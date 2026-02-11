Восприятие западных санкций против России: январь 2026

Две трети опрошенных не беспокоят санкции Запада в отношении России, доля тех, кого санкции беспокоят, за год несколько выросла. При этом, по словам большинства опрошенных, санкции не создали серьёзных проблем для их семей, этот показатель в последние годы не менялся. Более половины респондентов считает, что санкции станут стимулом развития для России, но доля таких ответов постепенно снижается. В то же время большинство опрошенных придерживаются мнения, что Россия должна продолжать свою политику невзирая на санкции.

В январе 2026 года уровень обеспокоенности политическими и экономическими санкциями стран Запада вырос до 35% (рост на 9 п.п. с февраля 2025 года). Доля опрошенных, которых беспокоят санкции, резко выросла весной 2022 года (до 46% в марте), а после постепенно снижалась. Не вызывают беспокойство западные санкции у двух третей опрошенных – 63%, за прошедший год их доля снизилась на 9 п.п.

Чаще других обеспокоены политическими и экономическими санкциями стран Запада женщины (37%), опрошенные старшего возраста (43% среди опрошенных в возрасте 55 лет и старше), респонденты с высшим образованием (40%), менее обеспеченные опрошенные (40%), жители городов с населением более 500 тысяч человек (37%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (52%), те, кто использует ютуб-каналы в качестве источников информации (42%), те, для кого лично санкции создали проблемы (75%), те, кто считает, что санкции наносят стране существенный урон (63%).

Чаще других не обеспокоены политическими и экономическими санкциями стран Запада мужчины (67%), молодёжь до 25 лет (72%), респонденты со средним образованием и ниже (68%), более обеспеченные респонденты (66% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), москвичи (68%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (65%), те, кто пользуется социальными сетями и телеграм-каналами как источниками информации (по 66%), те, для кого лично санкции не создали проблем (79%), те, кто считает, что санкции никак не влияют на развитие страны (78%).

При этом, большинство опрошенных (87%) отвечают, что западные санкции не создали серьёзных проблем для них лично и их семей, доля таких респондентов также снизилась весной 2022 года (до 69%), после чего вернулась к показателям 2020 года. Доля тех, для кого западные санкции создали проблемы, с лета 2023 года остаётся практически без изменений – 11% опрошенных.

Доля тех, для кого санкции стран Запада не создали серьёзных проблем, выше среди молодёжи до 25 лет (95%), более обеспеченных респондентов (91% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), тех, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (92%), тех, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (89%), тех, кто пользуется телевидением как источником информации (90%).

Доля тех, для кого санкции стран Запада создали серьёзные проблемы, выше среди респондентов в возрасте 25-39 лет (13%), менее обеспеченных респондентов (17% среди тех, которым едва хватает на еду), тех, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (23%), тех, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (26%), тех, кто пользуется ютуб-каналами как источником информации (17%).

Около половины опрошенных считают, что санкции укрепят страну и станут стимулом для её дальнейшего развития – 53%, однако доля таких респондентов снизилась на 9 п.п. с мая 2024 года. Пятая часть опрошенных считают, что санкции никак не повлияют на развитие страны (20%) и столько же (19%) придерживаются мнения, что они несут существенный урон стране, их доля выросла на 10 п.п. с мая 2024 года.

Чаще других считают, что санкции укрепят страну и станут стимулом для её развития, опрошенные старшего возраста (60% среди опрошенных в возрасте 55 лет и старше), жители Москвы (62%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (58%), те, кто пользуется телевидением в качестве источника информации (59%), те, кто не обеспокоены санкциями (57%), те, для кого санкции не создали проблем (58%).

Чаще других считают, что санкции никак не повлияют на развитие нашей страны, молодёжь до 25 лет (32%), те, кто не обеспокоены санкциями (25%), те, для кого санкции не создали проблем (22%).

Чаще других считают, что санкции нанесут существенный урон стране, опрошенные в возрасте 25-39 лет (24%), жители городов с населением более 500 тысяч человек (24%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (37%), те, кто не одобряет деятельность действующего президента (45%), те, кто пользуется ютуб-каналами как источником информации (34%), те, кто обеспокоены санкциями (35%), те, для кого санкции создали проблемы (59%).

Большинство опрошенных (73%) считают, что в ответ на санкции стран Запада Россия должна продолжать свою политику, невзирая на санкции, однако их доля снизилась с мая 2024 года на 5 п.п. При этом медленно растёт доля тех опрошенных, которые считают, что России нужно искать компромисс, идти на уступки, чтобы уйти из-под санкций – до 18% (рост на 4 п.п. с мая 2024 года).

Чаще других считают, что в ответ на санкции стран Запада Россия должна продолжать свою политику, опрошенные старшего возраста (78% среди опрошенных в возрасте 55 лет и старше), москвичи (81%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (79%), те, для кого телевидение является источником информации (80%), те, кто не обеспокоены санкциями (78%), те, для кого санкции не создали проблем (76%), те, кто считает, что санкции укрепляют страну (88%).

Чаще других считают, что Россия в ответ на санкции стран Запада должна искать компромисс и идти на уступки, чтобы уйти от санкций молодёжь до 25 лет (38%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (43%), те, для кого ютуб-каналы являются источником информации (32%), те, кто обеспокоены санкциями (25%), те, для кого санкции создали проблемы (34%), те, кто считают, что санкции наносят существенный ущерб стране (46%).

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-Центра проведен с 15 по 23 января 2026 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1617 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии