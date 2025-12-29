Большинство опрошенных хотели бы встретить Новый год дома с родными и близкими, их доля растёт, в то время как доля тех, кто собираются праздновать в гостях с друзьями за 10 лет снизилась до 8%. Около половины опрошенных собираются потратить на подготовку к Новому году до 10 тысяч рублей. В среднем россияне собираются потратить на подготовку к празднику чуть более 17 тысяч рублей.

Большинство опрошенных хотели бы встретить Новый год дома с близкими и родным – 81%. Доля респондентов с такими планами выросла на 11 п.п. после 2016 года, достигнув максимальных значений с 1993 года. Хотели бы встретить Новый год с друзьями, в гостях 8% респондентов, их доля наоборот снизилась после 2015 года на 16 п.п. достигнув минимальных значений. 3% опрошенных хотели бы встретить Новый год в одиночестве, по 2% — в доме отдыха или за рубежом, а 3% респондентов не будут встречать Новый год вовсе.

Чаще других хотели бы встретить Новый год дома с ровными и близким, опрошенные старшего возраста (84%), сельские жители (85%).

Чаще других хотели бы встретить Новый год в гостях, с друзьями молодёжь до 25 лет (19%), более обеспеченные респонденты (10% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), жители городов с населением более 500 тысяч человек (11%).

Чаще других хотели бы встретить Новый год за рубежом молодёжь до 25 лет (6%), а в одиночестве – менее обеспеченные опрошенные (7% среди тех, которым едва хватает на еду).

Около половины опрошенных (47%) собираются потратить на подготовку к Новому году до 10 тысяч рублей, четверть респондентов (27%) планируют потратить от 10 до 30 тысяч рублей, а каждый десятый (11%) говорит, что готов потратить – более 30 тысяч рублей. Растёт доля респондентов, кто планирует потратить на подготовку к Новому году более 10 тысяч рублей – 38% (рост на 36 п.п. с 2006 года). При этом снижается доля тех, кто планирует потратить менее 5 тысяч рублей – 18% (снижение на 51 п.п.). Не собираются тратить деньги на празднование Нового года 8% опрошенных, их доля выросла на 6 п.п. с 2014 года. В среднем россияне планируют потратить на подготовку к празднику чуть более 17 тысяч рублей.

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 11 по 19 декабря 2025 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1618 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии