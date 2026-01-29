Оценки изменений, произошедших в различных сферах жизни в 2025 году

По мнению россиян, в течение 2025 года ситуация в большинстве сфер общественной жизни не изменилась. Исключение составляют только мнение об отношениях с Западом и НАТО, которые, по словам респондентов, стали хуже, а также мнение о положении России на международной арене, где опрошенные отмечают некоторые улучшения.

По мнению россиян, за прошедший год положение в большинстве сфер общественной жизни либо ухудшилось, либо осталось без изменений. Исключение составляют лишь оценки отношений со странами Запада и НАТО, где положение, по словам респондентов, ухудшилось, и мнение о положении России на международной арене, где положение несколько улучшилось.

Негативные оценки преобладают над нейтральными и положительными только в сфере отношений России со странами Запада и НАТО: 54% опрошенных говорят об ухудшении ситуации, 25% — об отсутствии изменений, а 6% — об улучшении положения. Максимальная доля опрошенных, выражающая негативные оценки, была зафиксирована в конце 2022 года – 82%, однако к началу 2026 года снизилась на 28 п.п.

Чаще других считают, что в течение 2025 года отношения России со странами Запада и НАТО ухудшились: опрошенные старшего возраста (58% среди респондентов в возрасте 55 лет и старше), респонденты с высшим образованием (59%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (63%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (64%), те, кто пользуется телеграм-каналами и ютуб-каналами как источником информации (61% и 62% соответственно).

Чаще других считают, что в течение 2025 года отношения России со странами Запада и НАТО осталось без изменений: молодёжь до 25 лет (30%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (28%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (26%).

Позитивные оценки несколько преобладают над нейтральными и негативными только в отношении изменения положения России на международной арене: треть (31%) считают, что положение улучшилось, 29% думают, что осталось без изменений, а четверть (26%) полагают, что ухудшилось, причём эта доля снизилась на 8 п.п. за два года.

Чаще других считают, что в течение 2025 года положение России на международной арене улучшилось: мужчины (37%), опрошенные старшего возраста (36% среди респондентов в возрасте 55 лет и старше), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (40%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (36%), телезрители (38%).

Чаще других считают, что в течение 2025 года положение России на международной арене ухудшилось: молодёжь до 25 лет (31%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (48%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (59%), те, кто пользуется ютуб-каналами как источниками информации (37%).

Примерно поровну негативных и нейтральных оценок произошедших изменений в 2025 году в следующих сферах жизни общества: работа больниц и поликлиник, уровень жизни основной части населения России, возможность хорошо зарабатывать, состояние окружающей среды, отношения между людьми разных национальностей (в последних двух сферах за последний год отрицательные оценки снизились на 12 п.п. и 9 п.п. соответственно).

В отношении других общественных сфер: справедливость в распределении материальных благ, личная безопасность граждан, деятельность СМИ, работа образовательных учреждений, возможность свободно высказывать своё мнение, влияние простых людей на государственные дела и работа правоохранительных органов, преобладает мнение, что в 2025 году положение в них не изменилось.

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-Центра проведен с 15 по 23 января 2026 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1617 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90%1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии