Общественное мнение о возможности социальных и экономических потрясений в 2026 году

Большинство опрошенных не ожидают социальных и экономических потрясений в 2026 году. Примерно четверо из десяти опрошенных считают возможным в наступившем году завершение спецоперации и наступление экономического кризиса, доля последних медленно растёт на протяжении последних двух лет. Треть респондентов допускают в новом году вооружённое столкновение с США и странами НАТО, а четверть опрошенных – массовые столкновения на национальной почве, протесты населения.

Из предложенного респондентам списка событий в 2026 году респонденты чаще считают возможным завершение спецоперации (43%) и начало экономического кризиса (42%). Чуть реже россияне считают, что в новом году возможны вооружённое столкновение с США и странами НАТО (29%), массовые столкновения на национальной почве (27%) и протесты населения (27%).

Допускают возможность завершения спецоперации в 2026 году 43% опрошенных (в том числе 6% — «определённо», а 37% — «скорее»), придерживаются обратного мнения 38% респондентов (в том числе 8% — «определённо», а 30% — «скорее»).

Чаще других считают возможным завершение спецоперации в 2026 году респонденты со средним образованием и ниже (51%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (48%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (46%), те, кто использует телевидение как источник информации (47%).

Чаще других не считают возможным завершение спецоперации в 2026 году респонденты с высшим образованием (42%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (53%), те, кто не одобряет деятельность действующего президента (55%), те, кто использует ютуб-каналы как источник информации (53%).

Мнения респондентов разделились и по вопросу о возможности экономического кризиса в 2026 году: так, до 45% опрошенных снизилась доля тех, кто не считают его возможным (снижение на 14 п.п. с 2024 года) и до 42% выросла доля тех, кто считает его возможным (рост на 10 п.п. с 2024 года).

Чаще других считают возможным экономический кризис в 2026 году женщины (45%), молодёжь до 25 лет (47%), опрошенные с высшим образованием (46%), менее обеспеченные респонденты (46% среди тех, которым едва хватает на еду), жители городов с населением от 100 до 500 тысяч человек (46%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (69%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (72%), те, кто использует ютуб-каналы как источник информации (55%).

Чаще других не считают возможным экономический кризис в 2026 году мужчины (52%), более обеспеченные респонденты (52% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), жители Москвы (57%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (56%), те, кто не одобряет деятельность действующего президента (49%), те, кто использует телевидение как источник информации (51%).

Считают, что в наступившем 2026 году возможен вооружённый конфликт России с США/ странами НАТО, треть опрошенных (29%). Эта доля достигла пика в конце 2023 года (43%), снизившись к началу 2026 году на 15 п.п. Не считает возможным вооружённый конфликт с США и странами НАТО в этом году примерно каждый второй опрошенный (52%), эта доля значимо не меняется на протяжении последних трёх лет.

Чаще других считают возможным вооружённый конфликт с США и странами НАТО в 2026 году женщины (32%), жители городов с населением от 100 до 500 тысяч человек (33%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (39%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (34%), те, кто использует социальные сети как источник информации (31%).

Чаще других не считают возможным вооружённый конфликт с США и странами НАТО в 2026 году мужчины (60%), жители Москвы (62%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (58%), те, кто не одобряет деятельность действующего президента (52%), те, кто использует ютуб-каналы как источник информации (71%).

Большинство опрошенных не считают возможными в 2026 году массовые столкновения, вспышки насилия на национальной почве – 62%. Считают, что такие столкновения возможны четверть опрошенных (27%). Ситуация значимо не меняется последние три года.

Чаще других считают возможными массовые столкновения, вспышки насилия на национальной почве в 2026 году женщины (30%), более обеспеченные респонденты (33% среди тех, которым едва хватает на еду), жители городов с населением от 100 до 500 тысяч человек (29%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (43%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (42%), те, кто использует социальные сети как источник информации (31%).

Чаще других не считают возможными массовые столкновения, вспышки насилия на национальной почве в 2026 году мужчины (68%), более обеспеченные респонденты (66% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), жители Москвы (74%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (71%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (66%).

Примерно две трети опрошенных не считают возможными в наступившем 2026 году массовые волнения и протесты населения, доля опрошенных с таким мнением выросла в 2024 году до 63%, после чего не изменялась. Одновременно с этим снижается доля тех, кто считает возможным массовые волнения и протесты населения – до 27% (снижение на 21 п.п. с 2022 года).

Чаще других считают возможными массовые волнения и протесты населения в 2026 году женщины (31%), опрошенные до 39 лет (31%), менее обеспеченные респонденты (35% среди тех, которым едва хватает на еду), жители городов с населением от 100 до 500 тысяч человек (30%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (49%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (43%), те, кто использует ютуб-каналы и социальные сети как источники информации (32% и 33% соответственно).

Чаще других не считают возможными массовые волнения и протесты населения в 2026 году мужчины (70%), опрошенные старшего возраста (69% среди респондентов в возрасте 55 лет и старше), более обеспеченные респонденты (67% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), жители Москвы (72%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (73%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (67%).

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-Центра проведен с 15 по 23 января 2026 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1617 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа.Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии