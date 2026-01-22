Индекс потребительских настроений (ИПН) в декабре 2025 года

В декабре 2025 года Индекс потребительских настроений (ИПН) замедлил снижение, продолжавшееся с июня 2025 года, и снизился всего на 1 пункт по сравнению с октябрём 2025 года. Индекс снижается из-за ухудшения ожиданий относительно состояния экономики как в ближайший год, так и в ближайшие пять лет, при этом ожидания на длительную перспективу менее оптимистичны. Оценки текущего собственного материального положения респондентов несколько улучшились по сравнению с концом лета – началом осени.

В декабре 2025 года снижение Индекса потребительских настроений (ИПН), продолжавшееся с лета 2025 года замедлилось: он опустился всего на 1 пункт с октября 2025 года и достиг отметки в 107 пунктов (снижение на 10 п. с июня 2025 года). ИПН снижается из-за снижения показателя экономических ожиданий – до 112 пунктов. Оценка текущей ситуации тем временем медленно растет с августа 2025 года – до 100 п. (рост на 4 п.)

У половины опрошенных россиян материальное положение за последний год осталось без изменений – 53% (снижение на 4 п.п. с октября 2025 года). У четверти респондентов (26%) за прошедший год материальное положение ухудшилось, а у каждого пятого – улучшилось (20%). Ситуация значимо не меняется с августа 2025 года.

Чаще других говорили об улучшении материального положения семьи за последний год молодёжь до 25 лет (37%), более обеспеченные респонденты (33% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), жители городов до 100 тысяч человек (23%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (25%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (23%).

Чаще других говорили, что материальное положение их семьи за последний год не изменилось, респонденты, которым едва хватает на одежду (57%), жители Москвы (60%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (56%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (55%).

Чаще других говорили об ухудшении материального положения семьи за последний год опрошенные старшего возраста (30% среди респондентов в возрасте 40 лет и старше), менее обеспеченные респонденты (39% среди тех, которым едва хватает на еду), жители городов с населением от 100 до 500 тысяч человек и более 500 тысяч человек (по 29%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (49%), те, кто не одобряет деятельность действующего президента (56%).

Продолжают ухудшаться ожидания относительно материального положения семьи в ближайшем будущем. Так, до 20% выросла доля респондентов, ожидающих, что материальное положение семьи ухудшится в ближайший год (на 8 п.п. с апреля 2025 года). Ожидают улучшения материального положения четверть опрошенных (26%). Считают, что материальное положение семьи не изменится – 39% (снижение на 5 п.п. с октября 2025 года).

Улучшения материального положения семьи в ближайший год чаще ожидают мужчины (31%), молодёжь до 25 лет (48%), респонденты со средним образованием и ниже (30%), более обеспеченные респонденты (36% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), жители городов от 100 до 500 тысяч человек (31%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (33%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (30%).

Считают, что в ближайший год материальное положение семьи не изменится, чаще женщины (41%), опрошенные старшего возраста (42% среди опрошенных в возрасте 55 лет и старше), москвичи (51%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (42%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (40%).

Ухудшения материального положения семьи в ближайший год чаще ожидают опрошенные старшего возраста (24% среди опрошенных в возрасте 55 лет и старше), опрошенные с высшим образованием (24%), менее обеспеченные опрошенные (30% среди тех, которым едва хватает на еду), жители городов с населением от 100 до 500 тысяч человек (24%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (39%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (49%).

Экономическое будущее страны респонденты воспринимают с большим оптимизмом, чем собственное, но и относительно него ожидания ухудшаются: считают, что следующие 12 месяцев для экономики страны будут хорошим временем 40% опрошенных (снижение на 9 п.п. с апреля 2025 года). Одновременно с этим растёт доля тех, кто считает, что следующий год будет для экономики плохим – 23% респондентов (рост на 7 п.п. с апреля 2025 года), ещё 26% думают, что он будет не хорошим, но и не плохим.

Считают, что следующие 12 месяцев для экономики страны будут хорошим временем, чаще молодёжь до 25 лет (49%), респонденты со средним образованием и ниже (43%), более обеспеченные респонденты (46% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), жители Москвы (46%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (52%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (46%).

Считают, что следующие 12 месяцев для экономики страны будут плохим временем, чаще опрошенные среднего возраста (26% в возрасте от 25 до 39 лет), респонденты с высшим образованием (26%), менее обеспеченные опрошенные (28% среди тех, которым едва хватает на еду), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (57%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (69%).

Представления о более отдалённом будущем российской экономики (5 лет) еще менее оптимистичны, чем оценки ближайшего экономического будущего страны, и также ухудшаются: выросла до 13% доля тех, кто считает, что следующие 5 лет будут плохим временем для российской экономики (рост на 5 п.п. с февраля 2025 года) и до 28% снизилась доля тех, кто считает, что следующие 5 лет будут хорошим временем (снижение на 9 п.п. с февраля 2025 года). Четверо из десяти опрошенных думают, что следующие 5 лет будут не хорошим, но и не плохим временем для российской экономики (40%).

Считают, что следующие 5 лет будут хорошим временем для российской экономики, чаще молодёжь до 25 лет (32%), более обеспеченные респонденты (32% среди тех, кто может позволить себе товары длительного пользования), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (36%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (30%).

Считают, что следующие 5 лет будут не хорошим, но и не плохим временем для российской экономики, чаще молодёжь до 25 лет (51%), более обеспеченные респонденты (41% среди тех, которым хватает на одежду, 42% среди тех, кто может позволить себе товары длительного пользования), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (43%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (43%).

Считают, что следующие 5 лет будут плохим временем для российской экономики, чаще менее обеспеченные опрошенные (16% среди тех, которым едва хватает на еду), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (38%), те, кто не одобряет деятельность действующего президента (47%).

До 29% опрошенных выросла доля тех, кто считает, что сейчас в целом хорошее время для крупных покупок для дома (рост на 6 п.п.), при этом четверть опрошенных (24%) считают, что сейчас плохое время для таких приобретений. Считают нынешнее время не хорошим, но и не плохим для крупных покупок 41% респондентов.

Доля тех, кто считает, что сейчас хорошее время для крупных покупок для дома, выше среди более обеспеченных респондентов (38% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), тех, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (34%), тех, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (31%).

Доля тех, кто считает, что сейчас плохое время для крупных покупок для дома, выше среди опрошенных старшего возраста (30% среди респондентов в возрасте 55 лет и старше), менее обеспеченных респондентов (46% среди тех, которым едва хватает на еду), тех, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (42%), тех, кто не одобряет деятельность действующего президента (46%).

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-Центра проведен с 11 по 19 декабря 2025 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1618 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии