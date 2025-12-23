Итоги 2025 года: главные события, оценки, сравнения с предыдущим годом

Важнейшими событиями уходящего года опрошенные считают рост цен и тарифов, встречу Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, атаки украинских беспилотников, проблемы с мобильным интернетом и блокировки мессенджеров. Большинство респондентов оценивают уходящий год как «средний». Практически равные доли опрошенных считают уходящий год для страны труднее предыдущего или таким же как предыдущий. Большая часть опрошенных считают, что уходящий год для них лично был таким же как предыдущий. При этом почти две трети опрошенных назвали прошедший год в целом удачным.

Важнейшими событиями 2025 года респонденты назвали рост цен и тарифов (34%), встречу В. Путина и Д. Трампа на Аляске (29%) и атаки беспилотников на российские города и предприятия (28%). Каждый четвёртый считает важнейшим событием уходящего года проблемы с мобильным интернетом, блокировки иностранных мессенджеров (25%), освобождение Курской области (23%). Примерно каждый пятый посчитал важным обмены военнопленными с Украиной, а также разлив мазута в Чёрном море и ликвидацию его последствий (18%). Кроме того, в числе важнейших событий уходящего года упоминались продолжение спецоперации и празднование 9 мая (по 17% опрошенных), испытание нового российского военного оружия (14%), прямая линия с В. Путиным, другие его выступления (13%), взаимная отмена виз между Китаем и Россией (12%), продвижения российской армии на фронте (11%), дефицит топлива/бензина в отдельных регионах (10%), вступление Д. Трампа в должность президента США (10%) и другие события.

Большинство опрошенных оценивают уходящий год в целом как «средний» – 63%. Такая оценка года характерна почти для всех годов, начиная с 1997 года, исключение составляют только кризисные 1998 и 2020 года, когда доля негативных оценок превосходила нейтральные. Считают 2025 год хорошим 22% респондентов, их доля выросла с 2020 года на 12 п.п. Говорят об уходящем годе как о плохом – 15% опрошенных (снижение на 35п.п. с 2020 года).

Чаще оценивают уходящий 2025-й год как «хороший» молодёжь до 25 лет (26%), а также опрошенные в возрасте 25-39 лет (27%), более обеспеченные респонденты (30% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), москвичи, а также жители городов с населением от 100 до 500 тысяч человек (по 24%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (28%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (24%), те, кто доверяет интернет-изданиям как источнику информации (29%).

Чаще оценивают уходящий 2025-й год как «средний» опрошенные старшего возраста (65% среди опрошенных в возрасте 40 лет и старше), те, кому едва хватает на одежду (67%), жители села (66%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (63%).

Чаще оценивают уходящий 2025-й год как «плохой» опрошенные старшего возраста (16% среди опрошенных в возрасте 55 лет и старше), менее обеспеченные респонденты (24% среди тех, которым едва хватает на еду), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (31%), те, кто не одобряет деятельность действующего президента (39%), те, кто доверяет ютуб-каналам как источнику информации (16%).

Примерно половина опрошенных (48%) считают, что 2025 год оказался для России труднее, чем 2024 год. Последние 6 лет в обществе превалирует мнение что уходящий год оказался труднее предыдущего. Одновременно с этим с 2022 года растёт доля тех, кто считает, что прошедший год был таким же, как и предыдущий – 42% (рост на 22 п.п.), а с 2023 года снижается доля тех, кто считает, что уходящий год был легче – 10% (снижение на 5 п.п.).

Говорят о том, что 2025-й был для России труднее, чем предыдущий, чаще опрошенные старшего возраста (51% среди респондентов в возрасте 40-54 лет и 50% среди респондентов 55 лет и старше), менее обеспеченные опрошенные (53% среди тех, которым едва хватает на еду), жители сёл (51%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (64%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (65%), те, кто доверяет телеграм-каналам как источнику информации (50%).

Говорят о том, что 2025-й был для России таким же, как предыдущий, чаще более обеспеченные респонденты (45%), жители Москвы (47%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (44%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (43%), те, кто доверяет телевидению как источнику информации (44%).

Говорят о том, что 2025-й был для России легче, чем предыдущий, чаще более молодые опрошенные (13% среди молодёжи до 25 лет и 14% среди респондентов в возрасте 25-39 лет) те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (41%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (40%), те, кто доверяет телевидению как источнику информации (42%).

Оценки личных итогов уходящего года для самих респондентов и их семей выглядят более оптимистично, чем оценки года для страны в целом: 49% считают, что уходящий год был таким же, как и предыдущий (снижение на 6 п.п.), 38% полагают, что он был труднее (рост на 5 п.п. с 2023 года), а 13% думают, что был лучше (рост на 5 п.п. с 2022 года).

О том, что уходящий год был для самих респондентов труднее, чем предыдущий чаще менее обеспеченные респонденты (49% среди тех, которым едва хватает на еду), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (53%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (57%), те, кто доверяет телеграм-каналам как источникам информации (42%).

Чаще называли 2025 для себя таким же, как и предыдущий опрошенные старшего возраста (55% среди респондентов в возрасте 55 лет и старше), более обеспеченные респонденты (51% среди тех, которым едва хватает на одежду и тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (53%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (51%), те, кто доверяет телевидению как источнику информации (54%).

Чаще отвечали, что 2025 был для респондентов легче, чем предыдущий, молодёжь до 25 лет (22%), более обеспеченные респонденты (18% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (15%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (14%), те, кто доверяет социальным сетям как источнику информации (19%).

Примерно для двух третей опрошенных 2025 год был в целом удачным – 62%. Значения этого показателя росли с 2020 по 2023 год, однако последние 2 года практически не меняются. В это же время четверть опрошенных (24%) считают уходящий год для себя лично неудачным, эта доля опрошенных снизилась с 2020 года на 23 п.п. и достигла минимальных значений за всё время наблюдений с 1999 года.

О том, что уходящий 2025 год сложился удачно, чаще отмечают молодёжь до 24 лет (78%), респонденты с высшим образованием (65%), более обеспеченные респонденты (72% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (71%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (66%).

О том, что уходящий 2024 год сложился неудачно, чаще говорят опрошенные в возрасте 25 лет и старше (25%), респонденты со средним образованием и ниже (22%), менее обеспеченные респонденты (40% среди тех, которым едва хватает на еду), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (36%), те, кто не одобряет деятельность действующего президента (43%).

