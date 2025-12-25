Ожидания от 2026 года: надежды, оценки личного положения, ситуации в экономике и политике

Большинство опрошенных надеются, что следующий год будет лучше и смотрят в него с надеждой. В этом отношении ожидания от наступающего года практически такие же, как и в предыдущие несколько лет. Около двух третей респондентов считают, что для них лично следующий год будет спокойным. Но только около трети респондентов считают, что наступающий год будет спокойным для экономической и политической жизни страны. Позитивные ожидания от наступающего года плавно растут на протяжении последних трех лет.

Большинство опрошенных надеются, что следующий год будет лучше по сравнению с предыдущим – 71%. Думают, что будущий год будет не хуже уходящего 13% респондентов, полагают, что в будущем вряд ли что-нибудь изменится 9% опрошенных, а 3% респондентов считают, что новый год и вовсе будет хуже уходящего. Ситуация не меняется с 2023 года.

Чаще других надеются, что следующий год будет лучше предыдущего, женщины (74%), молодёжь до 25 лет (78%), более обеспеченные респонденты (76%), жители городов с населением до 100 тысяч человек (74%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (77%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (74%).

Чаще других думают, что следующий год будет не хуже предыдущего, опрошенные старшего возраста (14% в возрасте от 40 лет), жители Москвы (24%).

Чаще других полагают, что в следующем году вряд ли что-нибудь изменится, опрошенные старшего возраста (11% среди респондентов возрасте 55 лет и старше), менее обеспеченные респонденты (12% среди тех, которым едва хватает на еду), жители сёл и городов с населением до 100 тысяч человек (по 10%), а также те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (16%) и не одобряет деятельность действующего президента (17%).

Чаще других считают, что следующий год будет хуже, мужчины (5%), менее обеспеченные респонденты (8% среди тех, которым едва хватает на еду), а также те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (10%) и не одобряет деятельность действующего президента (13%).

Три четверти опрошенных (76%) смотрят в наступающий год с надеждой – это максимальные значения за всё время наблюдений (рост на 33 п.п. с 2015 года), в последние три года рост практически прекратился. Смотрят в новый год с тревогой 14 % респондентов, с неуверенностью – 7%.

Смотрят в новый год с надеждой чаще опрошенные возрастной группы 25-39 лет (80%), более обеспеченные респонденты (86%), москвичи (82%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (85%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (81%), те, кто доверяет телевидению как источнику информации (86%).

Смотрят в новый год с неуверенностью чаще молодёжь до 25 лет (10%), менее обеспеченные респонденты (9% среди тех, которым едва хватает на еду и одежду), жители села (9%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (12%), те, кто не одобряет деятельность действующего президента (12%), те, кто доверяет социальным сетям и телеграм-каналам как источникам информации (10% и 9% соответственно).

В целом же опрошенные считают, что наступающий год будет более спокойным для них лично и их семьи – 63%, чем для политической и экономической жизни страны – по 32%.

Примерно две трети опрошенных (63%) считают, что наступающий год будет спокойным для них и их семей. Данный показатель рос с 2020 года, но в последние три года значимо не меняется. Думают, что следующий год будет напряжённым для себя лично и своей семьи четверть опрошенных – 27%, их доля снизилась на 20 п.п. с 2020 года.

Мнение о том, что наступающий год будет спокойным, чаще разделяют: молодёжь до 25 лет (80%), респонденты с со средним образованием и ниже (68%), более обеспеченные респонденты (74% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (74%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (68%).

Мнение о том, что наступающий год будет напряжённым, чаще разделяют опрошенные старшего возраста (32% среди опрошенных 55 лет и старше), респонденты с высшим образованием (30%), менее обеспеченные респонденты (45% среди тех, которым едва хватает на еду), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (46%), те, кто не одобряет деятельность действующего президента (51%).

Около половины опрошенных прогнозируют, что следующий год для экономики страны будет напряжённым – 55%, их доля постепенно сокращается с 2020 года (на 15 п.п.). Одновременно с этим растёт доля тех, кто надеется, что наступающий год для российской экономики будет спокойным – 32% (рост на 15 п.п. с 2020 года).

Мнение о том, что наступающий год будет спокойным для экономики России, чаще разделяют мужчины (38%), молодёжь до 25 лет (43%), респонденты с со средним образованием и ниже (37%), более обеспеченные респонденты (38% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), жители Москвы (38%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (40%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (38%), те, кто доверяет телевидению как источнику информации (39%).

Мнение о том, что наступающий год будет напряжённым для экономики России, чаще разделяют женщины (60%), опрошенные старшего возраста (60% среди опрошенных 55 лет и старше), респонденты с высшим образованием (63%), менее обеспеченные респонденты (62% среди тех, которым едва хватает на еду), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (73%), те, кто не одобряет деятельность действующего президента (78%), те, кто доверяет интернет-источникам и телеграм-каналам как источникам информации (59% и 58% соответственно).

Похожая ситуация наблюдается и с представлениями о политической жизни России в наступающем году: около половины опрошенных говорят о том, что для нее год будет напряжённым, однако их доля снижается с 2022 года (на 16 п.п.). Думают о том, что следующий год будет спокойным для политической жизни России треть респондентов, их доля растёт также с 2022 года (на 13 п.п.).

Мнение о том, что наступающий год будет спокойным для политической жизни в России, чаще разделяют мужчины (39%), молодёжь до 25 лет (41%), респонденты с профессиональным образованием, а также со средним образованием и ниже (по 35%), более обеспеченные респонденты (37% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), жители Москвы (40%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (40%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (36%), те, кто доверяет телевидению как источнику информации (38).

Мнение о том, что наступающий год будет напряжённым для политической жизни в России, чаще разделяют женщины (60%), опрошенные старшего возраста (59% среди опрошенных 55 лет и старше), респонденты с высшим образованием (62%), менее обеспеченные респонденты (57% среди тех, которым едва хватает на еду), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (69%), те, кто не одобряет деятельность действующего президента (71%), те, кто доверяет интернет-источникам и телеграм-каналам как источникам информации (58% и 59% соответственно).

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 11 по 19 декабря 2025 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1618 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа.Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии