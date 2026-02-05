Отношение к Китаю, США, ЕС и Украине в январе 2026 года

С конца прошлого года отношение к Китаю, США, ЕС, Украине практически не изменилось. Большинство россиян позитивно относятся к Китаю, хорошее отношение к стране сохраняется на протяжении всего периода наблюдений. Чуть менее половины опрошенных плохо относятся к США, треть относятся хорошо; отношение к США улучшилось в прошлом году на фоне попыток урегулировать конфликт с Украиной. К ЕС и Украине на протяжении последних 4 лет сохраняется преимущественно негативное отношение

В январе 2026 года большинство опрошенных отвечали, что в целом хорошо относятся к Китаю – 83%. Каждый третий (33%) говорил о хорошем отношении к США, каждый пятый (21%) – к ЕС, а каждый шестой (16%) – к Украине.

Подавляющее большинство россиян хорошо относятся к Китаю – 83% (в том числе 27% – «очень хорошо», а 56% – «в основном хорошо»). На протяжении всех замеров с 1995 года к Китаю сохраняется хорошее отношение. Отношение к Китаю резко улучшилось на фоне усиления конфронтации с западными странами в начале 2022 года, и с тех пор не опускается ниже 80%. Негативное отношение к Китаю в последние четыре года находится на минимальных значениях: в январе 2026 года плохо относились к Китаю только 5% респондентов.

Лучше других относятся к Китаю жители Москвы (93%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (89%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (86%), те, для кого телевидение является источником информации (86%).

Хуже других относятся к Китаю те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (14%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (14%), те, для кого ютуб-каналы являются источником информации (8%).

03.1995 03.1997 12.1998 12.1999 07.2000 07.2003 08.2005 05.2006 06.2006 07.2006 10.2006 04.2007 05.2007 11.2007 10.2009 02.2011 03.2013 06.2013 11.2013 05.2014 11.2014 01.2015 03.2015 05.2015 07.2015 09.2015 01.2016 03.2016 09.2016 03.2017 08.2017 01.2018 09.2018 11.2019 01.2020 01.2021 08.2021 03.2022 08.2022 11.2022 02.2023 05.2023 08.2023 05.2024 09.2024 02.2025 01.2026 48 57 67 72 76 76 65 62 63 65 62 60 65 67 76 68 63 57 55 77 75 81 75 80 75 72 72 78 67 76 71 69 75 72 65 75 70 83 88 87 85 87 85 92 81 88 83 21 27 19 12 15 16 22 23 25 21 26 27 22 22 15 21 24 32 31 8 13 8 12 7 13 14 13 11 16 13 14 13 13 17 24 14 18 8 5 6 6 6 6 3 9 5 5 30 17 14 16 10 8 12 15 13 14 13 13 12 12 9 12 13 11 14 15 13 11 13 13 12 15 16 12 17 11 15 18 12 11 11 12 12 9 7 7 9 7 9 5 10 7 12

С 2014 года среди россиян сохранялось преимущественно отрицательное отношение к США, пиковые значения отрицательного отношения приходятся на январь 2015 года (81%) и май 2022 года (75%), однако в августе 2025 года доля позитивных оценок превысила негативные оценки и ненадолго достигла показателей 2013 года. К концу 2025 года соотношение позитивных и негативных оценок вновь вернулось к прежнему соотношению – преимущественно негативным и к началу 2026 года ситуация практически не изменилась. В январе 2026 года к США плохо относились 45% респондентов, хорошо – 33%, ещё 22% опрошенных затруднились ответить.

Лучше других относятся к США мужчины (36%), молодёжь до 25 лет (50%), более обеспеченные респонденты (39% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), жители Москвы (37%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (36%), те, для кого ютуб-каналы являются источником информации (51%).

Хуже других относятся к США опрошенные старшего возраста (51%), менее обеспеченные респонденты (51% среди тех, которым едва хватает на еду), москвичи (55%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (47%), те, кто пользуется телевидением как источником информации (50%).

04.1990 11.1991 08.1992 04.1993 03.1997 12.1998 03.1999 04.1999 05.1999 08.1999 09.1999 11.1999 12.1999 02.2000 05.2000 07.2000 02.2001 05.2001 09.2001 10.2001 11.2001 12.2001 01.2002 03.2002 04.2002 05.2002 06.2002 07.2002 08.2002 09.2002 10.2002 11.2002 01.2003 03.2003 03.2003 04.2003 05.2003 05.2003 06.2003 07.2003 08.2003 09.2003 10.2003 11.2003 12.2003 01.2004 02.2004 03.2004 04.2004 05.2004 06.2004 07.2004 08.2004 09.2004 10.2004 11.2004 12.2004 01.2005 02.2005 03.2005 04.2005 05.2005 06.2005 07.2005 08.2005 09.2005 10.2005 11.2005 12.2005 01.2006 02.2006 03.2006 04.2006 05.2006 06.2006 07.2006 08.2006 09.2006 10.2006 11.2006 12.2006 01.2007 02.2007 03.2007 04.2007 05.2007 06.2007 07.2007 08.2007 10.2007 11.2007 12.2007 01.2008 02.2008 03.2008 05.2008 07.2008 09.2008 11.2008 01.2009 03.2009 05.2009 07.2009 09.2009 01.2010 03.2010 05.2010 07.2010 09.2010 11.2010 01.2011 03.2011 07.2011 09.2011 11.2011 01.2012 03.2012 05.2012 07.2012 09.2012 11.2012 01.2013 03.2013 05.2013 07.2013 09.2013 12.2013 01.2014 05.2014 07.2014 09.2014 11.2014 01.2015 03.2015 05.2015 07.2015 09.2015 11.2015 01.2016 03.2016 05.2016 07.2016 09.2016 11.2016 01.2017 03.2017 05.2017 08.2017 09.2017 12.2017 01.2018 03.2018 05.2018 07.2018 09.2018 11.2018 02.2019 05.2019 08.2019 11.2019 01.2020 08.2020 11.2020 01.2021 03.2021 05.2021 08.2021 11.2021 02.2022 03.2022 05.2022 08.2022 11.2022 02.2023 05.2023 08.2023 09.2023 10.2023 05.2024 09.2024 02.2025 05.2025 08.2025 10.2025 01.2026 75 80 74 72 72 67 38 33 32 49 60 54 60 67 68 69 59 69 70 60 68 65 68 48 59 61 65 69 67 60 69 61 53 48 38 27 45 46 46 56 59 47 64 59 59 54 65 56 53 53 56 57 67 62 62 66 58 61 60 60 63 60 63 66 63 59 61 63 57 57 52 50 53 45 51 54 55 58 50 56 50 55 45 44 43 45 48 52 47 48 54 47 51 49 48 51 43 23 33 38 46 36 47 53 54 53 60 60 56 62 60 54 59 60 64 45 51 54 56 46 53 55 48 51 53 41 48 43 18 17 17 18 12 19 16 19 21 21 23 25 19 25 23 28 37 37 24 35 31 24 26 25 20 42 33 31 34 31 42 47 42 42 35 40 40 31 39 45 31 17 14 19 18 14 12 22 18 16 19 16 30 37 48 34 33 7 6 8 7 18 23 49 53 54 33 25 31 28 22 21 23 27 22 20 27 22 24 20 41 34 28 26 19 22 29 24 29 38 40 55 66 43 44 42 38 30 43 28 33 30 36 29 36 36 37 35 35 26 31 31 29 34 32 31 32 29 31 29 26 26 30 30 30 32 32 37 39 39 44 39 36 34 33 39 32 36 35 45 47 48 43 41 38 39 41 35 42 39 37 40 37 46 67 51 49 40 50 40 33 31 34 27 27 29 26 27 33 29 27 23 40 35 32 32 38 34 25 39 38 36 49 37 44 71 74 73 73 81 73 73 70 68 70 65 64 70 65 65 56 49 51 61 51 59 60 52 56 69 40 55 57 56 43 44 40 46 46 51 43 42 54 47 42 55 72 75 71 73 73 77 61 70 68 70 72 51 47 30 45 45 19 14 20 22 10 10 13 14 15 18 15 15 13 12 11 8 13 9 10 12 10 11 12 10 8 11 10 13 11 10 7 10 9 12 7 7 12 10 13 6 11 11 9 9 11 10 7 8 11 10 8 9 7 7 7 5 8 7 9 8 8 9 8 8 11 10 9 7 11 12 12 12 8 11 9 11 11 10 11 12 14 10 11 9 10 12 12 10 14 11 11 11 15 12 12 11 10 15 13 14 14 14 14 15 14 14 13 16 12 13 13 12 13 13 15 15 14 12 15 13 17 13 11 11 11 15 13 11 9 10 9 7 8 12 11 12 10 13 10 11 9 13 16 14 12 15 14 11 16 22 19 11 18 12 12 11 16 14 13 12 12 14 17 18 15 14 13 13 11 11 10 9 13 11 17 12 16 12 13 20 16 22 21 22

Отношение к Европейскому Союзу остаётся преимущественно негативным, хотя произошло некоторое увеличение доли позитивных оценок в конце прошлого года: более половины опрошенных говорят о своём плохом отношении – 58% (без изменений с октября 2025 года), хорошо относится к ЕС каждый пятый опрошенный – 21%, ещё столько же затруднилось с ответом.

Лучше других относятся к ЕС женщины (23%), молодёжь до 25 лет (35%), более обеспеченные респонденты (25% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), жители Москвы (24%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (29%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (31%), те, для кого ютуб-каналы являются источником информации (39%).

Хуже других относятся к ЕС мужчины (65%), опрошенные старшего возраста (67%), менее обеспеченные респонденты (59% среди тех, которым едва хватает на еду), москвичи (72%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (60%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (60%), те, кто пользуется телевидением как источником информации (64%).

12.2003 01.2004 02.2004 08.2004 01.2005 02.2005 03.2005 04.2005 05.2005 06.2005 07.2005 08.2005 09.2005 10.2005 11.2005 12.2005 01.2006 02.2006 03.2006 04.2006 05.2006 06.2006 07.2006 08.2006 09.2006 10.2006 11.2006 12.2006 01.2007 02.2007 03.2007 04.2007 05.2007 06.2007 07.2007 08.2007 10.2007 11.2007 12.2007 01.2008 02.2008 07.2008 09.2008 11.2008 01.2009 03.2009 05.2009 07.2009 09.2009 01.2010 03.2010 05.2010 07.2010 09.2010 11.2010 01.2011 03.2011 05.2011 07.2011 09.2011 11.2011 01.2012 03.2012 05.2012 07.2012 09.2012 11.2012 01.2013 03.2013 05.2013 07.2013 09.2013 12.2013 01.2014 03.2014 04.2014 05.2014 07.2014 09.2014 11.2014 01.2015 03.2015 05.2015 07.2015 09.2015 11.2015 01.2016 03.2016 05.2016 07.2016 09.2016 11.2016 01.2017 03.2017 05.2017 08.2017 09.2017 12.2017 01.2018 03.2018 05.2018 07.2018 09.2018 11.2018 02.2019 05.2019 08.2019 11.2019 01.2020 08.2020 11.2020 01.2021 05.2021 08.2021 11.2021 02.2022 03.2022 05.2022 08.2022 11.2022 02.2023 05.2023 08.2023 09.2023 10.2023 05.2024 09.2024 02.2025 05.2025 10.2025 01.2026 72 67 76 77 74 69 77 73 71 73 73 69 66 70 73 68 66 61 66 67 62 70 68 69 69 69 71 67 73 64 65 64 61 66 66 60 61 67 64 70 60 60 45 53 55 62 57 61 63 64 62 68 66 67 72 69 62 63 66 67 71 56 60 64 65 64 60 64 59 61 64 56 54 51 45 33 25 27 19 25 20 25 26 26 25 29 27 28 25 29 27 30 40 35 27 38 34 28 32 26 27 42 39 36 42 38 49 52 49 48 47 45 38 46 48 37 21 16 23 21 18 16 23 26 18 19 16 21 21 23 21 11 17 13 13 14 18 14 15 15 13 15 13 16 15 13 17 15 20 17 18 20 14 16 14 17 16 12 15 15 19 20 19 20 19 20 21 22 16 21 17 20 25 39 27 27 20 23 22 19 19 21 16 17 16 14 16 22 21 19 18 14 25 20 18 20 18 23 21 25 23 24 29 28 34 41 53 60 60 68 63 71 64 59 62 60 60 58 60 62 61 58 53 47 53 55 47 54 54 46 53 55 38 45 49 45 44 34 33 36 39 37 37 45 39 38 48 67 69 65 68 69 72 59 59 64 70 71 61 64 58 58 17 16 11 11 12 13 10 12 15 14 12 17 17 15 14 15 20 20 17 15 18 15 16 17 14 15 17 18 13 18 15 17 20 15 14 18 17 17 15 13 20 15 16 20 18 17 20 17 19 18 17 17 17 17 14 15 17 16 16 16 15 19 20 17 15 19 17 15 17 17 14 15 18 15 14 15 15 14 13 12 9 11 16 13 14 11 14 12 14 10 15 16 14 12 18 15 13 18 22 21 18 20 15 15 13 19 17 15 15 13 17 17 17 15 14 15 12 15 12 11 13 12 18 16 19 12 13 18 15 19 21

Преимущественно негативное отношение к Украине сохраняется с начала 2022 года, в январе 2026 года две трети опрошенных (64%) говорят о своем в целом плохом отношении. Хорошо относятся к Украине 16% опрошенных, затрудняются ответить 20% респондентов.

Лучше других относятся к Украине молодёжь до 25 лет (35%), жители городов с населением до 100 тысяч человек (20%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (23%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (28%), те, кто пользуется ютуб-каналами как источником информации (30%).

Хуже других относятся к Украине опрошенные старшего возраста (67%), жители Москвы (73%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (70%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (68%), те, для кого телевидение является источником информации (71%).

12.1998 12.1999 07.2000 07.2001 10.2001 12.2001 10.2002 07.2003 10.2003 02.2004 08.2004 11.2004 01.2005 02.2005 03.2005 04.2005 05.2005 06.2005 07.2005 08.2005 09.2005 10.2005 11.2005 12.2005 01.2006 02.2006 03.2006 04.2006 05.2006 06.2006 07.2006 08.2006 10.2006 11.2006 12.2006 01.2007 02.2007 03.2007 04.2007 05.2007 06.2007 07.2007 08.2007 10.2007 11.2007 12.2007 01.2008 02.2008 03.2008 07.2008 09.2008 11.2008 01.2009 03.2009 05.2009 07.2009 09.2009 01.2010 03.2010 05.2010 07.2010 09.2010 11.2010 01.2011 04.2011 05.2011 07.2011 09.2011 11.2011 01.2012 03.2012 05.2012 07.2012 09.2012 11.2012 01.2013 03.2013 05.2013 07.2013 09.2013 12.2013 01.2014 03.2014 04.2014 05.2014 07.2014 09.2014 11.2014 01.2015 03.2015 05.2015 07.2015 09.2015 11.2015 01.2016 03.2016 05.2016 05.2016 07.2016 09.2016 11.2016 01.2017 03.2017 05.2017 09.2017 12.2017 01.2018 03.2018 07.2018 09.2018 11.2018 02.2019 05.2019 09.2019 01.2020 08.2020 02.2021 03.2021 05.2021 08.2021 11.2021 02.2022 03.2022 05.2022 08.2022 11.2022 02.2023 05.2023 08.2023 09.2023 10.2023 05.2024 09.2024 02.2025 05.2025 10.2025 01.2026 79 78 71 71 54 71 64 78 71 67 76 79 74 72 71 68 72 69 67 71 63 65 68 60 54 50 53 56 55 56 60 68 61 66 64 67 61 58 62 48 55 62 58 59 65 57 59 50 55 52 37 34 29 41 34 44 46 52 60 66 70 67 73 72 70 65 65 68 66 64 65 66 71 74 69 73 69 72 77 69 65 65 63 52 35 33 32 29 24 31 26 29 33 27 28 25 26 39 31 27 34 34 33 26 32 28 35 33 36 33 28 34 37 56 41 48 55 50 33 39 45 35 30 23 23 20 17 15 20 25 17 16 14 16 14 20 16 14 15 23 23 35 23 27 17 21 25 20 16 18 22 22 23 20 24 26 21 28 25 24 29 34 40 37 35 35 33 30 24 31 24 27 24 29 32 29 42 33 28 30 30 25 31 30 36 33 37 53 53 62 49 56 47 44 37 28 23 21 21 19 19 20 27 26 23 21 24 24 24 22 16 22 18 22 18 18 23 24 26 25 37 49 54 55 60 63 56 60 60 56 63 59 64 63 47 58 56 51 54 56 59 53 56 47 45 49 56 61 56 49 31 47 43 31 35 55 49 43 52 57 66 66 70 69 74 65 61 66 72 74 68 74 63 64 7 8 6 6 11 7 9 5 8 7 5 5 8 7 8 10 8 7 7 8 9 10 9 11 12 10 10 10 10 11 10 8 9 9 9 8 11 11 9 10 13 10 12 11 9 11 11 14 13 11 10 13 10 9 11 10 10 11 13 11 9 12 8 9 11 8 9 9 13 12 11 10 7 10 9 9 9 9 6 8 12 9 12 11 17 13 13 12 13 13 14 11 11 10 14 11 12 13 11 17 16 13 11 15 15 17 18 12 15 12 11 10 14 13 11 8 13 15 13 12 12 13 13 11 11 10 14 11 15 14 17 12 12 16 13 18 20

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-Центра проведен с 15 по 23 января 2026 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1617 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии