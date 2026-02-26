Что ожидает Россию в ближайшие месяцы в области экономики и политики и сможет ли правительство улучшить положение дел в стране: январь 2026 года

Большая часть респондентов ожидает улучшения ситуации в стране в ближайшие месяцы в области экономики и политики, а также, что правительству удастся изменить положение в стране к лучшему. После пиковых значений в 2024 и самом начале 2025 года оптимистические оценки по этим вопросам снижались на протяжении последних месяцев.

Вопросы об экономических и политических ожиданиях, а также о способности нынешнего правительства в ближайший год улучшить положение в стране задаются с 1994 года и являются составной частью Индекса социальных настроений, который отражает динамику массовых настроений общества. Подробнее об индексе социальных настроений и методике его измерения.

Экономические ожидания

В январе 2026 года примерно каждый второй опрошенный ожидал улучшения ситуации в области экономики в ближайшие месяцы – 47%, однако уровень экономического оптимизма постепенно снижается: на 15 п.п. с марта 2025 года. Прогнозируют ухудшение ситуации треть респондентов, их доля выросла на 13 п.п. с марта 2025 года.

Чаще других ожидают улучшения ситуации в области экономики молодёжь до 25 лет (58%), опрошенные со средним образованием и ниже (50%), более обеспеченные опрошенные (52% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), москвичи (62%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (60%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (54%), те, для кого телевидение является источником информации (53%).

Чаще других ожидают ухудшения ситуации в области экономики опрошенные старшего возраста (35% среди опрошенных в возрасте 55 лет и старше), респондентов с высшим образованием (39%), менее обеспеченных опрошенных (39% среди тех, которым едва хватает на еду), жители крупных городов: 39% среди жителей городов с населением более 500 тысяч человек, 43% среди жителей городов с населением от 100 до 500 тысяч человек, те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (69%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (75%), те, для кого ютуб-каналы являются источником информации (48%).

Политические ожидания

Политические ожидания россиян выглядят несколько оптимистичнее, чем экономические, однако также ухудшаются. Каждый второй опрошенный ожидает в ближайшие месяцы в политической жизни улучшения ситуации, эта доля сократилась на 18 п.п. с марта 2025 года. Одновременно с этим до четверти опрошенных (24%) выросла доля тех, кто прогнозирует ухудшение политической ситуации и столько же затрудняются ответить — 24% (рост с марта 2025 года на по 9 п.п.).

Негативные оценки политических ожиданий преобладали в российском обществе до 2000 года, после чего сменились позитивными, за исключением следующих периодов: осень 2004 года, конец 2014, 2018, 2020, 2021 годов. Уровень позитивных оценок достигал максимальных значений в марте 2025 года на фоне ожиданий об успешности мирных переговоров при посредничестве новой администрации Д. Трампа. Наименее позитивные оценки ближайшего будущего в политической жизни страны фиксировались в начале 1995 года из-за начавшейся войны в Чечне.

Чаще других ожидают улучшения ситуации в политической жизни молодёжь до 25 лет (67%), опрошенные со средним образованием и ниже (54%), профессиональным образованием (55%), более обеспеченные опрошенные (59% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), москвичи (65%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (66%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (59%), те, для кого телевидение является источником информации (57%).

Чаще других ожидают ухудшения ситуации в политической жизни опрошенные старшего возраста (26% среди опрошенных в возрасте 55 лет и старше), респондентов с высшим образованием (28%), менее обеспеченные опрошенные (32% среди тех, которым едва хватает на еду), жители крупных городов (28% среди жителей городов с населением более 500 тысяч человек, 30% среди жителей городов с населением от 100 до 500 тысяч человек), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (53%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (61%), те, для кого ютуб-каналы являются источником информации (32%).

Динамика индексов

Вопросы об экономических и политических ожиданиях можно представить в виде соответствующих индексов, которые рассчитываются как разница положительных и отрицательных ответов, к которой прибавляется 100. Соответственно, эти индексы изменяются в интервале от 0 до 200, где значения индексов менее 100 означают преобладание негативных оценок, а значения более 100 – позитивных. Индексы тесно связаны друг с другом, характер их изменений совпадает. Исключения составляют лишь периоды 2009-2012 годов и 2015-2018, 2019 годов, когда политические ожидания значительно превышали экономические.

Индекс экономических ожиданий рассчитывается на основании вопроса «Что ожидает Россию в ближайшие месяцы в области экономики». Индекс достигал высоких значений в начале 2000 года (125п.), в периоды позитивных экономических оценок в 2008 году (138п.) и 2024 году (146п.). Низкие значения индекса фиксировались в периоды экономических кризисов 1999 (48п.) и 2008 (70п.) 2014-2015 годов (64п.).

Индекс политических ожиданий рассчитывается на основании вопроса «Что ожидает Россию в ближайшие месяцы в политической жизни?». Высокие значения индекса фиксировались в 2000 (132п.), 2004 (124п.), 2008 (145п.), 2025 (157п.) годах. Низкие значения индекса наблюдались на протяжении всех 90-х годов.

Мнение о способности правительства изменить положение дел

Примерно половина опрошенных сегодня считают, что нынешнее правительство в течение ближайшего года сможет улучшить положение дел в стране – 53%, их доля снижается с марта 2025 года (на 15 п.п.). Доля тех, кто думает, что нынешнее правительство не сможет улучшить ситуацию в стране выросла до 38% (на 13 п.п. с марта 2025 года). Наибольший уровень оптимизма по поводу возможности правительства улучшить положение дел в стране фиксировался в мае 2024 года – 70%, а наименьший – в сентябре 1999 года (11%).

Чаще других говорят о том, что нынешнее правительство России сможет в течение ближайшего года улучшить положение в стране, мужчины (57%), молодёжь до 25 лет (63%), респонденты со средним образованием и ниже (56%), более обеспеченные опрошенные (62% среди тех, которые могут себе позволить товары длительного пользования), жители Москвы (65%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (66%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (60%), те, для кого телевидение является источником информации (58%).

Чаще других говорят о том, что нынешнее правительство России не сможет в течение ближайшего года улучшить положение в стране, женщины (40%), опрошенные старшего возраста (41% среди опрошенных в возрасте 55 лет и старше), респонденты с высшим образованием (42%), менее обеспеченные респонденты (52% среди тех, которым едва хватает на еду), жители крупных городов (44% среди жителей городов с населением более 500 тысяч человек), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (73%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (82%), те, кто пользуются ютуб-каналами как источником информации (47%).

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-Центра проведен с 15 по 23 января 2026 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1617 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта(крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии