Отношение к Китаю, США, ЕС и Украине в январе 2026 года

С конца прошлого года отношение к Китаю, США, ЕС, Украине практически не изменилось. Большинство россиян позитивно относятся к Китаю, хорошее отношение к стране сохраняется на протяжении всего периода наблюдений. Чуть менее половины опрошенных плохо относятся к США, треть относятся хорошо; отношение к США улучшилось в прошлом году на фоне попыток урегулировать конфликт с Украиной. К ЕС и Украине на протяжении последних 4 лет сохраняется преимущественно негативное отношение
В январе 2026 года большинство опрошенных отвечали, что в целом хорошо относятся к Китаю – 83%. Каждый третий (33%) говорил о хорошем отношении к США, каждый пятый (21%) – к ЕС, а каждый шестой (16%) – к Украине.
Подавляющее большинство россиян хорошо относятся к Китаю – 83% (в том числе 27% – «очень хорошо», а 56% – «в основном хорошо»). На протяжении всех замеров с 1995 года к Китаю сохраняется хорошее отношение. Отношение к Китаю резко улучшилось на фоне усиления конфронтации с западными странами в начале 2022 года, и с тех пор не опускается ниже 80%. Негативное отношение к Китаю в последние четыре года находится на минимальных значениях: в январе 2026 года плохо относились к Китаю только 5% респондентов.
Лучше других относятся к Китаю жители Москвы (93%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (89%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (86%), те, для кого телевидение является источником информации (86%).
Хуже других относятся к Китаю те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (14%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (14%), те, для кого ютуб-каналы являются источником информации (8%).
Отношение к Китаю
Как вы в целом относитесь сейчас к Китаю?
|Хорошо
|Плохо
|Затруднились ответить
|03.1995
|03.1997
|12.1998
|12.1999
|07.2000
|07.2003
|08.2005
|05.2006
|06.2006
|07.2006
|10.2006
|04.2007
|05.2007
|11.2007
|10.2009
|02.2011
|03.2013
|06.2013
|11.2013
|05.2014
|11.2014
|01.2015
|03.2015
|05.2015
|07.2015
|09.2015
|01.2016
|03.2016
|09.2016
|03.2017
|08.2017
|01.2018
|09.2018
|11.2019
|01.2020
|01.2021
|08.2021
|03.2022
|08.2022
|11.2022
|02.2023
|05.2023
|08.2023
|05.2024
|09.2024
|02.2025
|01.2026
|48
|57
|67
|72
|76
|76
|65
|62
|63
|65
|62
|60
|65
|67
|76
|68
|63
|57
|55
|77
|75
|81
|75
|80
|75
|72
|72
|78
|67
|76
|71
|69
|75
|72
|65
|75
|70
|83
|88
|87
|85
|87
|85
|92
|81
|88
|83
|21
|27
|19
|12
|15
|16
|22
|23
|25
|21
|26
|27
|22
|22
|15
|21
|24
|32
|31
|8
|13
|8
|12
|7
|13
|14
|13
|11
|16
|13
|14
|13
|13
|17
|24
|14
|18
|8
|5
|6
|6
|6
|6
|3
|9
|5
|5
|30
|17
|14
|16
|10
|8
|12
|15
|13
|14
|13
|13
|12
|12
|9
|12
|13
|11
|14
|15
|13
|11
|13
|13
|12
|15
|16
|12
|17
|11
|15
|18
|12
|11
|11
|12
|12
|9
|7
|7
|9
|7
|9
|5
|10
|7
|12
С 2014 года среди россиян сохранялось преимущественно отрицательное отношение к США, пиковые значения отрицательного отношения приходятся на январь 2015 года (81%) и май 2022 года (75%), однако в августе 2025 года доля позитивных оценок превысила негативные оценки и ненадолго достигла показателей 2013 года. К концу 2025 года соотношение позитивных и негативных оценок вновь вернулось к прежнему соотношению – преимущественно негативным и к началу 2026 года ситуация практически не изменилась. В январе 2026 года к США плохо относились 45% респондентов, хорошо – 33%, ещё 22% опрошенных затруднились ответить.
Лучше других относятся к США мужчины (36%), молодёжь до 25 лет (50%), более обеспеченные респонденты (39% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), жители Москвы (37%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (36%), те, для кого ютуб-каналы являются источником информации (51%).
Хуже других относятся к США опрошенные старшего возраста (51%), менее обеспеченные респонденты (51% среди тех, которым едва хватает на еду), москвичи (55%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (47%), те, кто пользуется телевидением как источником информации (50%).
Отношение к США
Как вы в целом относитесь сейчас к Соединенным Штатам Америки?
|Хорошо
|Плохо
|Затруднились ответить
|04.1990
|11.1991
|08.1992
|04.1993
|03.1997
|12.1998
|03.1999
|04.1999
|05.1999
|08.1999
|09.1999
|11.1999
|12.1999
|02.2000
|05.2000
|07.2000
|02.2001
|05.2001
|09.2001
|10.2001
|11.2001
|12.2001
|01.2002
|03.2002
|04.2002
|05.2002
|06.2002
|07.2002
|08.2002
|09.2002
|10.2002
|11.2002
|01.2003
|03.2003
|03.2003
|04.2003
|05.2003
|05.2003
|06.2003
|07.2003
|08.2003
|09.2003
|10.2003
|11.2003
|12.2003
|01.2004
|02.2004
|03.2004
|04.2004
|05.2004
|06.2004
|07.2004
|08.2004
|09.2004
|10.2004
|11.2004
|12.2004
|01.2005
|02.2005
|03.2005
|04.2005
|05.2005
|06.2005
|07.2005
|08.2005
|09.2005
|10.2005
|11.2005
|12.2005
|01.2006
|02.2006
|03.2006
|04.2006
|05.2006
|06.2006
|07.2006
|08.2006
|09.2006
|10.2006
|11.2006
|12.2006
|01.2007
|02.2007
|03.2007
|04.2007
|05.2007
|06.2007
|07.2007
|08.2007
|10.2007
|11.2007
|12.2007
|01.2008
|02.2008
|03.2008
|05.2008
|07.2008
|09.2008
|11.2008
|01.2009
|03.2009
|05.2009
|07.2009
|09.2009
|01.2010
|03.2010
|05.2010
|07.2010
|09.2010
|11.2010
|01.2011
|03.2011
|07.2011
|09.2011
|11.2011
|01.2012
|03.2012
|05.2012
|07.2012
|09.2012
|11.2012
|01.2013
|03.2013
|05.2013
|07.2013
|09.2013
|12.2013
|01.2014
|05.2014
|07.2014
|09.2014
|11.2014
|01.2015
|03.2015
|05.2015
|07.2015
|09.2015
|11.2015
|01.2016
|03.2016
|05.2016
|07.2016
|09.2016
|11.2016
|01.2017
|03.2017
|05.2017
|08.2017
|09.2017
|12.2017
|01.2018
|03.2018
|05.2018
|07.2018
|09.2018
|11.2018
|02.2019
|05.2019
|08.2019
|11.2019
|01.2020
|08.2020
|11.2020
|01.2021
|03.2021
|05.2021
|08.2021
|11.2021
|02.2022
|03.2022
|05.2022
|08.2022
|11.2022
|02.2023
|05.2023
|08.2023
|09.2023
|10.2023
|05.2024
|09.2024
|02.2025
|05.2025
|08.2025
|10.2025
|01.2026
|75
|80
|74
|72
|72
|67
|38
|33
|32
|49
|60
|54
|60
|67
|68
|69
|59
|69
|70
|60
|68
|65
|68
|48
|59
|61
|65
|69
|67
|60
|69
|61
|53
|48
|38
|27
|45
|46
|46
|56
|59
|47
|64
|59
|59
|54
|65
|56
|53
|53
|56
|57
|67
|62
|62
|66
|58
|61
|60
|60
|63
|60
|63
|66
|63
|59
|61
|63
|57
|57
|52
|50
|53
|45
|51
|54
|55
|58
|50
|56
|50
|55
|45
|44
|43
|45
|48
|52
|47
|48
|54
|47
|51
|49
|48
|51
|43
|23
|33
|38
|46
|36
|47
|53
|54
|53
|60
|60
|56
|62
|60
|54
|59
|60
|64
|45
|51
|54
|56
|46
|53
|55
|48
|51
|53
|41
|48
|43
|18
|17
|17
|18
|12
|19
|16
|19
|21
|21
|23
|25
|19
|25
|23
|28
|37
|37
|24
|35
|31
|24
|26
|25
|20
|42
|33
|31
|34
|31
|42
|47
|42
|42
|35
|40
|40
|31
|39
|45
|31
|17
|14
|19
|18
|14
|12
|22
|18
|16
|19
|16
|30
|37
|48
|34
|33
|7
|6
|8
|7
|18
|23
|49
|53
|54
|33
|25
|31
|28
|22
|21
|23
|27
|22
|20
|27
|22
|24
|20
|41
|34
|28
|26
|19
|22
|29
|24
|29
|38
|40
|55
|66
|43
|44
|42
|38
|30
|43
|28
|33
|30
|36
|29
|36
|36
|37
|35
|35
|26
|31
|31
|29
|34
|32
|31
|32
|29
|31
|29
|26
|26
|30
|30
|30
|32
|32
|37
|39
|39
|44
|39
|36
|34
|33
|39
|32
|36
|35
|45
|47
|48
|43
|41
|38
|39
|41
|35
|42
|39
|37
|40
|37
|46
|67
|51
|49
|40
|50
|40
|33
|31
|34
|27
|27
|29
|26
|27
|33
|29
|27
|23
|40
|35
|32
|32
|38
|34
|25
|39
|38
|36
|49
|37
|44
|71
|74
|73
|73
|81
|73
|73
|70
|68
|70
|65
|64
|70
|65
|65
|56
|49
|51
|61
|51
|59
|60
|52
|56
|69
|40
|55
|57
|56
|43
|44
|40
|46
|46
|51
|43
|42
|54
|47
|42
|55
|72
|75
|71
|73
|73
|77
|61
|70
|68
|70
|72
|51
|47
|30
|45
|45
|19
|14
|20
|22
|10
|10
|13
|14
|15
|18
|15
|15
|13
|12
|11
|8
|13
|9
|10
|12
|10
|11
|12
|10
|8
|11
|10
|13
|11
|10
|7
|10
|9
|12
|7
|7
|12
|10
|13
|6
|11
|11
|9
|9
|11
|10
|7
|8
|11
|10
|8
|9
|7
|7
|7
|5
|8
|7
|9
|8
|8
|9
|8
|8
|11
|10
|9
|7
|11
|12
|12
|12
|8
|11
|9
|11
|11
|10
|11
|12
|14
|10
|11
|9
|10
|12
|12
|10
|14
|11
|11
|11
|15
|12
|12
|11
|10
|15
|13
|14
|14
|14
|14
|15
|14
|14
|13
|16
|12
|13
|13
|12
|13
|13
|15
|15
|14
|12
|15
|13
|17
|13
|11
|11
|11
|15
|13
|11
|9
|10
|9
|7
|8
|12
|11
|12
|10
|13
|10
|11
|9
|13
|16
|14
|12
|15
|14
|11
|16
|22
|19
|11
|18
|12
|12
|11
|16
|14
|13
|12
|12
|14
|17
|18
|15
|14
|13
|13
|11
|11
|10
|9
|13
|11
|17
|12
|16
|12
|13
|20
|16
|22
|21
|22
Отношение к Европейскому Союзу остаётся преимущественно негативным, хотя произошло некоторое увеличение доли позитивных оценок в конце прошлого года: более половины опрошенных говорят о своём плохом отношении – 58% (без изменений с октября 2025 года), хорошо относится к ЕС каждый пятый опрошенный – 21%, ещё столько же затруднилось с ответом.
Лучше других относятся к ЕС женщины (23%), молодёжь до 25 лет (35%), более обеспеченные респонденты (25% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), жители Москвы (24%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (29%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (31%), те, для кого ютуб-каналы являются источником информации (39%).
Хуже других относятся к ЕС мужчины (65%), опрошенные старшего возраста (67%), менее обеспеченные респонденты (59% среди тех, которым едва хватает на еду), москвичи (72%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (60%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (60%), те, кто пользуется телевидением как источником информации (64%).
Отношение к ЕС
Как вы в целом относитесь сейчас к Европейскому Союзу?
|Хорошо
|Плохо
|Затруднились ответить
|12.2003
|01.2004
|02.2004
|08.2004
|01.2005
|02.2005
|03.2005
|04.2005
|05.2005
|06.2005
|07.2005
|08.2005
|09.2005
|10.2005
|11.2005
|12.2005
|01.2006
|02.2006
|03.2006
|04.2006
|05.2006
|06.2006
|07.2006
|08.2006
|09.2006
|10.2006
|11.2006
|12.2006
|01.2007
|02.2007
|03.2007
|04.2007
|05.2007
|06.2007
|07.2007
|08.2007
|10.2007
|11.2007
|12.2007
|01.2008
|02.2008
|07.2008
|09.2008
|11.2008
|01.2009
|03.2009
|05.2009
|07.2009
|09.2009
|01.2010
|03.2010
|05.2010
|07.2010
|09.2010
|11.2010
|01.2011
|03.2011
|05.2011
|07.2011
|09.2011
|11.2011
|01.2012
|03.2012
|05.2012
|07.2012
|09.2012
|11.2012
|01.2013
|03.2013
|05.2013
|07.2013
|09.2013
|12.2013
|01.2014
|03.2014
|04.2014
|05.2014
|07.2014
|09.2014
|11.2014
|01.2015
|03.2015
|05.2015
|07.2015
|09.2015
|11.2015
|01.2016
|03.2016
|05.2016
|07.2016
|09.2016
|11.2016
|01.2017
|03.2017
|05.2017
|08.2017
|09.2017
|12.2017
|01.2018
|03.2018
|05.2018
|07.2018
|09.2018
|11.2018
|02.2019
|05.2019
|08.2019
|11.2019
|01.2020
|08.2020
|11.2020
|01.2021
|05.2021
|08.2021
|11.2021
|02.2022
|03.2022
|05.2022
|08.2022
|11.2022
|02.2023
|05.2023
|08.2023
|09.2023
|10.2023
|05.2024
|09.2024
|02.2025
|05.2025
|10.2025
|01.2026
|72
|67
|76
|77
|74
|69
|77
|73
|71
|73
|73
|69
|66
|70
|73
|68
|66
|61
|66
|67
|62
|70
|68
|69
|69
|69
|71
|67
|73
|64
|65
|64
|61
|66
|66
|60
|61
|67
|64
|70
|60
|60
|45
|53
|55
|62
|57
|61
|63
|64
|62
|68
|66
|67
|72
|69
|62
|63
|66
|67
|71
|56
|60
|64
|65
|64
|60
|64
|59
|61
|64
|56
|54
|51
|45
|33
|25
|27
|19
|25
|20
|25
|26
|26
|25
|29
|27
|28
|25
|29
|27
|30
|40
|35
|27
|38
|34
|28
|32
|26
|27
|42
|39
|36
|42
|38
|49
|52
|49
|48
|47
|45
|38
|46
|48
|37
|21
|16
|23
|21
|18
|16
|23
|26
|18
|19
|16
|21
|21
|23
|21
|11
|17
|13
|13
|14
|18
|14
|15
|15
|13
|15
|13
|16
|15
|13
|17
|15
|20
|17
|18
|20
|14
|16
|14
|17
|16
|12
|15
|15
|19
|20
|19
|20
|19
|20
|21
|22
|16
|21
|17
|20
|25
|39
|27
|27
|20
|23
|22
|19
|19
|21
|16
|17
|16
|14
|16
|22
|21
|19
|18
|14
|25
|20
|18
|20
|18
|23
|21
|25
|23
|24
|29
|28
|34
|41
|53
|60
|60
|68
|63
|71
|64
|59
|62
|60
|60
|58
|60
|62
|61
|58
|53
|47
|53
|55
|47
|54
|54
|46
|53
|55
|38
|45
|49
|45
|44
|34
|33
|36
|39
|37
|37
|45
|39
|38
|48
|67
|69
|65
|68
|69
|72
|59
|59
|64
|70
|71
|61
|64
|58
|58
|17
|16
|11
|11
|12
|13
|10
|12
|15
|14
|12
|17
|17
|15
|14
|15
|20
|20
|17
|15
|18
|15
|16
|17
|14
|15
|17
|18
|13
|18
|15
|17
|20
|15
|14
|18
|17
|17
|15
|13
|20
|15
|16
|20
|18
|17
|20
|17
|19
|18
|17
|17
|17
|17
|14
|15
|17
|16
|16
|16
|15
|19
|20
|17
|15
|19
|17
|15
|17
|17
|14
|15
|18
|15
|14
|15
|15
|14
|13
|12
|9
|11
|16
|13
|14
|11
|14
|12
|14
|10
|15
|16
|14
|12
|18
|15
|13
|18
|22
|21
|18
|20
|15
|15
|13
|19
|17
|15
|15
|13
|17
|17
|17
|15
|14
|15
|12
|15
|12
|11
|13
|12
|18
|16
|19
|12
|13
|18
|15
|19
|21
Преимущественно негативное отношение к Украине сохраняется с начала 2022 года, в январе 2026 года две трети опрошенных (64%) говорят о своем в целом плохом отношении. Хорошо относятся к Украине 16% опрошенных, затрудняются ответить 20% респондентов.
Лучше других относятся к Украине молодёжь до 25 лет (35%), жители городов с населением до 100 тысяч человек (20%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (23%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (28%), те, кто пользуется ютуб-каналами как источником информации (30%).
Хуже других относятся к Украине опрошенные старшего возраста (67%), жители Москвы (73%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (70%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (68%), те, для кого телевидение является источником информации (71%).
Отношение к Украине
Как вы в целом относитесь сейчас к Украине?
|Хорошо
|Плохо
|Затруднились ответить
|12.1998
|12.1999
|07.2000
|07.2001
|10.2001
|12.2001
|10.2002
|07.2003
|10.2003
|02.2004
|08.2004
|11.2004
|01.2005
|02.2005
|03.2005
|04.2005
|05.2005
|06.2005
|07.2005
|08.2005
|09.2005
|10.2005
|11.2005
|12.2005
|01.2006
|02.2006
|03.2006
|04.2006
|05.2006
|06.2006
|07.2006
|08.2006
|10.2006
|11.2006
|12.2006
|01.2007
|02.2007
|03.2007
|04.2007
|05.2007
|06.2007
|07.2007
|08.2007
|10.2007
|11.2007
|12.2007
|01.2008
|02.2008
|03.2008
|07.2008
|09.2008
|11.2008
|01.2009
|03.2009
|05.2009
|07.2009
|09.2009
|01.2010
|03.2010
|05.2010
|07.2010
|09.2010
|11.2010
|01.2011
|04.2011
|05.2011
|07.2011
|09.2011
|11.2011
|01.2012
|03.2012
|05.2012
|07.2012
|09.2012
|11.2012
|01.2013
|03.2013
|05.2013
|07.2013
|09.2013
|12.2013
|01.2014
|03.2014
|04.2014
|05.2014
|07.2014
|09.2014
|11.2014
|01.2015
|03.2015
|05.2015
|07.2015
|09.2015
|11.2015
|01.2016
|03.2016
|05.2016
|05.2016
|07.2016
|09.2016
|11.2016
|01.2017
|03.2017
|05.2017
|09.2017
|12.2017
|01.2018
|03.2018
|07.2018
|09.2018
|11.2018
|02.2019
|05.2019
|09.2019
|01.2020
|08.2020
|02.2021
|03.2021
|05.2021
|08.2021
|11.2021
|02.2022
|03.2022
|05.2022
|08.2022
|11.2022
|02.2023
|05.2023
|08.2023
|09.2023
|10.2023
|05.2024
|09.2024
|02.2025
|05.2025
|10.2025
|01.2026
|79
|78
|71
|71
|54
|71
|64
|78
|71
|67
|76
|79
|74
|72
|71
|68
|72
|69
|67
|71
|63
|65
|68
|60
|54
|50
|53
|56
|55
|56
|60
|68
|61
|66
|64
|67
|61
|58
|62
|48
|55
|62
|58
|59
|65
|57
|59
|50
|55
|52
|37
|34
|29
|41
|34
|44
|46
|52
|60
|66
|70
|67
|73
|72
|70
|65
|65
|68
|66
|64
|65
|66
|71
|74
|69
|73
|69
|72
|77
|69
|65
|65
|63
|52
|35
|33
|32
|29
|24
|31
|26
|29
|33
|27
|28
|25
|26
|39
|31
|27
|34
|34
|33
|26
|32
|28
|35
|33
|36
|33
|28
|34
|37
|56
|41
|48
|55
|50
|33
|39
|45
|35
|30
|23
|23
|20
|17
|15
|20
|25
|17
|16
|14
|16
|14
|20
|16
|14
|15
|23
|23
|35
|23
|27
|17
|21
|25
|20
|16
|18
|22
|22
|23
|20
|24
|26
|21
|28
|25
|24
|29
|34
|40
|37
|35
|35
|33
|30
|24
|31
|24
|27
|24
|29
|32
|29
|42
|33
|28
|30
|30
|25
|31
|30
|36
|33
|37
|53
|53
|62
|49
|56
|47
|44
|37
|28
|23
|21
|21
|19
|19
|20
|27
|26
|23
|21
|24
|24
|24
|22
|16
|22
|18
|22
|18
|18
|23
|24
|26
|25
|37
|49
|54
|55
|60
|63
|56
|60
|60
|56
|63
|59
|64
|63
|47
|58
|56
|51
|54
|56
|59
|53
|56
|47
|45
|49
|56
|61
|56
|49
|31
|47
|43
|31
|35
|55
|49
|43
|52
|57
|66
|66
|70
|69
|74
|65
|61
|66
|72
|74
|68
|74
|63
|64
|7
|8
|6
|6
|11
|7
|9
|5
|8
|7
|5
|5
|8
|7
|8
|10
|8
|7
|7
|8
|9
|10
|9
|11
|12
|10
|10
|10
|10
|11
|10
|8
|9
|9
|9
|8
|11
|11
|9
|10
|13
|10
|12
|11
|9
|11
|11
|14
|13
|11
|10
|13
|10
|9
|11
|10
|10
|11
|13
|11
|9
|12
|8
|9
|11
|8
|9
|9
|13
|12
|11
|10
|7
|10
|9
|9
|9
|9
|6
|8
|12
|9
|12
|11
|17
|13
|13
|12
|13
|13
|14
|11
|11
|10
|14
|11
|12
|13
|11
|17
|16
|13
|11
|15
|15
|17
|18
|12
|15
|12
|11
|10
|14
|13
|11
|8
|13
|15
|13
|12
|12
|13
|13
|11
|11
|10
|14
|11
|15
|14
|17
|12
|12
|16
|13
|18
|20
МЕТОДОЛОГИЯ
Общероссийский опрос Левада-Центра проведен с 15 по 23 января 2026 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1617 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
Подробнее о методологии