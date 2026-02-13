Уровень межличностного доверия в декабре 2025

Российское общество разделилось по вопросу о том, можно ли доверять большинству людей. В декабре 2025 года 50% опрошенных считали, что большинству людей можно доверять, в то время как 46% респондентов придерживались противоположной точки зрения. Уровень межличностного доверия постепенно восстанавливается после резкого снижения в 2020 году. Чаще других считают, что большинству людей можно доверять, более обеспеченные опрошенные, считающие, что дела в стране идут в правильном направлении, ощущающие себя свободным человеком. Чаще других считают, что большинству людей нельзя доверять, менее обеспеченные респонденты, считающие, что дела в стране идут по неверному пути, те, кто не ощущают себя свободным человеком.

В российском обществе нет однозначного мнения о возможности доверять большинству людей: в декабре 2025 года 50% опрошенных полагали, что большинству людей можно доверять, а 46% респондентов считали, что доверять нельзя. Уровень межличностного доверия в последние два года восстанавливается после резкого снижения в 2020 году (рост на 7 п.п.), когда доля тех, кто полагает, что большинству людей доверять нельзя находилась на максимальных значениях (60%). Пик межличностного доверия фиксировался в 2008 году в июле (56%), хотя в этом же году в октябре ситуация существенно изменилась, вероятно под влиянием экономического кризиса, тогда о невозможности доверять большинству людей стали говорить 55% опрошенных.

Чаще других говорят о том, что большинству людей можно доверять, более обеспеченные респонденты (50% среди тех, которые могут позволить себе товары длительного пользования), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (65%), те, кто ощущают себя свободным человеком (55%).

Чаще других говорят о том, что большинству людей нельзя доверять, опрошенные в возрасте 25-39 лет (53%), менее обеспеченные респонденты (57% среди тех, которым едва хватает на еду), те, кто считают, что дела в стране идут по неверному пути (68%), те, кто не ощущают себя свободным человеком (71%).

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен с 11 по 19 декабря 2025 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1618 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии