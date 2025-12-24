Итоги 2025 года в политике и культуре: человек и женщина года, лучшие фильмы и сериалы года

По мнению половины опрошенных, человеком 2025 года является В. Путин, он возглавляет список людей года с 1999 года. Также респонденты отметили Д. Трампа, С. Лаврова, М. Мишустина и А. Овечкина. В тройку «женщин 2025 года» вошли В. Матвиенко, Л. Долина и М. Захарова. Лучшим фильмом уходящего года опрошенные назвали «Август», несколько реже называли фильм «Чебурашка». Лучшими сериалами года респонденты посчитали «Тайны следствия», «След» и «Невский».

По мнению половины россиян (50%), «человеком 2025 года» является В. Путина, он возглавляет список людей года с 1999 года. 14% опрошенных назвали человеком года Д. Трампа, по 8% респондентов упомянули С. Лаврова и М. Мишустина, по 4% – А. Овечкина и Си Цзиньпина, по 3% – А. Белоусова и А. Лукашенко. Большинство этого списка составляют политики или государственные деятели.

Также в этом году отдельно был задан вопрос о «женщине года». Так, 5% опрошенных назвали «женщиной 2025 года» В. Матвиенко, 4% респондентов – Л. Долину, 2% – М. Захарову. По 1% опрошенных упомянули Е. Мизулину, М. Симоньян, А. Пугачёву, Э. Набиуллину, В. Терешкову, О. Скабееву, А. Цивилёву.

Лучшим полнометражным фильмом был назван «Август» — 5% опрошенных. Ещё 2% респондентов упомянули «Чебурашку», по 1% опрошенных назвали следующие фильмы: «Кракен», «Горыныч», «Аватар», «Батя 2: дед», «Зверополис 2», «Первый на Олимпе», «Финист. Первый Богатырь», «Формула-1».

Лучшими сериалами прошедшего года были названы «Тайны следствия» (3%), «След» и «Невский» (по 2%). По 1% опрошенных назвали сериалы «Скорая помощь», «Метод», «Лихие», «Очень странные дела», «Полярный», «Ландыши» и «Мама будет портив».

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 11 по 19 декабря 2025 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1618 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа.Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии