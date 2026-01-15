Ощущение себя свободным человеком в российском обществе: декабрь 2025 года

Большинство опрошенных ощущают себя в российском обществе свободным человеком. Доля таких респондентов росла с 2000-го года и достигла максимальных значений летом 2024 года после чего несколько снизилась. Чаще других ощущает себя свободным человеком молодёжь, более обеспеченные слои, менее образованные граждане, лояльно относящиеся к политике действующей власти, а также те, кто доверяет телевидению как источнику информации. Не чувствуют себя свободными четверть опрошенных. Прежде всего это критически относящиеся к власти респонденты и те, кто считает, что дела в стране идут в неправильном направлении.

Большинство россиян чувствуют себя свободными – 73%. В целом с начала 2000-х годов большая часть опрошенных ощущают себя в российском обществе свободно. Доля таких респондентов постепенно росла несмотря на несколько спадов в 2013 и 2021 годах до июля 2024 года, когда достигла максимальных показателей в 80%, после этого вновь произошло небольшое снижение на 7 п.п. в замере декабря 2025 года. Не чувствуют себя свободными людьми в нашем обществе четверть респондентов (25%), их доля выросла с июля прошлого года на 5 п.п.

Чаще других говорят, что чувствуют себя свободным человеком молодёжь в возрасте до 25 лет (83%), респонденты со средним образованием и ниже (79%), более обеспеченные респонденты (82%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (86%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (80%), а также те, кто доверяет телевидению как источнику информации (88%).

Чаще других говорят, что не чувствуют себя свободным человеком опрошенные в возрасте 40-54 лет (27%), респонденты с высшим образованием (29%), менее обеспеченные опрошенные (29% среди тех, которым едва хватает на одежду и еду), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (59%), те, кто не одобряет деятельность действующего президента (69%), те, кто доверяет интернет-изданиям (24%), телеграм-каналам (24%) и социальным сетям (25%).

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-Центра проведен с 11 по 19 декабря 2025 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1618 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа.Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии