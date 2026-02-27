Рейтинги февраля 2026 года: настроения, оценки положения дел в стране, одобрение органов власти, доверие политикам и рейтинги партий

Шестеро из десяти россиян пребывают в нормальном, ровном состоянии, при этом каждый пятый испытывает негативные эмоции. Две трети респондентов считают, что дела в стране идут в правильном направлении, их доля постепенно снижается с весны прошлого года. В отношении органов власти преобладают позитивные оценки. Среди политиков, которые пользуются доверием респондентов (по данным открытого вопроса) в первую очередь называют В. Путина, М. Мишустина и С. Лаврова. Если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее время, в Государственную Думу прошли бы все пять парламентских партий.
Примерно шестеро из десяти опрошенных пребывают в нормальном, ровном состоянии (61%, снижение на 5 п.п. с ноября 2025 года). Каждый пятый опрошенный (21%) испытывает негативные эмоции (напряжение, раздражение, страх, тоску), а 17% опрошенных – прекрасное настроение. С середины 1990-х годов до начала 2000-х годов преобладала доля россиян, испытывающих негативные эмоции, а в начале 2000-х годов стала преобладать доля россиян, которые говорят о нормальном, ровном состоянии. Всплески напряжения, раздражения, страха и тоски фиксировались во время экономического кризиса в конце 2008 — начале 2009 года (42%) и частичной мобилизации в сентябре 2022 года (47%). Уровень прекрасного настроения рос на протяжении всего периода наблюдений и достиг пика в апреле 2025 года (20%) на фоне роста экономических оценок, ожиданий окончания военных действий и освобождения Курской области.
Чаще других говорят о прекрасном настроении мужчины (21%), молодёжь до 25 лет (28%), опрошенные с высшим образованием (24%), более обеспеченные респонденты (21% среди тех, кто может позволить себе товары длительного пользования), жители городов с населением до 100 тысяч человек (19%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (19%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (18%).
О нормальном, ровном состоянии чаще говорят опрошенные с высшим и профессиональным образованием (по 63%), более обеспеченные респонденты (66% среди тех, кто может позволить себе товары длительного пользования), жители Москвы (71%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (68%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (64%).
Чаще других испытывают напряжение, раздражение, страх, тоску женщины (25%), опрошенные старшего возраста (28% в возрасте 55 лет и старше), менее обеспеченные респонденты (33% среди тех, которым едва хватает на еду), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (43%), те кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (46%).
Около двух третей опрошенных (64%) считают, что дела в стране идут в правильном направлении, доля таких респондентов постепенно снижается с марта 2025 года – на 10 п.п. Думают, что страна движется по неверному пути, почти четверть опрошенных (23%) – рост на 7 п.п. с марта 2025 года.
О том, что дела в стране идут в правильном направлении, чаще говорили мужчины (68%), более обеспеченные респонденты (70% среди тех, кто может позволить себе товары длительного пользования), жители Москвы (67%) и городов с населением более 500 тысяч человек (70%), те, кто пользуется телевидением как источником информации (72%), опрошенные, те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (76%).
О том, что страна движется по неверному пути, чаще говорили менее обеспеченные респонденты (30% среди тех, которым едва хватает на еду), жители городов с населением от 100 до 500 тысяч человек (27%), те, кто пользуются ютуб-каналами как источником информации (39%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (84%).
Оценка текущего положения дел в стране
Дела в стране идут сегодня в целом в правильном направлении, или страна движется по неверному пути?
|В правильном направлении
|По неверному пути
|Затруднились ответить
|Метод опроса
|07.1996
|09.1996
|11.1996
|01.1997
|02.1997
|03.1997
|04.1997
|05.1997
|06.1997
|08.1997
|09.1997
|10.1997
|11.1997
|12.1997
|01.1998
|02.1998
|03.1998
|04.1998
|05.1998
|06.1998
|07.1998
|08.1998
|09.1998
|10.1998
|11.1998
|12.1998
|01.1999
|02.1999
|03.1999
|04.1999
|05.1999
|06.1999
|07.1999
|08.1999
|09.1999
|10.1999
|11.1999
|12.1999
|01.2000
|02.2000
|03.2000
|04.2000
|05.2000
|07.2000
|08.2000
|09.2000
|10.2000
|11.2000
|12.2000
|01.2001
|02.2001
|03.2001
|04.2001
|05.2001
|06.2001
|07.2001
|08.2001
|09.2001
|10.2001
|11.2001
|12.2001
|01.2002
|02.2002
|03.2002
|04.2002
|05.2002
|06.2002
|07.2002
|08.2002
|09.2002
|10.2002
|12.2002
|01.2003
|02.2003
|03.2003
|04.2003
|05.2003
|07.2003
|08.2003
|09.2003
|10.2003
|11.2003
|12.2003
|01.2004
|02.2004
|03.2004
|04.2004
|05.2004
|06.2004
|07.2004
|08.2004
|09.2004
|10.2004
|11.2004
|12.2004
|01.2005
|02.2005
|03.2005
|04.2005
|05.2005
|06.2005
|07.2005
|08.2005
|09.2005
|10.2005
|11.2005
|12.2005
|01.2006
|02.2006
|03.2006
|04.2006
|05.2006
|06.2006
|07.2006
|08.2006
|09.2006
|10.2006
|11.2006
|12.2006
|01.2007
|02.2007
|03.2007
|04.2007
|05.2007
|06.2007
|07.2007
|08.2007
|09.2007
|10.2007
|11.2007
|12.2007
|01.2008
|02.2008
|03.2008
|04.2008
|05.2008
|06.2008
|07.2008
|08.2008
|09.2008
|10.2008
|11.2008
|12.2008
|01.2009
|02.2009
|03.2009
|04.2009
|05.2009
|06.2009
|07.2009
|08.2009
|09.2009
|10.2009
|11.2009
|12.2009
|01.2010
|02.2010
|03.2010
|04.2010
|05.2010
|06.2010
|07.2010
|08.2010
|09.2010
|10.2010
|11.2010
|12.2010
|01.2011
|02.2011
|03.2011
|04.2011
|05.2011
|06.2011
|07.2011
|08.2011
|09.2011
|10.2011
|11.2011
|12.2011
|01.2012
|02.2012
|03.2012
|04.2012
|05.2012
|06.2012
|07.2012
|08.2012
|09.2012
|10.2012
|11.2012
|12.2012
|01.2013
|02.2013
|03.2013
|04.2013
|05.2013
|06.2013
|07.2013
|08.2013
|09.2013
|10.2013
|11.2013
|12.2013
|01.2014
|02.2014
|03.2014
|04.2014
|05.2014
|06.2014
|07.2014
|08.2014
|09.2014
|10.2014
|11.2014
|12.2014
|01.2015
|02.2015
|03.2015
|04.2015
|05.2015
|06.2015
|07.2015
|08.2015
|09.2015
|10.2015
|11.2015
|12.2015
|01.2016
|02.2016
|03.2016
|04.2016
|05.2016
|06.2016
|07.2016
|08.2016
|09.2016
|10.2016
|11.2016
|12.2016
|01.2017
|02.2017
|03.2017
|04.2017
|05.2017
|06.2017
|07.2017
|08.2017
|09.2017
|10.2017
|11.2017
|12.2017
|01.2018
|02.2018
|03.2018
|04.2018
|05.2018
|06.2018
|07.2018
|08.2018
|09.2018
|10.2018
|11.2018
|12.2018
|01.2019
|02.2019
|03.2019
|04.2019
|05.2019
|06.2019
|07.2019
|08.2019
|09.2019
|10.2019
|11.2019
|12.2019
|01.2020
|02.2020
|03.2020
|04.2020
|05.2020
|06.2020
|07.2020
|08.2020
|09.2020
|10.2020
|11.2020
|01.2021
|02.2021
|03.2021
|04.2021
|05.2021
|06.2021
|07.2021
|08.2021
|09.2021
|10.2021
|11.2021
|12.2021
|01.2022
|02.2022
|03.2022
|04.2022
|05.2022
|06.2022
|07.2022
|08.2022
|09.2022
|10.2022
|11.2022
|12.2022
|01.2023
|02.2023
|03.2023
|04.2023
|05.2023
|06.2023
|07.2023
|08.2023
|09.2023
|10.2023
|11.2023
|12.2023
|01.2024
|02.2024
|03.2024
|04.2024
|05.2024
|06.2024
|07.2024
|08.2024
|09.2024
|10.2024
|11.2024
|12.2024
|01.2025
|02.2025
|03.2025
|04.2025
|05.2025
|06.2025
|07.2025
|08.2025
|09.2025
|10.2025
|11.2025
|12.2025
|01.2026
|02.2026
|32
|21
|16
|22
|14
|14
|17
|19
|19
|22
|24
|21
|22
|19
|19
|20
|20
|17
|15
|12
|10
|10
|10
|5
|7
|8
|7
|6
|10
|10
|10
|8
|12
|8
|10
|23
|20
|31
|31
|28
|27
|32
|34
|35
|29
|29
|28
|32
|30
|35
|35
|40
|34
|34
|41
|37
|37
|40
|41
|44
|42
|40
|38
|41
|38
|37
|44
|40
|37
|43
|44
|40
|40
|36
|35
|31
|36
|39
|36
|38
|34
|40
|51
|50
|54
|54
|47
|48
|41
|41
|38
|37
|39
|38
|36
|31
|31
|35
|34
|37
|34
|32
|34
|36
|34
|38
|38
|34
|41
|35
|34
|43
|41
|44
|43
|41
|38
|43
|43
|46
|48
|45
|43
|49
|50
|50
|47
|48
|51
|55
|64
|61
|61
|60
|55
|59
|57
|55
|55
|61
|54
|49
|43
|42
|41
|41
|43
|42
|44
|48
|44
|49
|49
|43
|50
|46
|48
|48
|47
|47
|47
|50
|48
|49
|51
|47
|46
|46
|42
|40
|43
|44
|41
|40
|36
|42
|43
|41
|38
|41
|46
|50
|46
|49
|44
|44
|41
|42
|43
|40
|41
|42
|41
|41
|41
|40
|41
|40
|40
|40
|40
|40
|41
|43
|47
|60
|58
|60
|62
|55
|64
|62
|60
|59
|56
|55
|54
|57
|60
|60
|64
|59
|55
|55
|61
|55
|56
|45
|51
|51
|50
|49
|50
|46
|51
|50
|55
|56
|53
|54
|53
|52
|51
|56
|55
|55
|57
|54
|57
|56
|58
|55
|54
|58
|60
|56
|46
|48
|45
|47
|49
|47
|45
|42
|45
|48
|49
|49
|48
|50
|49
|49
|52
|48
|49
|52
|53
|48
|42
|43
|43
|42
|51
|50
|49
|48
|49
|49
|48
|49
|51
|49
|47
|48
|46
|48
|46
|48
|50
|52
|69
|66
|68
|68
|68
|67
|60
|64
|61
|63
|66
|68
|66
|68
|67
|61
|66
|62
|62
|64
|67
|69
|71
|75
|73
|71
|71
|75
|72
|67
|69
|69
|72
|67
|71
|73
|74
|69
|73
|70
|69
|69
|70
|67
|65
|67
|66
|64
|45
|58
|60
|63
|69
|68
|66
|62
|67
|58
|59
|59
|56
|60
|59
|59
|61
|65
|67
|73
|72
|75
|75
|77
|78
|76
|78
|80
|78
|75
|70
|77
|76
|82
|76
|63
|65
|51
|49
|52
|52
|49
|43
|45
|53
|51
|52
|52
|51
|45
|46
|43
|48
|46
|41
|42
|42
|40
|39
|39
|41
|42
|43
|43
|43
|47
|44
|40
|47
|42
|37
|43
|47
|50
|50
|56
|48
|47
|49
|47
|50
|46
|35
|37
|37
|33
|40
|40
|44
|46
|50
|51
|50
|51
|51
|56
|58
|52
|55
|51
|52
|51
|52
|48
|48
|45
|46
|48
|44
|49
|47
|38
|42
|39
|42
|43
|44
|37
|35
|37
|36
|39
|39
|34
|35
|31
|34
|34
|33
|32
|20
|23
|24
|24
|29
|27
|25
|31
|29
|24
|27
|30
|40
|39
|40
|39
|36
|39
|40
|35
|36
|33
|34
|35
|31
|32
|35
|34
|34
|34
|35
|29
|32
|32
|31
|34
|36
|38
|42
|42
|40
|39
|39
|43
|44
|40
|38
|40
|41
|39
|35
|34
|36
|33
|38
|38
|41
|39
|39
|44
|41
|41
|42
|43
|41
|40
|43
|41
|43
|43
|43
|41
|39
|41
|37
|26
|26
|23
|22
|26
|22
|22
|23
|22
|27
|27
|29
|25
|23
|23
|22
|23
|29
|26
|25
|27
|27
|34
|34
|30
|32
|33
|33
|37
|33
|32
|30
|26
|31
|30
|31
|33
|32
|28
|30
|29
|29
|28
|27
|29
|28
|28
|30
|27
|26
|27
|42
|40
|43
|41
|40
|42
|44
|45
|46
|44
|43
|40
|41
|41
|42
|41
|38
|42
|43
|39
|38
|42
|42
|42
|41
|40
|42
|40
|43
|43
|40
|43
|42
|41
|40
|43
|44
|44
|45
|43
|44
|44
|39
|38
|22
|24
|22
|22
|22
|24
|27
|24
|27
|24
|24
|21
|23
|21
|23
|23
|23
|24
|26
|21
|21
|21
|18
|15
|16
|17
|17
|17
|17
|20
|20
|18
|18
|17
|17
|16
|16
|17
|17
|17
|17
|18
|17
|20
|21
|20
|21
|23
|23
|22
|24
|16
|17
|18
|17
|19
|14
|19
|18
|20
|22
|22
|22
|21
|20
|18
|18
|14
|18
|15
|15
|17
|15
|16
|15
|14
|12
|16
|20
|16
|13
|10
|14
|14
|14
|19
|20
|20
|21
|20
|23
|20
|19
|19
|20
|16
|19
|20
|19
|17
|18
|20
|18
|21
|21
|20
|20
|17
|17
|18
|18
|16
|18
|16
|13
|20
|16
|15
|19
|17
|13
|14
|15
|13
|16
|14
|15
|15
|16
|14
|14
|13
|10
|13
|13
|12
|14
|13
|12
|12
|11
|11
|13
|13
|11
|14
|12
|12
|14
|17
|14
|16
|19
|16
|16
|18
|16
|17
|19
|19
|17
|17
|15
|17
|18
|20
|21
|17
|17
|17
|18
|17
|15
|20
|19
|18
|17
|13
|16
|16
|15
|16
|16
|14
|18
|14
|16
|15
|19
|22
|18
|19
|19
|20
|21
|19
|15
|17
|20
|18
|17
|22
|19
|22
|17
|18
|19
|19
|18
|21
|20
|18
|18
|19
|17
|17
|16
|18
|18
|17
|20
|17
|20
|18
|19
|19
|21
|21
|19
|16
|18
|18
|18
|18
|18
|19
|18
|16
|18
|17
|17
|16
|18
|20
|16
|18
|17
|17
|18
|19
|20
|17
|16
|15
|16
|17
|17
|19
|14
|17
|17
|19
|18
|18
|17
|19
|18
|17
|14
|18
|17
|19
|14
|18
|16
|21
|15
|19
|19
|18
|18
|17
|17
|19
|16
|18
|16
|16
|16
|16
|17
|16
|15
|17
|13
|18
|16
|16
|14
|17
|16
|16
|14
|16
|12
|12
|12
|12
|12
|11
|11
|13
|9
|9
|9
|11
|10
|9
|10
|10
|10
|11
|8
|10
|10
|10
|17
|15
|16
|18
|7
|10
|8
|9
|10
|8
|10
|9
|10
|8
|9
|9
|9
|9
|10
|8
|11
|10
|9
|10
|10
|9
|10
|9
|12
|12
|12
|13
|10
|11
|11
|11
|10
|16
|12
|13
|12
|15
|12
|11
|11
|11
|12
|12
|13
|9
|12
|13
|11
|13
|10
|16
|12
|11
|10
|15
|10
|13
|14
|13
|14
|14
|15
|13
|14
|14
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|CATI
|CATI
|CATI
|CATI
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
Уровень одобрения деятельности В. Путина на посту президента в феврале 2026 составляет 82%, он незначительно снижается в последние полгода – на 5 п.п. с сентября 2025 года. Не одобряют деятельность президента 13% опрошенных.
Уровень одобрения деятельности В. Путина выше среди более обеспеченных респондентов (87% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), жителей городов с населением более 500 тысяч человек (87%), тех, кто доверяет телевидению как источнику информации (87%), тех, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (98%).
Уровень неодобрения деятельности В. Путина выше среди менее обеспеченных респондентов (17% среди тех, которым едва хватает на еду), жителей городов с населением от 100 до 500 тысяч человек (16%), тех, кто пользуется ютуб-каналами как источником информации (24%), тех, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (47%).
Одобрение деятельности Владимира Путина
Вы в целом одобряете или не одобряете деятельность Владимира Путина на посту президента (премьер-министра) России?
|Одобряю
|Не одобряю
|Нет ответа
|08.1999
|09.1999
|10.1999
|11.1999
|12.1999
|01.2000
|02.2000
|03.2000
|04.2000
|05.2000
|06.2000
|07.2000
|08.2000
|09.2000
|10.2000
|11.2000
|12.2000
|01.2001
|02.2001
|03.2001
|04.2001
|05.2001
|06.2001
|07.2001
|08.2001
|09.2001
|10.2001
|11.2001
|12.2001
|01.2002
|02.2002
|03.2002
|04.2002
|05.2002
|06.2002
|07.2002
|08.2002
|09.2002
|10.2002
|11.2002
|12.2002
|01.2003
|02.2003
|03.2003
|04.2003
|05.2003
|06.2003
|07.2003
|08.2003
|09.2003
|10.2003
|11.2003
|12.2003
|01.2004
|02.2004
|03.2004
|04.2004
|05.2004
|06.2004
|07.2004
|08.2004
|09.2004
|10.2004
|11.2004
|12.2004
|01.2005
|02.2005
|03.2005
|04.2005
|05.2005
|06.2005
|07.2005
|08.2005
|09.2005
|10.2005
|11.2005
|12.2005
|01.2006
|02.2006
|03.2006
|04.2006
|05.2006
|06.2006
|07.2006
|08.2006
|09.2006
|10.2006
|11.2006
|12.2006
|01.2007
|02.2007
|03.2007
|04.2007
|05.2007
|06.2007
|07.2007
|08.2007
|09.2007
|10.2007
|11.2007
|12.2007
|01.2008
|02.2008
|03.2008
|04.2008
|05.2008
|06.2008
|07.2008
|08.2008
|09.2008
|10.2008
|11.2008
|12.2008
|01.2009
|02.2009
|03.2009
|04.2009
|05.2009
|06.2009
|07.2009
|08.2009
|09.2009
|10.2009
|11.2009
|12.2009
|01.2010
|02.2010
|03.2010
|04.2010
|05.2010
|06.2010
|07.2010
|08.2010
|09.2010
|10.2010
|11.2010
|12.2010
|01.2011
|02.2011
|03.2011
|04.2011
|05.2011
|06.2011
|07.2011
|08.2011
|09.2011
|10.2011
|11.2011
|12.2011
|01.2012
|02.2012
|03.2012
|04.2012
|05.2012
|06.2012
|07.2012
|08.2012
|09.2012
|10.2012
|11.2012
|12.2012
|01.2013
|02.2013
|03.2013
|04.2013
|05.2013
|06.2013
|07.2013
|08.2013
|09.2013
|10.2013
|11.2013
|12.2013
|01.2014
|02.2014
|03.2014
|04.2014
|05.2014
|06.2014
|07.2014
|08.2014
|09.2014
|10.2014
|11.2014
|12.2014
|01.2015
|02.2015
|03.2015
|04.2015
|05.2015
|06.2015
|07.2015
|08.2015
|09.2015
|10.2015
|11.2015
|12.2015
|01.2016
|02.2016
|03.2016
|04.2016
|05.2016
|06.2016
|07.2016
|08.2016
|09.2016
|10.2016
|11.2016
|12.2016
|01.2017
|02.2017
|03.2017
|04.2017
|05.2017
|06.2017
|07.2017
|08.2017
|09.2017
|10.2017
|11.2017
|12.2017
|01.2018
|02.2018
|03.2018
|04.2018
|05.2018
|07.2018
|08.2018
|09.2018
|10.2018
|11.2018
|12.2018
|01.2019
|02.2019
|03.2019
|04.2019
|05.2019
|06.2019
|07.2019
|08.2019
|09.2019
|10.2019
|11.2019
|12.2019
|01.2020
|02.2020
|03.2020
|04.2020
|05.2020
|06.2020
|07.2020
|08.2020
|09.2020
|10.2020
|11.2020
|01.2021
|02.2021
|03.2021
|04.2021
|05.2021
|06.2021
|07.2021
|08.2021
|09.2021
|10.2021
|11.2021
|12.2021
|01.2022
|02.2022
|03.2022
|04.2022
|05.2022
|06.2022
|07.2022
|08.2022
|09.2022
|10.2022
|11.2022
|12.2022
|01.2023
|02.2023
|03.2023
|04.2023
|05.2023
|06.2023
|07.2023
|08.2023
|09.2023
|10.2023
|11.2023
|12.2023
|01.2024
|02.2024
|03.2024
|04.2024
|05.2024
|06.2024
|07.2024
|08.2024
|09.2024
|10.2024
|11.2024
|12.2024
|01.2025
|02.2025
|03.2025
|04.2025
|05.2025
|06.2025
|07.2025
|08.2025
|09.2025
|10.2025
|11.2025
|12.2025
|01.2026
|02.2026
|31
|53
|65
|80
|79
|84
|75
|70
|77
|72
|61
|72
|65
|65
|64
|70
|68
|76
|69
|75
|70
|71
|72
|72
|74
|73
|75
|80
|73
|75
|75
|72
|71
|75
|75
|73
|76
|77
|77
|83
|82
|75
|76
|75
|73
|70
|77
|78
|74
|75
|73
|81
|86
|79
|82
|81
|79
|76
|72
|72
|68
|72
|72
|69
|69
|65
|66
|66
|66
|69
|66
|67
|70
|70
|71
|76
|73
|71
|75
|72
|72
|76
|77
|79
|78
|75
|77
|81
|78
|80
|81
|81
|79
|80
|81
|85
|82
|79
|82
|84
|87
|86
|85
|85
|86
|80
|83
|80
|83
|88
|83
|86
|83
|83
|78
|78
|76
|78
|79
|78
|82
|81
|78
|79
|83
|78
|80
|78
|78
|80
|78
|77
|78
|77
|77
|78
|79
|72
|73
|69
|71
|69
|69
|68
|68
|68
|66
|67
|63
|64
|65
|68
|67
|69
|64
|67
|63
|67
|67
|63
|65
|62
|65
|63
|63
|64
|63
|65
|63
|64
|64
|61
|65
|65
|69
|80
|82
|83
|86
|85
|84
|86
|88
|85
|85
|85
|86
|85
|86
|86
|89
|87
|83
|84
|88
|85
|85
|82
|81
|82
|82
|80
|81
|82
|82
|82
|84
|86
|84
|85
|84
|82
|82
|81
|81
|83
|83
|83
|82
|81
|82
|80
|76
|80
|82
|79
|67
|70
|67
|66
|66
|66
|64
|64
|64
|66
|66
|68
|68
|67
|68
|70
|68
|68
|68
|69
|63
|59
|59
|60
|60
|66
|69
|68
|65
|64
|65
|63
|65
|67
|66
|64
|61
|64
|67
|63
|65
|69
|71
|83
|82
|83
|83
|83
|83
|77
|79
|79
|81
|82
|83
|82
|83
|82
|81
|82
|80
|80
|82
|85
|83
|85
|86
|87
|85
|87
|87
|87
|85
|84
|87
|87
|87
|87
|88
|87
|87
|86
|86
|86
|87
|87
|85
|84
|85
|84
|82
|33
|27
|20
|12
|13
|10
|17
|21
|15
|17
|26
|17
|26
|27
|26
|22
|23
|18
|21
|19
|25
|22
|22
|22
|19
|21
|19
|18
|19
|19
|20
|24
|22
|20
|20
|20
|20
|20
|19
|15
|16
|22
|22
|21
|24
|27
|22
|19
|23
|22
|24
|18
|13
|20
|17
|16
|19
|21
|25
|25
|30
|26
|26
|29
|28
|32
|32
|26
|31
|29
|32
|31
|27
|28
|26
|23
|25
|27
|23
|26
|26
|23
|21
|19
|21
|22
|22
|18
|21
|19
|18
|18
|19
|18
|18
|14
|16
|20
|16
|15
|12
|13
|13
|13
|12
|15
|13
|17
|15
|10
|14
|12
|15
|14
|20
|20
|21
|18
|19
|19
|16
|18
|20
|19
|15
|21
|19
|20
|20
|19
|20
|21
|20
|21
|20
|19
|19
|25
|25
|29
|27
|29
|30
|31
|30
|31
|31
|32
|36
|34
|34
|31
|32
|30
|34
|32
|35
|31
|32
|36
|35
|37
|34
|36
|37
|35
|35
|35
|36
|35
|35
|37
|34
|34
|30
|18
|17
|16
|13
|14
|15
|14
|11
|14
|14
|15
|13
|14
|13
|13
|10
|12
|17
|15
|12
|14
|14
|18
|19
|17
|17
|19
|18
|17
|18
|18
|16
|14
|15
|14
|15
|17
|18
|18
|18
|15
|15
|17
|17
|18
|17
|18
|22
|19
|17
|20
|32
|30
|33
|33
|33
|33
|34
|35
|34
|33
|32
|31
|31
|31
|31
|29
|31
|31
|31
|30
|36
|33
|34
|35
|33
|33
|30
|31
|34
|34
|34
|35
|33
|32
|32
|35
|37
|34
|33
|35
|34
|29
|27
|15
|17
|15
|16
|15
|15
|21
|19
|18
|17
|16
|14
|15
|14
|15
|16
|15
|16
|17
|15
|13
|14
|12
|11
|11
|12
|11
|11
|11
|12
|13
|10
|11
|10
|11
|10
|10
|11
|11
|12
|12
|11
|11
|13
|12
|13
|12
|13
|37
|20
|15
|8
|8
|7
|8
|9
|8
|11
|13
|10
|10
|8
|11
|8
|10
|6
|10
|6
|6
|8
|6
|7
|7
|7
|6
|2
|9
|6
|5
|5
|8
|5
|4
|7
|5
|3
|4
|2
|2
|3
|2
|4
|3
|3
|2
|2
|3
|3
|3
|1
|1
|2
|1
|3
|2
|2
|3
|2
|3
|2
|2
|2
|2
|3
|3
|9
|3
|2
|2
|2
|3
|2
|3
|1
|2
|2
|2
|2
|1
|1
|2
|2
|1
|3
|1
|2
|1
|1
|1
|1
|1
|2
|1
|1
|1
|1
|2
|1
|1
|1
|2
|2
|1
|5
|5
|3
|2
|2
|4
|2
|2
|3
|2
|2
|3
|4
|2
|3
|2
|1
|2
|3
|2
|2
|1
|2
|2
|1
|2
|2
|2
|2
|3
|2
|2
|3
|2
|2
|2
|1
|2
|1
|2
|2
|3
|1
|1
|2
|1
|1
|1
|1
|2
|1
|2
|2
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|2
|2
|1
|1
|2
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|2
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|2
|1
|1
|1
|1
|1
|2
|2
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|2
|1
|2
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|2
|8
|7
|6
|6
|1
|1
|1
|1
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|1
|2
|2
|1
|2
|1
|2
|1
|2
|1
|2
|1
|2
|2
|2
|2
|3
|2
|2
|2
|3
|3
|2
|3
|3
|4
|3
|3
|2
|3
|2
|3
|3
|3
|3
|2
|2
|4
|3
|3
|2
|3
|2
|2
|2
|3
|3
|2
|3
|2
|2
|3
|5
|3
|4
|5
В феврале 2026 года уровень одобрения деятельности М. Мишустина на посту председателя правительства несколько снизился – до 68% (снижение на 4 п.п. с января 2026 года). Не одобряет деятельность премьер-министра каждый пятый опрошенный (19%).
Одобрение деятельности премьер-министра
Вы в целом одобряете или не одобряете деятельность председателя правительства России?
|Одобряю
|Не одобряю
|Нет ответа
|01.1997
|02.1997
|03.1997
|04.1997
|05.1997
|06.1997
|08.1997
|09.1997
|10.1997
|11.1997
|12.1997
|01.1998
|02.1998
|03.1998
|04.1998
|05.1998
|06.1998
|07.1998
|08.1998
|09.1998
|10.1998
|11.1998
|12.1998
|02.1999
|03.1999
|04.1999
|05.1999
|06.1999
|07.1999
|08.1999
|09.1999
|10.1999
|11.1999
|12.1999
|01.2000
|02.2000
|03.2000
|04.2000
|05.2000
|06.2000
|07.2000
|08.2000
|09.2000
|10.2000
|11.2000
|12.2000
|01.2001
|02.2001
|03.2001
|04.2001
|05.2001
|06.2001
|07.2001
|08.2001
|09.2001
|10.2001
|11.2001
|12.2001
|01.2002
|02.2002
|03.2002
|04.2002
|05.2002
|06.2002
|07.2002
|08.2002
|09.2002
|10.2002
|11.2002
|12.2002
|01.2003
|01.2004
|02.2004
|03.2004
|04.2004
|05.2004
|06.2004
|07.2004
|08.2004
|09.2004
|10.2004
|11.2004
|12.2004
|01.2005
|02.2005
|02.2005
|03.2005
|03.2005
|04.2005
|04.2005
|05.2005
|05.2005
|06.2005
|06.2005
|07.2005
|07.2005
|08.2005
|08.2005
|09.2005
|09.2005
|10.2005
|10.2005
|11.2005
|11.2005
|12.2005
|12.2005
|01.2006
|02.2006
|03.2006
|04.2006
|05.2006
|06.2006
|07.2006
|08.2006
|09.2006
|10.2006
|11.2006
|12.2006
|01.2007
|02.2007
|03.2007
|04.2007
|05.2007
|06.2007
|07.2007
|08.2007
|09.2007
|10.2007
|11.2007
|12.2007
|01.2008
|02.2008
|05.2008
|06.2008
|07.2008
|08.2008
|09.2008
|10.2008
|11.2008
|12.2008
|01.2009
|02.2009
|03.2009
|04.2009
|05.2009
|06.2009
|07.2009
|08.2009
|09.2009
|10.2009
|11.2009
|12.2009
|01.2010
|02.2010
|03.2010
|04.2010
|05.2010
|06.2010
|07.2010
|08.2010
|09.2010
|10.2010
|11.2010
|12.2010
|01.2011
|02.2011
|03.2011
|04.2011
|05.2011
|06.2011
|07.2011
|08.2011
|09.2011
|10.2011
|11.2011
|12.2011
|01.2012
|02.2012
|03.2012
|04.2012
|05.2012
|06.2012
|07.2012
|08.2012
|09.2012
|10.2012
|11.2012
|12.2012
|01.2013
|02.2013
|03.2013
|04.2013
|05.2013
|06.2013
|07.2013
|08.2013
|09.2013
|10.2013
|11.2013
|12.2013
|01.2014
|02.2014
|03.2014
|04.2014
|05.2014
|06.2014
|07.2014
|08.2014
|09.2014
|10.2014
|11.2014
|12.2014
|01.2015
|02.2015
|03.2015
|04.2015
|05.2015
|06.2015
|07.2015
|08.2015
|09.2015
|10.2015
|11.2015
|12.2015
|01.2016
|02.2016
|03.2016
|04.2016
|05.2016
|06.2016
|07.2016
|08.2016
|09.2016
|10.2016
|11.2016
|12.2016
|01.2017
|02.2017
|03.2017
|04.2017
|05.2017
|06.2017
|07.2017
|08.2017
|09.2017
|10.2017
|11.2017
|12.2017
|01.2018
|02.2018
|03.2018
|04.2018
|07.2018
|08.2018
|09.2018
|10.2018
|11.2018
|12.2018
|01.2019
|02.2019
|03.2019
|04.2019
|05.2019
|06.2019
|07.2019
|08.2019
|09.2019
|10.2019
|11.2019
|12.2019
|01.2020
|02.2020
|03.2020
|04.2020
|05.2020
|06.2020
|06.2020
|07.2020
|07.2020
|08.2020
|09.2020
|10.2020
|11.2020
|01.2021
|02.2021
|03.2021
|04.2021
|05.2021
|06.2021
|07.2021
|08.2021
|09.2021
|10.2021
|11.2021
|12.2021
|01.2022
|02.2022
|03.2022
|04.2022
|05.2022
|06.2022
|07.2022
|08.2022
|09.2022
|10.2022
|11.2022
|12.2022
|01.2023
|02.2023
|03.2023
|04.2023
|05.2023
|06.2023
|07.2023
|08.2023
|09.2023
|10.2023
|11.2023
|12.2023
|01.2024
|02.2024
|03.2024
|04.2024
|05.2024
|06.2024
|07.2024
|08.2024
|09.2024
|10.2024
|11.2024
|12.2024
|01.2025
|02.2025
|03.2025
|04.2025
|05.2025
|06.2025
|07.2025
|08.2025
|09.2025
|10.2025
|11.2025
|12.2025
|01.2026
|02.2026
|35
|30
|27
|26
|25
|24
|28
|33
|30
|37
|32
|30
|31
|29
|32
|36
|26
|32
|32
|47
|51
|50
|54
|56
|64
|64
|35
|37
|44
|31
|53
|65
|80
|79
|84
|75
|70
|77
|72
|45
|48
|43
|44
|45
|46
|43
|47
|44
|48
|41
|45
|48
|48
|46
|50
|47
|53
|44
|48
|53
|45
|42
|42
|44
|43
|42
|46
|52
|52
|46
|44
|44
|48
|39
|43
|35
|36
|36
|36
|40
|35
|35
|34
|27
|41
|26
|28
|38
|29
|37
|33
|34
|28
|40
|42
|31
|32
|44
|39
|31
|35
|39
|36
|44
|44
|36
|36
|41
|36
|36
|40
|34
|40
|41
|42
|43
|47
|46
|46
|44
|49
|47
|44
|46
|49
|45
|38
|50
|59
|62
|61
|60
|80
|83
|80
|83
|88
|83
|86
|83
|83
|78
|78
|76
|78
|79
|78
|82
|81
|78
|79
|83
|78
|80
|78
|78
|80
|78
|77
|78
|77
|77
|78
|79
|72
|73
|69
|71
|69
|69
|68
|68
|68
|66
|67
|63
|64
|65
|68
|67
|69
|59
|59
|57
|61
|61
|54
|56
|57
|56
|54
|52
|54
|52
|52
|51
|49
|51
|46
|51
|48
|54
|62
|60
|65
|67
|65
|67
|71
|68
|63
|63
|64
|64
|63
|66
|63
|66
|65
|61
|65
|62
|61
|61
|56
|58
|53
|54
|54
|51
|55
|48
|48
|48
|52
|53
|53
|52
|42
|44
|46
|44
|46
|48
|48
|46
|44
|45
|42
|41
|39
|42
|31
|28
|33
|34
|34
|32
|33
|32
|34
|36
|33
|36
|34
|36
|35
|39
|37
|38
|48
|52
|51
|46
|47
|51
|51
|50
|50
|60
|57
|58
|58
|56
|55
|56
|53
|59
|54
|53
|53
|55
|57
|54
|54
|59
|60
|71
|69
|72
|71
|71
|69
|66
|68
|68
|71
|70
|70
|71
|71
|70
|70
|69
|66
|70
|68
|72
|69
|73
|72
|72
|71
|74
|75
|75
|71
|74
|74
|75
|73
|75
|75
|77
|76
|77
|76
|76
|76
|75
|73
|69
|70
|72
|68
|63
|67
|70
|72
|72
|74
|70
|65
|66
|60
|65
|68
|61
|67
|35
|37
|44
|48
|49
|24
|31
|34
|30
|32
|26
|27
|29
|34
|33
|33
|27
|20
|12
|13
|10
|17
|21
|15
|17
|30
|24
|33
|36
|32
|31
|33
|31
|35
|35
|39
|34
|36
|34
|38
|32
|33
|34
|34
|34
|30
|39
|38
|37
|40
|37
|41
|41
|33
|36
|43
|44
|47
|46
|24
|35
|36
|43
|44
|46
|42
|45
|48
|51
|58
|48
|59
|46
|49
|57
|51
|54
|53
|59
|50
|47
|58
|59
|46
|49
|59
|53
|50
|53
|44
|44
|57
|55
|49
|56
|55
|52
|56
|48
|48
|44
|47
|42
|46
|48
|46
|46
|44
|47
|44
|43
|46
|55
|38
|30
|27
|26
|29
|15
|13
|17
|15
|10
|14
|12
|15
|14
|20
|20
|21
|18
|19
|19
|16
|18
|20
|19
|15
|21
|19
|20
|20
|19
|20
|21
|20
|21
|20
|19
|19
|25
|25
|29
|27
|29
|30
|31
|30
|31
|31
|32
|36
|34
|34
|31
|32
|30
|39
|39
|41
|38
|38
|45
|42
|42
|43
|45
|46
|45
|47
|47
|47
|49
|49
|53
|47
|51
|45
|35
|38
|34
|31
|33
|31
|27
|30
|35
|35
|35
|34
|35
|32
|36
|33
|33
|38
|33
|37
|38
|37
|42
|41
|46
|44
|45
|48
|44
|51
|51
|51
|47
|46
|46
|47
|57
|54
|53
|55
|52
|51
|52
|53
|55
|54
|56
|57
|59
|57
|69
|71
|67
|64
|65
|67
|66
|67
|65
|62
|65
|62
|64
|63
|64
|59
|62
|61
|37
|39
|39
|23
|29
|30
|30
|27
|27
|36
|38
|38
|39
|39
|39
|38
|41
|36
|40
|42
|42
|40
|39
|40
|40
|35
|35
|23
|24
|23
|22
|23
|25
|28
|24
|25
|23
|23
|20
|20
|19
|22
|21
|23
|23
|21
|21
|21
|22
|19
|18
|18
|18
|18
|18
|17
|19
|20
|18
|18
|17
|18
|17
|16
|17
|16
|15
|17
|17
|16
|19
|18
|21
|18
|19
|3
|3
|3
|3
|3
|2
|2
|2
|4
|3
|3
|3
|8
|4
|33
|27
|30
|20
|19
|29
|20
|17
|16
|12
|11
|9
|36
|28
|23
|37
|20
|15
|8
|8
|7
|8
|9
|8
|11
|25
|26
|23
|18
|22
|21
|22
|21
|20
|15
|18
|21
|15
|16
|18
|17
|19
|12
|20
|17
|16
|15
|19
|20
|15
|19
|16
|12
|14
|11
|9
|10
|9
|6
|35
|20
|27
|19
|18
|16
|17
|19
|16
|13
|14
|9
|14
|25
|12
|13
|11
|12
|11
|11
|9
|10
|9
|8
|8
|11
|9
|11
|10
|9
|10
|11
|5
|8
|9
|7
|7
|7
|9
|10
|10
|12
|9
|9
|6
|7
|10
|6
|9
|9
|10
|7
|10
|7
|12
|11
|11
|13
|11
|5
|5
|3
|2
|2
|4
|2
|2
|3
|2
|2
|3
|4
|2
|3
|2
|1
|2
|3
|2
|2
|1
|2
|2
|1
|2
|2
|2
|2
|3
|2
|2
|3
|2
|2
|2
|1
|2
|1
|2
|2
|3
|1
|1
|2
|1
|1
|1
|1
|2
|2
|2
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|2
|2
|1
|2
|2
|2
|2
|3
|2
|1
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|1
|2
|2
|2
|1
|2
|2
|1
|3
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|1
|1
|1
|1
|2
|1
|1
|2
|2
|2
|1
|2
|2
|1
|1
|1
|1
|1
|2
|2
|2
|1
|1
|1
|0
|2
|1
|1
|2
|1
|2
|2
|2
|3
|2
|2
|2
|2
|2
|1
|15
|9
|10
|32
|25
|19
|19
|23
|23
|5
|5
|4
|3
|5
|6
|5
|6
|5
|6
|5
|5
|6
|4
|6
|5
|6
|5
|6
|6
|6
|7
|6
|6
|6
|8
|7
|6
|7
|10
|9
|9
|8
|9
|8
|11
|9
|11
|8
|9
|8
|9
|11
|11
|8
|7
|8
|10
|7
|8
|8
|10
|7
|8
|7
|8
|7
|9
|8
|7
|9
|8
|13
|12
|11
|13
При этом уровень одобрения работы правительства России в целом с прошлого месяца остался без изменений – 67%. Не одобряют работу правительства четверть опрошенных (25%).
Одобрение деятельности правительства России
Вы в целом одобряете или не одобряете деятельность правительства России?
|Одобряю
|Не одобряю
|Нет ответа
|01.2000
|02.2000
|03.2000
|04.2000
|05.2000
|06.2000
|07.2000
|08.2000
|09.2000
|10.2000
|11.2000
|12.2000
|01.2001
|02.2001
|03.2001
|04.2001
|05.2001
|06.2001
|07.2001
|08.2001
|09.2001
|10.2001
|11.2001
|12.2001
|01.2002
|02.2002
|03.2002
|04.2002
|05.2002
|06.2002
|07.2002
|08.2002
|09.2002
|10.2002
|11.2002
|12.2002
|01.2003
|02.2003
|03.2003
|04.2003
|05.2003
|06.2003
|07.2003
|08.2003
|09.2003
|10.2003
|11.2003
|12.2003
|01.2004
|02.2004
|03.2004
|04.2004
|05.2004
|06.2004
|07.2004
|08.2004
|09.2004
|10.2004
|11.2004
|12.2004
|01.2005
|02.2005
|03.2005
|04.2005
|05.2005
|06.2005
|07.2005
|08.2005
|09.2005
|10.2005
|11.2005
|12.2005
|01.2006
|02.2006
|03.2006
|04.2006
|05.2006
|06.2006
|07.2006
|08.2006
|09.2006
|10.2006
|11.2006
|12.2006
|01.2007
|02.2007
|03.2007
|04.2007
|05.2007
|06.2007
|07.2007
|08.2007
|09.2007
|10.2007
|11.2007
|12.2007
|01.2008
|02.2008
|05.2008
|06.2008
|07.2008
|08.2008
|09.2008
|10.2008
|11.2008
|12.2008
|01.2009
|02.2009
|03.2009
|04.2009
|05.2009
|06.2009
|07.2009
|08.2009
|09.2009
|10.2009
|11.2009
|12.2009
|01.2010
|02.2010
|03.2010
|04.2010
|05.2010
|06.2010
|07.2010
|08.2010
|09.2010
|10.2010
|11.2010
|12.2010
|01.2011
|02.2011
|03.2011
|04.2011
|05.2011
|06.2011
|07.2011
|08.2011
|09.2011
|10.2011
|11.2011
|12.2011
|01.2012
|02.2012
|03.2012
|04.2012
|05.2012
|06.2012
|07.2012
|08.2012
|09.2012
|10.2012
|11.2012
|12.2012
|01.2013
|02.2013
|03.2013
|04.2013
|05.2013
|06.2013
|07.2013
|08.2013
|09.2013
|10.2013
|11.2013
|12.2013
|01.2014
|02.2014
|03.2014
|04.2014
|05.2014
|06.2014
|07.2014
|08.2014
|09.2014
|10.2014
|11.2014
|12.2014
|01.2015
|02.2015
|03.2015
|04.2015
|05.2015
|06.2015
|07.2015
|08.2015
|09.2015
|10.2015
|11.2015
|12.2015
|01.2016
|02.2016
|03.2016
|04.2016
|05.2016
|06.2016
|07.2016
|08.2016
|09.2016
|10.2016
|11.2016
|12.2016
|01.2017
|02.2017
|03.2017
|04.2017
|05.2017
|06.2017
|07.2017
|08.2017
|09.2017
|10.2017
|11.2017
|12.2017
|01.2018
|02.2018
|03.2018
|04.2018
|07.2018
|08.2018
|09.2018
|10.2018
|11.2018
|12.2018
|01.2019
|02.2019
|03.2019
|04.2019
|05.2019
|06.2019
|07.2019
|08.2019
|09.2019
|10.2019
|11.2019
|12.2019
|02.2020
|03.2020
|08.2020
|09.2020
|10.2020
|11.2020
|01.2021
|02.2021
|03.2021
|04.2021
|05.2021
|06.2021
|07.2021
|08.2021
|09.2021
|10.2021
|11.2021
|12.2021
|01.2022
|02.2022
|03.2022
|04.2022
|05.2022
|06.2022
|07.2022
|08.2022
|09.2022
|10.2022
|11.2022
|12.2022
|01.2023
|02.2023
|03.2023
|04.2023
|05.2023
|06.2023
|07.2023
|08.2023
|09.2023
|10.2023
|11.2023
|12.2023
|01.2024
|02.2024
|03.2024
|04.2024
|05.2024
|06.2024
|07.2024
|08.2024
|09.2024
|10.2024
|11.2024
|12.2024
|01.2025
|02.2025
|03.2025
|04.2025
|05.2025
|06.2025
|07.2025
|08.2025
|09.2025
|10.2025
|11.2025
|12.2025
|01.2026
|02.2026
|39
|42
|38
|44
|38
|34
|38
|38
|39
|39
|38
|38
|43
|34
|40
|37
|38
|38
|40
|39
|40
|42
|46
|42
|40
|43
|39
|38
|35
|39
|36
|35
|39
|45
|42
|41
|39
|35
|36
|30
|32
|36
|36
|38
|33
|39
|36
|46
|43
|44
|42
|44
|38
|38
|37
|32
|38
|37
|34
|33
|28
|31
|25
|26
|31
|26
|32
|29
|31
|31
|35
|34
|31
|37
|31
|30
|37
|34
|39
|37
|37
|40
|40
|41
|40
|40
|42
|42
|44
|44
|47
|43
|38
|46
|48
|53
|60
|58
|61
|62
|57
|59
|66
|59
|61
|60
|58
|54
|54
|53
|53
|54
|55
|53
|58
|52
|50
|57
|54
|54
|54
|53
|56
|53
|52
|52
|51
|55
|52
|54
|50
|49
|48
|48
|51
|46
|46
|44
|48
|47
|46
|44
|45
|47
|48
|50
|53
|46
|49
|47
|47
|49
|40
|47
|47
|45
|45
|44
|44
|43
|44
|41
|41
|44
|39
|43
|43
|47
|58
|56
|60
|60
|60
|62
|66
|64
|59
|60
|58
|60
|59
|61
|59
|62
|58
|54
|60
|56
|54
|56
|50
|51
|48
|49
|49
|48
|51
|46
|43
|47
|50
|50
|51
|49
|43
|46
|47
|48
|49
|50
|52
|48
|42
|45
|48
|44
|45
|47
|37
|33
|42
|41
|42
|37
|38
|39
|40
|42
|42
|43
|43
|44
|43
|44
|44
|44
|50
|48
|50
|51
|51
|48
|49
|47
|49
|49
|51
|47
|48
|46
|49
|50
|48
|49
|53
|55
|70
|68
|70
|70
|71
|68
|63
|66
|65
|68
|67
|69
|69
|69
|67
|67
|67
|66
|67
|67
|69
|69
|71
|73
|70
|72
|74
|74
|71
|68
|69
|71
|71
|72
|71
|74
|75
|75
|76
|74
|72
|74
|74
|71
|67
|70
|67
|67
|46
|42
|44
|42
|38
|47
|42
|48
|50
|45
|46
|48
|44
|50
|47
|48
|46
|50
|46
|45
|45
|45
|45
|44
|48
|44
|50
|47
|53
|48
|48
|54
|51
|46
|49
|54
|54
|58
|56
|63
|56
|59
|57
|54
|59
|53
|58
|46
|53
|52
|26
|40
|47
|54
|55
|60
|54
|55
|61
|62
|66
|63
|61
|68
|63
|71
|64
|66
|66
|65
|61
|64
|66
|60
|65
|67
|60
|61
|56
|59
|57
|57
|57
|56
|56
|54
|54
|53
|51
|50
|50
|53
|58
|50
|48
|40
|35
|37
|35
|32
|36
|37
|31
|35
|35
|36
|38
|43
|42
|42
|42
|43
|41
|44
|39
|44
|48
|39
|43
|44
|42
|43
|41
|44
|45
|45
|45
|41
|45
|43
|47
|49
|49
|50
|47
|52
|53
|54
|51
|51
|53
|55
|54
|52
|50
|49
|46
|51
|51
|52
|51
|49
|58
|52
|52
|54
|54
|55
|56
|56
|55
|58
|57
|56
|59
|56
|56
|51
|40
|42
|39
|39
|39
|36
|32
|34
|40
|39
|41
|38
|40
|38
|40
|37
|41
|44
|39
|43
|45
|43
|48
|47
|51
|50
|49
|51
|48
|53
|55
|52
|49
|49
|48
|49
|55
|53
|52
|51
|49
|49
|47
|51
|56
|54
|51
|54
|54
|53
|62
|66
|57
|57
|57
|63
|61
|59
|58
|56
|56
|55
|55
|55
|55
|54
|55
|54
|46
|48
|48
|47
|47
|50
|49
|50
|48
|48
|47
|50
|49
|51
|48
|48
|49
|49
|44
|42
|27
|29
|27
|26
|27
|28
|34
|29
|31
|28
|29
|26
|27
|26
|27
|28
|27
|28
|28
|27
|27
|26
|24
|21
|24
|23
|21
|21
|24
|26
|26
|24
|24
|22
|24
|22
|21
|21
|20
|22
|23
|22
|21
|25
|26
|24
|26
|25
|15
|17
|19
|14
|24
|19
|20
|15
|12
|16
|16
|14
|14
|15
|13
|14
|16
|13
|14
|16
|15
|14
|9
|14
|12
|13
|11
|15
|12
|13
|16
|11
|9
|9
|9
|5
|7
|7
|8
|8
|12
|5
|7
|8
|8
|8
|7
|8
|5
|4
|32
|16
|15
|8
|9
|8
|8
|8
|5
|5
|6
|6
|13
|6
|6
|4
|4
|5
|4
|5
|4
|2
|3
|4
|4
|3
|3
|5
|5
|4
|6
|4
|4
|3
|4
|6
|4
|5
|5
|7
|3
|4
|3
|5
|4
|6
|5
|5
|4
|6
|7
|4
|3
|6
|4
|4
|4
|3
|2
|5
|5
|3
|4
|3
|4
|4
|3
|4
|3
|3
|4
|4
|3
|3
|4
|3
|3
|4
|3
|3
|3
|2
|3
|2
|2
|3
|1
|2
|2
|2
|1
|1
|1
|1
|2
|1
|2
|3
|1
|1
|2
|2
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|2
|1
|1
|2
|2
|2
|1
|1
|1
|2
|2
|2
|2
|1
|1
|2
|1
|1
|1
|1
|2
|2
|1
|1
|2
|1
|2
|2
|1
|1
|2
|1
|1
|1
|2
|1
|1
|1
|1
|2
|1
|1
|1
|1
|2
|1
|1
|2
|2
|1
|2
|2
|2
|1
|1
|1
|1
|2
|1
|1
|2
|2
|2
|2
|2
|3
|2
|2
|2
|2
|1
|1
|4
|4
|2
|2
|2
|2
|2
|3
|3
|3
|2
|3
|3
|3
|3
|2
|3
|2
|3
|3
|3
|3
|3
|4
|5
|4
|3
|5
|4
|4
|4
|6
|5
|5
|5
|5
|6
|7
|5
|6
|4
|5
|5
|6
|6
|6
|5
|5
|5
|6
|5
|5
|5
|6
|5
|4
|4
|5
|4
|5
|5
|4
|5
|4
|7
|6
|7
|8
Одобряют работу Государственной думы чуть более половины опрошенных — 58%, не одобряют – треть опрошенных (33%). В последние месяцы отношение к нижней палате парламента незначительно улучшилось.
Одобрение деятельности Государственной Думы
Вы в целом одобряете или не одобряете деятельность Государственной Думы России?
|Одобряю
|Не одобряю
|Нет ответа
|01.2000
|02.2000
|03.2000
|04.2000
|05.2000
|07.2000
|08.2000
|09.2000
|10.2000
|11.2000
|12.2000
|01.2001
|03.2001
|06.2001
|07.2001
|01.2002
|01.2003
|08.2004
|10.2004
|03.2005
|07.2011
|08.2011
|09.2011
|10.2011
|11.2011
|12.2011
|01.2012
|03.2012
|04.2012
|05.2012
|06.2012
|07.2012
|08.2012
|09.2012
|10.2012
|11.2012
|12.2012
|01.2013
|02.2013
|05.2013
|06.2013
|07.2013
|08.2013
|09.2013
|10.2013
|11.2013
|12.2013
|01.2014
|02.2014
|03.2014
|04.2014
|05.2014
|06.2014
|07.2014
|08.2014
|09.2014
|10.2014
|11.2014
|12.2014
|01.2015
|02.2015
|03.2015
|04.2015
|05.2015
|06.2015
|07.2015
|10.2015
|11.2015
|12.2015
|01.2016
|02.2016
|03.2016
|04.2016
|05.2016
|06.2016
|07.2016
|08.2016
|10.2016
|11.2016
|12.2016
|01.2017
|02.2017
|03.2017
|04.2017
|05.2017
|06.2017
|07.2017
|08.2017
|09.2017
|10.2017
|11.2017
|12.2017
|01.2018
|03.2018
|04.2018
|05.2018
|07.2018
|08.2018
|09.2018
|10.2018
|11.2018
|12.2018
|01.2019
|02.2019
|03.2019
|04.2019
|05.2019
|06.2019
|07.2019
|08.2019
|09.2019
|10.2019
|11.2019
|12.2019
|01.2020
|02.2020
|03.2020
|08.2020
|09.2020
|10.2020
|11.2020
|01.2021
|02.2021
|03.2021
|04.2021
|05.2021
|06.2021
|07.2021
|08.2021
|09.2021
|10.2021
|11.2021
|12.2021
|01.2022
|02.2022
|03.2022
|04.2022
|05.2022
|06.2022
|07.2022
|08.2022
|09.2022
|10.2022
|11.2022
|12.2022
|01.2023
|02.2023
|03.2023
|04.2023
|05.2023
|06.2023
|07.2023
|08.2023
|09.2023
|10.2023
|11.2023
|12.2023
|01.2024
|02.2024
|03.2024
|04.2024
|05.2024
|06.2024
|07.2024
|08.2024
|09.2024
|10.2024
|11.2024
|12.2024
|01.2025
|02.2025
|03.2025
|04.2025
|05.2025
|06.2025
|07.2025
|08.2025
|09.2025
|10.2025
|11.2025
|12.2025
|01.2026
|02.2026
|18
|24
|20
|27
|27
|26
|23
|27
|28
|25
|22
|27
|25
|23
|29
|27
|30
|24
|28
|18
|34
|32
|37
|39
|38
|37
|37
|42
|41
|45
|40
|41
|40
|38
|41
|34
|39
|36
|36
|38
|37
|40
|34
|38
|39
|33
|39
|36
|39
|51
|49
|50
|51
|53
|49
|58
|56
|48
|52
|49
|50
|50
|53
|49
|54
|50
|50
|48
|48
|42
|45
|40
|41
|42
|41
|42
|37
|40
|44
|44
|45
|42
|38
|42
|41
|41
|41
|42
|45
|41
|35
|41
|43
|44
|41
|43
|33
|30
|38
|36
|36
|33
|33
|36
|36
|39
|38
|38
|37
|37
|37
|40
|40
|40
|41
|44
|42
|43
|44
|43
|43
|41
|40
|42
|41
|43
|39
|40
|37
|40
|43
|41
|41
|45
|47
|59
|58
|61
|57
|60
|57
|54
|55
|56
|57
|55
|59
|59
|59
|59
|57
|57
|57
|57
|57
|61
|59
|61
|63
|61
|59
|65
|63
|60
|58
|58
|59
|61
|59
|61
|63
|63
|62
|66
|62
|64
|63
|62
|60
|56
|57
|57
|58
|65
|56
|58
|58
|51
|56
|63
|58
|55
|58
|61
|57
|63
|64
|59
|55
|60
|65
|64
|68
|64
|65
|60
|59
|60
|61
|61
|56
|58
|54
|57
|59
|59
|60
|57
|65
|60
|63
|61
|61
|62
|59
|65
|61
|60
|65
|61
|63
|59
|46
|49
|49
|47
|46
|49
|39
|42
|50
|46
|49
|48
|48
|44
|50
|44
|48
|48
|50
|51
|57
|54
|59
|57
|56
|57
|58
|62
|59
|54
|55
|54
|57
|60
|57
|58
|57
|57
|57
|54
|57
|63
|57
|55
|55
|57
|55
|65
|68
|62
|62
|63
|66
|64
|63
|61
|59
|59
|59
|60
|60
|60
|57
|58
|59
|56
|53
|54
|54
|54
|55
|55
|55
|57
|55
|55
|54
|57
|56
|59
|56
|54
|55
|57
|51
|49
|36
|37
|34
|37
|35
|37
|41
|38
|38
|37
|40
|34
|34
|35
|35
|36
|35
|35
|37
|36
|33
|34
|32
|30
|32
|32
|29
|32
|34
|36
|35
|35
|33
|33
|34
|30
|31
|31
|29
|30
|31
|31
|31
|34
|34
|34
|34
|33
|17
|19
|22
|16
|22
|18
|14
|15
|17
|17
|17
|16
|13
|13
|12
|18
|11
|11
|8
|14
|1
|2
|3
|2
|2
|2
|2
|2
|1
|2
|3
|1
|1
|2
|2
|1
|2
|1
|2
|1
|2
|1
|1
|1
|1
|2
|1
|1
|2
|3
|2
|2
|2
|1
|2
|3
|3
|2
|2
|2
|2
|2
|3
|1
|2
|2
|2
|3
|2
|2
|2
|1
|2
|1
|2
|1
|1
|1
|2
|1
|1
|1
|2
|1
|1
|2
|2
|1
|1
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|3
|2
|1
|1
|2
|1
|1
|3
|2
|3
|3
|3
|2
|3
|3
|3
|3
|2
|2
|3
|3
|4
|3
|3
|2
|2
|4
|3
|3
|4
|3
|3
|4
|4
|4
|3
|4
|2
|4
|4
|5
|5
|5
|6
|4
|6
|5
|6
|6
|6
|5
|7
|7
|6
|6
|7
|8
|8
|7
|8
|6
|7
|7
|8
|8
|9
|6
|5
|6
|7
|7
|6
|6
|8
|6
|7
|6
|7
|5
|7
|5
|6
|7
|6
|10
|9
|9
|9
Уровень одобрения деятельности губернаторов составляет 69%, уровень неодобрения – 24%. С прошлого месяца ситуация не изменилась.
Одобрение деятельности губернаторов
Вы в целом одобряете или не одобряете деятельность губернатора вашей области (президента Республики, в Москве – мэра)?
|Одобряю
|Не одобряю
|Нет ответа
|07.2000
|08.2000
|09.2000
|10.2000
|11.2000
|12.2000
|01.2001
|02.2001
|03.2001
|04.2001
|05.2001
|06.2001
|07.2001
|08.2001
|09.2001
|10.2001
|11.2001
|12.2001
|01.2002
|02.2002
|03.2002
|04.2002
|05.2002
|06.2002
|07.2002
|08.2002
|09.2002
|10.2002
|11.2002
|12.2002
|01.2003
|02.2003
|03.2003
|04.2003
|05.2003
|06.2003
|07.2003
|08.2003
|09.2003
|10.2003
|11.2003
|12.2003
|01.2004
|02.2004
|03.2004
|04.2004
|05.2004
|06.2004
|07.2004
|08.2004
|09.2004
|10.2004
|11.2004
|12.2004
|01.2005
|02.2005
|03.2005
|04.2005
|05.2005
|06.2005
|07.2005
|08.2005
|09.2005
|10.2005
|11.2005
|12.2005
|01.2006
|02.2006
|03.2006
|04.2006
|05.2006
|06.2006
|07.2006
|08.2006
|09.2006
|10.2006
|11.2006
|12.2006
|01.2007
|02.2007
|03.2007
|04.2007
|05.2007
|06.2007
|07.2007
|08.2007
|09.2007
|10.2007
|11.2007
|12.2007
|01.2008
|02.2008
|03.2008
|04.2008
|05.2008
|06.2008
|07.2008
|08.2008
|10.2008
|11.2008
|12.2008
|01.2009
|02.2009
|03.2009
|04.2009
|05.2009
|06.2009
|07.2009
|08.2009
|09.2009
|10.2009
|11.2009
|12.2009
|01.2010
|02.2010
|03.2010
|04.2010
|05.2010
|06.2010
|07.2010
|08.2010
|09.2010
|10.2010
|11.2010
|12.2010
|01.2011
|02.2011
|03.2011
|04.2011
|05.2011
|06.2011
|07.2011
|08.2011
|09.2011
|10.2011
|11.2011
|12.2011
|01.2012
|02.2012
|03.2012
|04.2012
|05.2012
|06.2012
|07.2012
|08.2012
|09.2012
|10.2012
|11.2012
|12.2012
|01.2013
|02.2013
|03.2013
|04.2013
|05.2013
|06.2013
|07.2013
|08.2013
|09.2013
|10.2013
|11.2013
|12.2013
|01.2014
|02.2014
|03.2014
|04.2014
|05.2014
|06.2014
|07.2014
|08.2014
|09.2014
|10.2014
|11.2014
|12.2014
|01.2015
|02.2015
|03.2015
|04.2015
|05.2015
|06.2015
|07.2015
|08.2015
|09.2015
|10.2015
|11.2015
|12.2015
|01.2016
|02.2016
|03.2016
|04.2016
|05.2016
|06.2016
|07.2016
|08.2016
|09.2016
|10.2016
|11.2016
|12.2016
|01.2017
|02.2017
|03.2017
|04.2017
|05.2017
|06.2017
|07.2017
|08.2017
|09.2017
|10.2017
|11.2017
|12.2017
|01.2018
|03.2018
|04.2018
|05.2018
|07.2018
|08.2018
|09.2018
|10.2018
|11.2018
|12.2018
|01.2019
|02.2019
|03.2019
|04.2019
|05.2019
|06.2019
|07.2019
|08.2019
|09.2019
|10.2019
|11.2019
|12.2019
|01.2020
|02.2020
|03.2020
|04.2020
|05.2020
|06.2020
|07.2020
|08.2020
|09.2020
|10.2020
|11.2020
|01.2021
|02.2021
|03.2021
|04.2021
|05.2021
|06.2021
|07.2021
|08.2021
|09.2021
|10.2021
|11.2021
|12.2021
|01.2022
|02.2022
|03.2022
|04.2022
|05.2022
|06.2022
|07.2022
|08.2022
|09.2022
|10.2022
|11.2022
|12.2022
|01.2023
|02.2023
|03.2023
|04.2023
|05.2023
|06.2023
|07.2023
|08.2023
|09.2023
|10.2023
|11.2023
|12.2023
|01.2024
|02.2024
|03.2024
|04.2024
|05.2024
|06.2024
|07.2024
|08.2024
|09.2024
|10.2024
|11.2024
|12.2024
|01.2025
|02.2025
|03.2025
|04.2025
|05.2025
|06.2025
|07.2025
|08.2025
|09.2025
|10.2025
|11.2025
|12.2025
|01.2026
|02.2026
|53
|53
|49
|49
|52
|50
|57
|55
|59
|53
|46
|55
|49
|50
|55
|55
|56
|51
|51
|50
|51
|49
|56
|51
|50
|48
|51
|54
|53
|51
|57
|51
|52
|46
|46
|53
|53
|54
|45
|50
|48
|58
|58
|55
|59
|55
|54
|51
|53
|51
|48
|49
|42
|41
|47
|48
|52
|47
|55
|50
|55
|56
|56
|57
|59
|55
|57
|59
|53
|56
|56
|59
|57
|58
|58
|59
|58
|57
|59
|59
|57
|57
|59
|57
|56
|57
|58
|59
|61
|63
|62
|63
|63
|61
|61
|61
|56
|58
|58
|61
|58
|57
|53
|53
|55
|52
|54
|54
|56
|60
|56
|55
|56
|54
|56
|54
|53
|55
|53
|53
|54
|52
|56
|55
|55
|51
|49
|49
|51
|51
|48
|50
|50
|49
|56
|55
|50
|50
|49
|52
|53
|56
|54
|55
|55
|57
|58
|51
|54
|56
|51
|55
|55
|54
|56
|58
|55
|54
|55
|51
|55
|54
|59
|61
|60
|63
|65
|63
|66
|67
|68
|63
|66
|64
|63
|61
|67
|62
|64
|62
|60
|62
|61
|58
|60
|52
|55
|49
|48
|55
|51
|55
|53
|51
|52
|56
|56
|55
|52
|48
|53
|53
|53
|53
|52
|56
|53
|48
|53
|58
|59
|56
|56
|55
|52
|55
|58
|62
|58
|58
|56
|58
|61
|61
|63
|61
|61
|63
|65
|65
|65
|67
|65
|65
|61
|61
|60
|58
|63
|64
|62
|60
|62
|61
|62
|60
|63
|57
|59
|57
|58
|59
|57
|58
|59
|62
|69
|67
|70
|69
|69
|69
|67
|69
|69
|72
|70
|70
|68
|70
|72
|74
|72
|73
|71
|71
|73
|71
|73
|74
|72
|72
|71
|71
|70
|71
|71
|71
|71
|71
|71
|73
|73
|68
|73
|75
|73
|72
|73
|71
|70
|72
|69
|69
|37
|38
|37
|40
|37
|37
|31
|33
|32
|37
|40
|34
|39
|33
|35
|35
|36
|38
|40
|41
|41
|40
|35
|38
|35
|41
|41
|37
|41
|43
|36
|41
|41
|48
|46
|42
|42
|39
|44
|43
|45
|37
|38
|41
|35
|41
|42
|45
|43
|44
|48
|47
|54
|54
|48
|47
|38
|48
|40
|45
|42
|37
|40
|39
|38
|41
|40
|37
|43
|41
|41
|37
|40
|39
|37
|39
|39
|40
|40
|37
|41
|40
|39
|38
|42
|40
|39
|38
|37
|34
|35
|35
|34
|36
|36
|37
|38
|38
|36
|35
|39
|39
|44
|43
|40
|43
|42
|41
|41
|38
|40
|41
|40
|41
|40
|39
|42
|41
|43
|43
|42
|46
|39
|40
|42
|45
|48
|47
|46
|46
|48
|48
|45
|47
|41
|44
|49
|48
|48
|45
|45
|42
|41
|44
|43
|40
|40
|47
|44
|43
|47
|43
|43
|45
|43
|41
|43
|46
|45
|47
|44
|44
|40
|37
|38
|36
|34
|36
|33
|31
|30
|35
|33
|35
|35
|37
|32
|37
|35
|36
|38
|38
|38
|40
|39
|47
|43
|49
|50
|43
|48
|44
|46
|48
|47
|43
|42
|44
|46
|51
|45
|46
|46
|45
|46
|43
|44
|49
|45
|39
|39
|42
|41
|43
|47
|44
|40
|35
|39
|39
|41
|38
|35
|36
|34
|35
|35
|34
|32
|32
|33
|30
|32
|32
|27
|29
|32
|32
|34
|34
|35
|36
|34
|35
|34
|35
|34
|38
|37
|38
|38
|38
|38
|39
|37
|34
|27
|28
|26
|25
|27
|26
|28
|25
|25
|23
|25
|24
|26
|23
|22
|20
|21
|21
|23
|21
|21
|22
|23
|21
|22
|21
|22
|23
|25
|22
|24
|23
|23
|20
|24
|22
|22
|24
|22
|19
|22
|22
|22
|23
|22
|21
|24
|24
|11
|9
|14
|12
|11
|13
|12
|13
|9
|10
|14
|12
|12
|17
|10
|10
|8
|11
|9
|10
|8
|11
|9
|10
|15
|11
|8
|9
|7
|6
|7
|8
|8
|5
|8
|5
|5
|7
|11
|8
|7
|5
|4
|4
|6
|4
|4
|3
|4
|5
|3
|4
|5
|5
|6
|5
|10
|5
|5
|5
|3
|7
|4
|5
|3
|4
|4
|4
|4
|3
|3
|3
|3
|4
|5
|2
|3
|2
|2
|5
|2
|3
|2
|5
|3
|3
|2
|4
|2
|3
|3
|3
|4
|3
|3
|2
|5
|3
|6
|4
|3
|4
|3
|4
|5
|5
|4
|5
|4
|3
|4
|4
|4
|5
|4
|7
|4
|4
|4
|4
|4
|3
|5
|4
|4
|5
|3
|4
|3
|3
|4
|3
|5
|4
|3
|2
|2
|2
|3
|3
|2
|2
|4
|1
|2
|3
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|1
|1
|2
|1
|1
|2
|1
|2
|1
|2
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|2
|2
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|2
|2
|1
|2
|2
|1
|2
|2
|2
|3
|2
|1
|1
|1
|2
|2
|1
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|3
|3
|2
|3
|2
|3
|3
|2
|1
|1
|2
|3
|3
|3
|3
|5
|4
|3
|3
|4
|4
|3
|3
|3
|2
|3
|3
|3
|12
|10
|9
|10
|3
|3
|3
|3
|4
|4
|4
|5
|4
|5
|4
|5
|4
|3
|5
|3
|4
|4
|4
|5
|4
|6
|5
|5
|5
|6
|6
|5
|5
|7
|6
|7
|6
|6
|7
|6
|6
|8
|6
|7
|4
|6
|7
|7
|7
|6
|5
|6
|6
|7
|6
|8
|4
|5
|5
|8
|5
|6
|6
|5
|6
|5
|8
|7
|7
|7
В феврале 2026 года первая десятка политиков, пользующихся наибольшим доверием не изменилась по сравнению с данными опросов осени прошлого года (приводятся данные открытого вопроса, когда респондентов просили самостоятельно назвать несколько политиков, которым они больше всего доверяют, варианты подсказок не предлагались).
Уровень доверия Владимиру Путину составил 42% (снижение на 6 п.п. с ноября 2025 года). Почти каждый пятый доверяет Сергею Лаврову (18%) и столько же доверяют Михаилу Мишустину (17%). Говорят о доверии Дмитрию Медведеву 5% опрошенных, Андрею Белоусову – 4% респондентов. По 3% опрошенных назвали Сергея Собянина и Геннадия Зюганова; по 2% респондентов – Дмитрия Пескова, Вячеслава Володина и Сергея Миронова.
Также 1% опрошенных упомянули Сергея Шойгу, Александра Лукашенко, Александра Бастрыкина, Вячеслава Гладкова, Владимира Соловьёва, Радия Хабирова, Валентину Матвиенко, Леонида Слуцкого, Марию Захарову, Владимира Мединского, Алексея Дюмина, Евгения Солнцева.
Рейтинги парламентских партий практически не изменяются на протяжении последних четырёх лет за исключением рейтинга «Единой России», уровень поддержки которой снизился до 36% от всех ответивших (снижение на 12 п.п. с февраля 2024 года). Рейтинг КПРФ и ЛДПР составляет по 10% и 9% соответственно, «Справедливой России» — 5%, «Новых людей» — 4%.
Рейтинги партий в пересчёте от определившихся со своим выбором (это дает представление о том, сколько партии могли бы получить на выборах, если бы они состоялись в ближайшее воскресение) в конце февраля 2026 года составили: у “Единой России” – 51%, у КПРФ – 14%, у ЛДПР – 13%, у «Справедливой России» – 7%, и у “Новых людей” – 6%.
МЕТОДОЛОГИЯ
Общероссийский опрос Левада-Центра проведен с 18 по 25 февраля 2026 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1625 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта(крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
Подробнее о методологии