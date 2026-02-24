Представления о личном положении и жизни в стране в целом через год: январь 2026 года

Большинство россиян считают, что их личное положение и жизнь в стране в целом через год будут «такими же, как и сейчас» либо «лучше». Только каждый шестой опрошенный ожидает ухудшения ситуации. Ожидания постепенно улучшались с 2014 года, достигнув максимальных показателей в 2024-2025 годах, однако уже с весны прошлого года представления о ситуации через год начали медленно ухудшаться. Позитивные ожидания больше распространены среди молодёжи, менее образованных и более обеспеченных опрошенных, москвичей, лояльных власти опрошенных. Негативные ожидания больше распространены среди более образованных и менее обеспеченных респондентов, жителей крупных городов, оппозиционно настроенных граждан, телезрителей.

Оценки будущего семьи

Россияне описывают своё будущее в нейтральных и позитивных оценках: 37% опрошенных считают, что через год они и их семьи будут жить такой же жизнью как сейчас; 30% респондентов полагают, что будут жить лучше. Ожидают, что в ближайший год жизнь ухудшится 13% респондентов, их доля выросла на 5 п.п. с марта 2025 года. Отрицательные ожидания относительно личного будущего преобладали в российском обществе с 1994 года по 1999 год, сменившись в 2000 году нейтральными, которые продолжают доминировать вплоть до настоящего времени.

Чаще других считают, что их жизнь и жизнь их семей станет лучше, мужчины (33%), молодёжь до 25 лет (51%), респонденты со средним образованием и ниже (32%), более обеспеченные респонденты (40% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (36%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (33%), те, кто пользуется телеграм-каналами как источником информации (36%).

Чаще других прогнозируют, что их жизнь и жизнь их семей не изменится, женщины (40%), опрошенные старшего возраста (39% среди респондентов в возрасте 55 лет и старше), респонденты с высшим образованием (39%), жители Москвы и городов с населением более 500 тысяч человек (по 43%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (41%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (38%), пользователи интернет-изданий как источником информации (40%).

Чаще других прогнозируют ухудшение их жизни и жизни их семей опрошенные старшего возраста (16% среди респондентов в возрасте 55 лет и старше), респонденты с высшим образованием (17%), менее обеспеченные респонденты (25% среди тех, которым едва хватает на еду), жители городов с населением от 100 до 500 тысяч человек (17%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (33%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (36%), те, кто использует ютуб-каналы как источник информации (19%).

Оценки будущего страны

В массовых представлениях о будущем страны в целом также преобладают позитивные и нейтральные оценки – треть опрошенных ожидают что изменений не произойдет и столько же — что ситуация улучшится (по 33%). Считают, что через год жизнь в России будет хуже 17% опрошенных, их доля выросла на 6 п.п. с марта 2025 года. С 2002 года по начало 2022 года среди общественных ожиданий преобладали нейтральные оценки и лишь в отдельные периоды их доли сравнивались с позитивными оценками (2008 год) или негативными оценками (2009, 2015, 2018 и 2021 года). С начала 2022 года обществе стали преобладать уже позитивные ожидания, однако к текущему моменту они вновь снизились (на 13 п.п. с марта 2025) и снова сравнялись с нейтральными.

Чаще других считают, что жизнь в России через год будет лучше, молодёжь до 25 лет (43%), респонденты со средним образованием и ниже (39%), более обеспеченные респонденты (42% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), жители городов с населением до 100 тысяч человек (40%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (43%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (38%), те, кто пользуется телевидением как источником информации (36%).

Чаще других прогнозируют, что жизнь в России не изменится, те, которым хватает на одежду (37%), жители Москвы (40%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (36%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (35%).

Чаще других прогнозируют, что через год жизнь в России будет хуже, молодёжь до 25 лет (19%), респонденты с высшим образованием (20%), менее обеспеченные респонденты (24% среди тех, которым едва хватает на еду), жители городов с населением более 500 тысяч человек (23%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (47%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (57%), те, кто использует ютуб-каналы как источник информации (31%).

Динамика индексов

Описанные выше вопросы о ожиданиях в отношении как собственного будущего, так и будущего страны входят в состав Индекса социальных настроений и задаются с 1994 года и 2002 года соответственно. Эти вопросы также можно представить в виде индексов, которые рассчитываются как разница положительных и отрицательных ответов, к которой прибавляют 100. Соответственно, эти индексы изменяются в интервале от 0 до 200, причем значения индексов менее 100 означают преобладание негативных оценок, более 100 – позитивных. Показатели двух Индексов близки друг к другу и во времени изменяются схожим образом, исключения составляют лишь периоды 2004-2006 годов, 2009-2014 годов и 2018-2022 годов, когда личные оценки превышали общественные.

Индекс личных ожиданий рассчитывается на основании вопроса «А через год Вы (Ваша семья) будете жить лучше или хуже, чем сейчас?». Индекс достигал высоких значений в периоды позитивных экономических оценок в 2008 году (124п.) и 2024 году (129п.). Низкие значения индекса фиксировались в периоды экономических кризисов 1998 (48п.) и 2008 (98п.) 2014-2015 годах (82п.)

Индекс общественных ожиданий рассчитывается на основании вопроса «А если говорить в целом о стране, как Вы считаете, через год жизнь в России будет лучше или хуже, чем сейчас?». Высокие значения индекса наблюдались в 2004 (112п.), 2008 (126п.), 2018 (111п.), 2024 годов (134п.). Низкие значения индекс показывал в конце 2004-начале 2005 года на фоне монетизации льгот (91п.), в периоды экономических кризисов 2008 (93п.) и 2014-15 годов (82п.), на фоне пенсионной реформы 2018 года (89п.).

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-Центра проведен с 15 по 23 января 2026 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1617 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта(крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии