает, что смысл этого закона состоит в том, чтобы ограничить негативное влияние Запада на Россию. Равные доли опрошенных (четверо из десяти) будут относистя к тем, кого признают иностранным агентом, как хуже, так и нейтрально, рост негативных оценок прекратился.

Последние 4 года среди россиян растёт уровень осведомлённости о законе «об иностранных агентах»: в ноябре 2025 года знали о его существовании 72% респондентов (в том числе 22% хорошо знают о нём, а 50% — что-то слышали, но не имеют ясного представления об этом), эта доля опрошенных выросла на 30 п.п. с июля 2021 года. Ничего не слышали о таком законе около четверти респондентов (27%, снижение на 30 п.п. с июля 2021 года).

Уровень осведомлённости о законе «об иностранных агентах» выше среди мужчин (78%), респондентов с высшим образованием (81%), более обеспеченных респондентов (80% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), жителей Москвы (88%), тех, кто получает информацию из интернет-изданий и телеграм-каналов (82% и 84% соответственно).

Уровень осведомлённости о законе «об иностранных агентах» ниже среди женщин (67%), респондентов со средним образованием и ниже (61%), менее обеспеченных респондентов (57% среди тех, которым едва хватает на еду), жителей села (65%) и городов с населением до 100 тысяч человек (64%), тех, кто пользуются телевидением как источником информации (70%).

Восприятие закона «об иностранных агентах» изменилось с 2021 года: если 4 года назад в обществе преобладало мнение о том, что этот закон – инструмент давления на независимые организации, то теперь оно сменилось представлением о том, что закон ограничивает негативное влияние Запада на Россию. Так, в ноябре 2025 года каждый второй опрошенный (51%) считал, что смысл закона «об иностранных агентах» в том, чтобы ограничить негативное влияние Запада на Россию, а придерживаются мнения, что закон – это прежде всего способ давления власти на независимые общественные организации чуть больше четверти опрошенных – 27% (рост на 5 п.п. с ноября 2024 года).

Чаще остальных считают, что смысл закона «об иностранных агентах» состоит в том, чтобы ограничить негативное влияние Запада на нашу страну, мужчины (55%), опрошенные старшего возраста (55% опрошенных в возрасте 55 лет и старше), опрошенные с высшим образованием (60%), более обеспеченные респонденты (58% среди тех, кто может позволить себе товары длительного пользования), москвичи (60%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (59%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (55%), те, кто доверяет телевидению как источнику информации (по 60%), те, кто хорошо знает об этом законе (67%).

Чаще остальных считают, что закон – это способ давления на независимые общественные организации, опрошенные в возрасте 25-39 лет (37%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (47%), те, кто не одобряет деятельность действующего президента (59%), те, кто доверяет телеграм-каналам и социальным сетям как источникам информации (35% и 36% соответственно).

Если НКО, политик, СМИ будут внесены в реестр иностранных агентов, то примерно у четырёх из десяти опрошенных ухудшится к ним отношение (37%, снижение на 5 п.п. с ноября 2024 года). Не изменится отношение к тем, кого признали иностранным агентом у 43% респондентов, а улучшится – у 5%.

Доля тех, у кого бы ухудшилось отношение к некоммерческой организации, к политику или СМИ, если бы они получили статус «иностранного агента», выше среди опрошенных старшего возраста (45% среди опрошенных в возрасте 55 лет и старше), респондентов с высшим образованием (41%), москвичей (50%), тех, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (43%), тех, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (40%), тех, кто доверяет телевидению как источнику информации (45%), тех, кто хорошо знает о данном законе (49%).

Доля тех, у кого бы не изменилось отношение к тем, кто получил статус иностранного агента, выше среди молодёжи до 25 лет (54%), жителей городов с население более 500 тысяч человек (48%), тех, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (54%), тех, кто не одобряет деятельность действующего президента (57%), тех, кто доверяет социальным сетям как источнику информации (53%).

Доля тех, у кого бы улучшилось отношение к тем, кто получил к статус иностранного агента, выше среди опрошенных старшего возраста (6% среди опрошенных в возрасте 55 лет и старше), более обеспеченных респондентов (7% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), тех, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (6%), тех, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (11%).

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 18 по 27 ноября 2025 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1608 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа.Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии