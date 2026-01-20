Массовые представления о необходимости властного руководителя, «сильной руки»: декабрь 2025

Большинство опрошенных считают, что нашему народу постоянно нужна «сильная рука», их доля в декабре 2025 года достигла примерно двух третей, обновив максимальные значения за всё время наблюдений (с 1989 года). Каждый пятый считает, что бывают такие ситуации, когда нужно сосредоточить всю полноту власти в одних руках, а каждый десятый полагает, что нельзя допускать таких ситуаций, когда вся власть сосредоточена в руках одного человека – минимальные значения.

Большинство россиян считают, что нашему народу постоянно нужна «сильная рука» – 63%. Доля опрошенных с таким мнением продолжает расти с ноября 2020 года (рост на 15 п.п.) и в декабре 2025 года обновила максимальные значения. Ещё 22% респондентов считают, что бывают такие ситуации, когда нужно сосредоточить всю полноту власти в одних руках. Их доля снизилась на 24 п.п. с марта 2014 года, опрошенные в первую очередь перешли в группу, тех, кто считает, что сильная рука необходима постоянно. Полагают, что нельзя допускать, чтобы вся власть была отдана в руки одного человека 12% опрошенных, их доля снизилась на 12 п.п. с ноября 2020 года.

Чаще других считают, что нашему народу постоянно необходима «сильная рука» опрошенные старшего возраста (65% среди опрошенных в возрасте 55 лет и старше), респонденты со средним образованием и ниже (69%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (67%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (66%), те, кто доверяет телевидению как источнику информации (71%), а также те, кто считает себя свободным человеком (68%).

Чаще других считают, что бывают такие ситуации, когда нужно сосредоточить всю полноту власти в одних руках, молодёжь до 25 лет (29%), респонденты с высшим образованием (25%), те, кто доверяет интернет изданиям и телеграм-каналам как источникам информации (31% и 29% соответственно).

Чаще других считают, что нельзя допускать, чтобы власть была отдана в руки одного человека, опрошенные старшего возраста (14% среди опрошенных в возрасте 55 лет и старше), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (24%), те, кто не одобряет деятельность действующего президента (34%), те, кто доверяет телеграм-каналам как источникам информации (12%), а также те, кто не считает себя свободным человеком (25%).

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-Центра проведен с 11 по 19 декабря 2025 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1618 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии