Конфликт с Украиной в феврале 2026 года: внимание, поддержка российских вооруженных сил и идеи переговоров, мнение об оправданности и недопустимости ударов по украинской энергетической инфраструктуре

В феврале 2026 года за ситуацией вокруг Украины следили менее половины опрошенных, обновлены минимальные показатели за время наблюдений. Уровень поддержки действий российской армии остаётся высоким. Две трети респондентов считают, что сейчас необходимо переходить к мирным переговорам, в то же время как, доля сторонников продолжения военных действий снизилась до четверти опрошенных. Чуть более половины респондентов считают, что российские удары по энергетической инфраструктуре Украины скорее оправданы, в то время как каждый пятый считает такие удары скорее недопустимыми. Сторонники таких ударов обосновывают своё мнение ответным характером ударов, нанесением ущерба военному потенциалу Украины, принуждением Украины к переговорам. Противники таких ударов в первую очередь говорят о гибели мирного населения, страданиях обычных людей, о том, что без света и тепла остаются социальные учреждения.

В феврале 2026 года уровень внимания к событиям вокруг Украины опустился до минимальных значений – следят за этим в совокупности 44% (снижение на 15 п.п. с мая 2025 года), в т.ч. 14% — «следят очень внимательно» и 30% — «следят довольно внимательно». Без особого внимания следили за происходящим треть опрошенных (35%), а 21% не следили вовсе.

Внимательнее всего следили за событиями вокруг Украины мужчины (50%), опрошенные старшего возраста (61% среди респондентов в возрасте 55 лет и старше), жители городов с населением до 100 тысяч человек (48%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (51%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (46%), те, для кого телевидение является источником информации (51%).

Меньшую заинтересованность демонстрируют женщины (39%), молодёжь до 25 лет (20%), жители сёл (38%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (33%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (36%), те, для кого социальные сети являются источником информации (38%).

Уровень поддержки действий российских вооружённых сил в Украине остаётся высоким – 72% в феврале (в том числе 40% – «определённо» поддерживают, а 32% – «скорее» поддерживают). Не поддерживают действия российских вооруженных сил в Украине – 17% (8% – «определённо» не поддерживают, 9% – «скорее» не поддерживают).

Уровень поддержки действий ВС РФ в Украине выше среди следующих групп: мужчины (76%), опрошенные старшего возраста (78% среди респондентов в возрасте 55 и старше), более обеспеченные респонденты (75% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), жители Москвы (76%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (83%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (80%), те, для кого телевидение является источником информации (80%).

Уровень поддержки действий ВС РФ в Украине ниже среди следующих групп: женщины (68%), молодёжь до 25 лет (57%), менее обеспеченные респонденты (70% среди тех, которым едва хватает на еду), жители сёл (69%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (47%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (37%) те, для кого ютуб-каналы являются источником информации (61%).

Большинство россиян (67%) считают, что сейчас нужно переходить к мирным переговорам. С прошлого месяца доля таких респондентов выросла на 6 п.п., тем самым обновив максимальные значения данного показателя. Одновременно с этим доля тех, кто думает, что нужно продолжать военные действия, вновь сократилась до четверти опрошенных, опустившись до минимума за всё время наблюдений – 24%.

Доля сторонников мирных переговоров выше среди женщин (73%), молодёжи до 25 лет (79%), респондентов со средним образованием и ниже (73%), менее обеспеченных респондентов (среди тех, которым едва хватает на еду (69%) и одежду (71%)), жителей сёл (70%), тех, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (79%), тех, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (79%), тех, для кого социальные сети являются источниками информации (71%).

Доля сторонников продолжения военных действий выше среди мужчин (31%), опрошенных старшего возраста (31% в возрасте 55 лет и старше), респондентов с высшим и профессиональным образованиям (27% и 26% соответственно), более обеспеченных респондентов (27% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), жителей Москвы (42%), тех, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (29%), тех, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (26%), тех, для кого телевидение и отечественные видео-платформы (VK-видео, Rutube) являются источником информации (30% и 31% соответственно).

Более половины респондентов (57%) считают, что российские удары по энергетической инфраструктуре Украины скорее оправданы, в то время как каждый пятый (20%) считает такие удары скорее недопустимыми. При этом 23% затруднились с ответом на вопрос.

Чаще других считают такие удары скорее оправданными мужчины (65%), опрошенные старшего возраста (65% среди опрошенных 55 лет и старше), респонденты с высшим образованием (61%), более обеспеченные опрошенные (61% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), жители Москвы (60%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (66%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (61%), те, кто пользуется телевидением в качестве источника информации (64%).

Чаще других считают такие удары скорее недопустимыми женщины (23%), молодёжь до 25 лет (30%), респонденты со средним образованием и ниже (24%), менее обеспеченные респонденты (25% среди тех, которым едва хватает на еду), жители сел (22%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (35%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (42%), те, кто пользуется ютуб-каналами как источником информации (34%).

Респонденты, которые считают российские удары по энергетической инфраструктуре Украины оправданными, прежде всего говорят, что «это ответные удары, не мы это начали» — 32%, такие удары нужны для того, чтобы «нанести ущерб экономике, остановить военное производство, ослабить военный потенциал Украины» — 15%, «приблизить завершение конфликта, чтобы война закончилась; принудить Украину к переговорам» — 12%, «нанести урон армии, победить, добиться своих целей» — 9%.

Респонденты, которые считают российские удары по энергетической инфраструктуре Украины недопустимыми, прежде всего говорят о том, что «гибнут люди, мирное население, страдают обычные граждане не имеющие отношения к войне» — 52%, «против военных действий, война никому не нужна, нужен мир» — 16%, «больницы, школы, детские сады остаются без света и тепла, люди страдают» — 13%.

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-Центра проведен с 18 по 25 февраля 2026 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1625 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта(крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии