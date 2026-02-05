Пресс-выпуски

Отношение к Китаю, США, ЕС и Украине в январе 2026 года

С конца прошлого года отношение к Китаю, США, ЕС, Украине практически не изменилось. Большинство россиян позитивно относятся к Китаю, хорошее отношение к стране сохраняется на протяжении всего периода наблюдений. Чуть менее половины опрошенных плохо относятся к США, треть относятся хорошо; отношение к США   улучшилось в прошлом году на фоне попыток урегулировать конфликт с Украиной. К ЕС и Украине на протяжении последних 4 лет сохраняется преимущественно негативное отношение

В январе 2026 года большинство опрошенных отвечали, что в целом хорошо относятся к Китаю – 83%. Каждый третий (33%) говорил о хорошем отношении к США, каждый пятый (21%) – к ЕС, а каждый шестой (16%) – к Украине.  

Подавляющее большинство россиян хорошо относятся к Китаю – 83% (в том числе 27% – «очень хорошо», а 56% – «в основном хорошо»). На протяжении всех замеров с 1995 года к Китаю сохраняется хорошее отношение. Отношение к Китаю резко улучшилось на фоне усиления конфронтации с западными странами в начале 2022 года, и с тех пор не опускается ниже 80%. Негативное отношение к Китаю в последние четыре года находится на минимальных значениях: в январе 2026 года плохо относились к Китаю только 5% респондентов.

Лучше других относятся к Китаю жители Москвы (93%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (89%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (86%), те, для кого телевидение является источником информации (86%).

Хуже других относятся к Китаю те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (14%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (14%), те, для кого ютуб-каналы являются источником информации (8%).

Отношение к Китаю

Как вы в целом относитесь сейчас к Китаю?

 
Хорошо
Плохо
Затруднились ответить
03.199503.199712.199812.199907.200007.200308.200505.200606.200607.200610.200604.200705.200711.200710.200902.201103.201306.201311.201305.201411.201401.201503.201505.201507.201509.201501.201603.201609.201603.201708.201701.201809.201811.201901.202001.202108.202103.202208.202211.202202.202305.202308.202305.202409.202402.202501.2026
4857677276766562636562606567766863575577758175807572727867767169757265757083888785878592818883
212719121516222325212627222215212432318138127131413111613141313172414188566663955
301714161081215131413131212912131114151311131312151612171115181211111212977979510712

С 2014 года среди россиян сохранялось преимущественно отрицательное отношение к США, пиковые значения отрицательного отношения приходятся на январь 2015 года (81%) и май 2022 года (75%), однако в августе 2025 года доля позитивных оценок превысила негативные оценки и ненадолго достигла показателей 2013 года. К концу 2025 года соотношение позитивных и негативных оценок вновь вернулось к прежнему соотношению – преимущественно негативным и к началу 2026 года ситуация практически не изменилась. В январе 2026 года к США плохо относились 45% респондентов, хорошо – 33%, ещё 22% опрошенных затруднились ответить.

Лучше других относятся к США мужчины (36%), молодёжь до 25 лет (50%), более обеспеченные респонденты (39% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), жители Москвы (37%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (36%), те, для кого ютуб-каналы являются источником информации (51%).

Хуже других относятся к США опрошенные старшего возраста (51%), менее обеспеченные респонденты (51% среди тех, которым едва хватает на еду), москвичи (55%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (47%), те, кто пользуется телевидением как источником информации (50%).

Отношение к США

Как вы в целом относитесь сейчас к Соединенным Штатам Америки?

 
Хорошо
Плохо
Затруднились ответить
04.199011.199108.199204.199303.199712.199803.199904.199905.199908.199909.199911.199912.199902.200005.200007.200002.200105.200109.200110.200111.200112.200101.200203.200204.200205.200206.200207.200208.200209.200210.200211.200201.200303.200303.200304.200305.200305.200306.200307.200308.200309.200310.200311.200312.200301.200402.200403.200404.200405.200406.200407.200408.200409.200410.200411.200412.200401.200502.200503.200504.200505.200506.200507.200508.200509.200510.200511.200512.200501.200602.200603.200604.200605.200606.200607.200608.200609.200610.200611.200612.200601.200702.200703.200704.200705.200706.200707.200708.200710.200711.200712.200701.200802.200803.200805.200807.200809.200811.200801.200903.200905.200907.200909.200901.201003.201005.201007.201009.201011.201001.201103.201107.201109.201111.201101.201203.201205.201207.201209.201211.201201.201303.201305.201307.201309.201312.201301.201405.201407.201409.201411.201401.201503.201505.201507.201509.201511.201501.201603.201605.201607.201609.201611.201601.201703.201705.201708.201709.201712.201701.201803.201805.201807.201809.201811.201802.201905.201908.201911.201901.202008.202011.202001.202103.202105.202108.202111.202102.202203.202205.202208.202211.202202.202305.202308.202309.202310.202305.202409.202402.202505.202508.202510.202501.2026
7580747272673833324960546067686959697060686568485961656967606961534838274546465659476459595465565353565767626266586160606360636663596163575752505345515455585056505545444345485247485447514948514323333846364753545360605662605459606445515456465355485153414843181717181219161921212325192523283737243531242625204233313431424742423540403139453117141918141222181619163037483433
768718234953543325312822212327222027222420413428261922292429384055664344423830432833303629363637353526313129343231322931292626303030323237393944393634333932363545474843413839413542393740374667514940504033313427272926273329272340353232383425393836493744717473738173737068706564706565564951615159605256694055575643444046465143425447425572757173737761706870725147304545
1914202210101314151815151312118139101210111210811101311107109127712101361111991110781110897775879889881110971112121281191111101112141011910121210141111111512121110151314141414151414131612131312131315151412151317131111111513119109781211121013101191316141215141116221911181212111614131212141718151413131111109131117121612132016222122

Отношение к Европейскому Союзу остаётся преимущественно негативным, хотя произошло некоторое увеличение доли позитивных оценок в конце прошлого года: более половины опрошенных говорят о своём плохом отношении – 58% (без изменений с октября 2025 года), хорошо относится к ЕС каждый пятый опрошенный – 21%, ещё столько же затруднилось с ответом.

Лучше других относятся к ЕС женщины (23%), молодёжь до 25 лет (35%), более обеспеченные респонденты (25% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), жители Москвы (24%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (29%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (31%), те, для кого ютуб-каналы являются источником информации (39%).

Хуже других относятся к ЕС мужчины (65%), опрошенные старшего возраста (67%), менее обеспеченные респонденты (59% среди тех, которым едва хватает на еду), москвичи (72%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (60%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (60%), те, кто пользуется телевидением как источником информации (64%).

Отношение к ЕС

Как вы в целом относитесь сейчас к Европейскому Союзу?

 
Хорошо
Плохо
Затруднились ответить
12.200301.200402.200408.200401.200502.200503.200504.200505.200506.200507.200508.200509.200510.200511.200512.200501.200602.200603.200604.200605.200606.200607.200608.200609.200610.200611.200612.200601.200702.200703.200704.200705.200706.200707.200708.200710.200711.200712.200701.200802.200807.200809.200811.200801.200903.200905.200907.200909.200901.201003.201005.201007.201009.201011.201001.201103.201105.201107.201109.201111.201101.201203.201205.201207.201209.201211.201201.201303.201305.201307.201309.201312.201301.201403.201404.201405.201407.201409.201411.201401.201503.201505.201507.201509.201511.201501.201603.201605.201607.201609.201611.201601.201703.201705.201708.201709.201712.201701.201803.201805.201807.201809.201811.201802.201905.201908.201911.201901.202008.202011.202001.202105.202108.202111.202102.202203.202205.202208.202211.202202.202305.202308.202309.202310.202305.202409.202402.202505.202510.202501.2026
7267767774697773717373696670736866616667627068696969716773646564616666606167647060604553556257616364626866677269626366677156606465646064596164565451453325271925202526262529272825292730403527383428322627423936423849524948474538464837211623211816232618191621212321
1117131314181415151315131615131715201718201416141716121515192019201920212216211720253927272023221919211617161416222119181425201820182321252324292834415360606863716459626060586062615853475355475454465355384549454434333639373745393848676965686972595964707161645858
171611111213101215141217171514152020171518151617141517181318151720151418171715132015162018172017191817171717141517161616151920171519171517171415181514151514131291116131411141214101516141218151318222118201515131917151513171717151415121512111312181619121318151921

Преимущественно негативное отношение   к Украине сохраняется с начала 2022 года, в январе 2026 года две трети опрошенных (64%) говорят о своем в целом плохом отношении. Хорошо относятся к Украине 16% опрошенных, затрудняются ответить 20% респондентов.

Лучше других относятся к Украине молодёжь до 25 лет (35%), жители городов с населением до 100 тысяч человек (20%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (23%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (28%), те, кто пользуется ютуб-каналами как источником информации (30%).

Хуже других относятся к Украине опрошенные старшего возраста (67%), жители Москвы (73%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (70%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (68%), те, для кого телевидение является источником информации (71%).

Отношение к Украине

Как вы в целом относитесь сейчас к Украине?

 
Хорошо
Плохо
Затруднились ответить
12.199812.199907.200007.200110.200112.200110.200207.200310.200302.200408.200411.200401.200502.200503.200504.200505.200506.200507.200508.200509.200510.200511.200512.200501.200602.200603.200604.200605.200606.200607.200608.200610.200611.200612.200601.200702.200703.200704.200705.200706.200707.200708.200710.200711.200712.200701.200802.200803.200807.200809.200811.200801.200903.200905.200907.200909.200901.201003.201005.201007.201009.201011.201001.201104.201105.201107.201109.201111.201101.201203.201205.201207.201209.201211.201201.201303.201305.201307.201309.201312.201301.201403.201404.201405.201407.201409.201411.201401.201503.201505.201507.201509.201511.201501.201603.201605.201605.201607.201609.201611.201601.201703.201705.201709.201712.201701.201803.201807.201809.201811.201802.201905.201909.201901.202008.202002.202103.202105.202108.202111.202102.202203.202205.202208.202211.202202.202305.202308.202309.202310.202305.202409.202402.202505.202510.202501.2026
7978717154716478716776797472716872696771636568605450535655566068616664676158624855625859655759505552373429413444465260667067737270656568666465667174697369727769656563523533322924312629332728252639312734343326322835333633283437564148555033394535302323201715202517161416142016
1415232335232717212520161822222320242621282524293440373535333024312427242932294233283030253130363337535362495647443728232121191920272623212424242216221822181823242625374954556063566060566359646347585651545659535647454956615649314743313555494352576666706974656166727468746364
786611795875587810877891091112101010101110899981111910131012119111114131110131091110101113119128911899131211107109999681291211171313121313141111101411121311171613111515171812151211101413118131513121213131111101411151417121216131820

МЕТОДОЛОГИЯ

Общероссийский опрос Левада-Центра проведен с 15 по 23 января 2026 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1617 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%

2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

Подробнее о методологии

