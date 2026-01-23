Рейтинги января 2026 года: настроения, оценки положения дел в стране, одобрение органов власти

Две трети россиян пребывают в нормальном, ровном состоянии, при этом каждый пятый испытывает негативные эмоции. Две трети респондентов считают, что дела в стране идут в правильном направлении. В отношении органов власти преобладают позитивные оценки. С конца прошлого года существенных изменений в оценках респондентов по этим вопросам не произошло.
Примерно две трети россиян пребывают в нормальном, ровном состоянии (64%). Каждый пятый опрошенный (20%) испытывает негативные эмоции (напряжение, раздражение, страх, тоску), а 16% опрошенных – прекрасное настроение.
Чаще других говорят о прекрасном настроении мужчины (18%), опрошенные в возрасте 25-39 лет (21%), более обеспеченные респонденты (21% среди тех, кто может позволить себе товары длительного пользования), жители Москвы (20%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (19%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (17%).
О нормальном ровном состоянии чаще говорят опрошенные старшего возраста (69% среди опрошенных в возрасте 55 лет и старше), обеспеченные респонденты (65% среди тех, которым едва хватает на одежду и тех, кто может позволить себе товары длительного пользования), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (69%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (68%).
Чаще других испытывают напряжение, раздражение, страх, тоску женщины (23%), опрошенные старшего возраста (23% в возрасте 55 лет и старше), опрошенные с высшим образованием (25%), менее обеспеченные респонденты (33% среди тех, которым едва хватает на еду), те, кто считает, что дела в стране идут по неверном пути (44%), те кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (50%).
Две трети опрошенных (66%) считают, что дела в стране идут в правильном направлении, думают, что страна движется по неверному пути 21% опрошенных.
О том, что дела в стране идут в правильном направлении, чаще говорили опрошенные старшего возраста (67% среди опрошенных старшего возраста), более обеспеченные респонденты (70% среди тех, кто может позволить себе товары длительного пользования), жители Москвы (70%), те, кто доверяет телевидению как источнику информации (80%), опрошенные, одобряющие деятельность В. Путина на посту президента (78%).
О том, что страна движется по неверному пути, чаще говорили молодёжь до 25 лет (27%), менее обеспеченные респонденты (22% среди тех, которым едва хватает на еду, 24% среди тех, которым едва хватает на одежду), жители Москвы (24%), респонденты, которые доверяют интернет-изданиям как источнику информации (25%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (78%).
Оценка текущего положения дел в стране
Дела в стране идут сегодня в целом в правильном направлении, или страна движется по неверному пути?
|В правильном направлении
|По неверному пути
|Затруднились ответить
|Метод опроса
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|CATI
|CATI
|CATI
|CATI
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
Уровень одобрения деятельности В. Путина на посту президента значимо не меняется с конца осени прошлого года – 84%. Не одобряют деятельность действующего президента 12% опрошенных.
Уровень одобрения деятельности В. Путина выше среди респондентов со средним образованием и ниже (87%), более обеспеченных респондентов (85% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), тех, кто доверяет телевидению как источнику информации (93%), тех, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (99%).
Уровень неодобрения деятельности В. Путина выше среди респондентов с высшим и профессиональным образованиями (по 13%), менее обеспеченных респондентов (15% среди тех, которым едва хватает на еду), тех, кто доверяет интернет-изданиям как источнику информации (15%), тех, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (49%).
Одобрение деятельности Владимира Путина
Вы в целом одобряете или не одобряете деятельность Владимира Путина на посту президента (премьер-министра) России?
|Одобряю
|Не одобряю
|Нет ответа
Уровень одобрения деятельности М. Мишустина на посту президента немного увеличился в последние три месяца – 72% (рост на 3 п.п. с ноября 2025 года). Не одобряют деятельность действующего Премьер-Министра 18% опрошенных.
Одобрение деятельности премьер-министра
Вы в целом одобряете или не одобряете деятельность председателя правительства России?
|Одобряю
|Не одобряю
|Нет ответа
При этом уровень одобрения работы правительства России в целом незначительно снизился с прошлого месяца – до 67% (снижение на 3 п.п.). Не одобряют работу правительства примерно каждый четвёртый (26%).
Одобрение деятельности правительства России
Вы в целом одобряете или не одобряете деятельность правительства России?
Одобряют работу Государственной думы чуть более половины опрошенных — 57%, не одобряют – 34%. В последние три месяца этот индикатор не изменялся.
Одобрение деятельности Государственной Думы
Вы в целом одобряете или не одобряете деятельность Государственной Думы России?
Уровень одобрения деятельности губернаторов составляет 69% (снижение на 3 п.п. с декабря 2025 года), уровень неодобрения – 24% (рост на 3 п.п.).
Одобрение деятельности губернаторов
Вы в целом одобряете или не одобряете деятельность губернатора вашей области (президента Республики, в Москве – мэра)?
МЕТОДОЛОГИЯ
Общероссийский опрос Левада-Центра проведен с 15 по 23 января 2026 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1617 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью.
Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
Подробнее о методологии