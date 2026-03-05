Главные события зимы 2025-2026 годов по мнению россиян

За три зимних месяца не было событий, которые бы запомнились большинству россиян. Больше всего респондентам запомнились новогодние праздники, похищение Николаса Мадуро в январе и события, связанные со спецоперацией: мирные переговоры, военные действия, атаки дронов, успехи СВО. Опрошенные также упоминали рост цен и налогов, ограничения в интернете (блокировки иностранных мессенджеров, плохая работа мобильного интернета), заявления и действия Дональда Трампа (блокада Кубы, заявления о Гренландии). Более половины опрошенных в декабре и феврале, и около трети в январе не назвали никаких запомнившихся событий.

Ежемесячно Левада-Центр задает открытый вопрос о том, какие события последних четырех недель запомнились респондентам более всего. Согласно полученным результатам, самыми запоминающимися событиями зимы для россиян стали события, связанные со спецоперацией (мирные переговоры, военные действия, атаки дронов, успехи СВО), новогодние и религиозные праздники (Новый год, Крещение, Рождество, начало Великого Поста, начало Рамадана), рост цен и повышение налогов (НДС, утильсбор), заявления и действия Дональда Трампа (похищение Николаса Мадуро, блокада Кубы, другие встречи, заявления), а также ограничения в интернете (блокировка мессенджеров, отключения мобильной связи).

В декабре 2025 года россиянам больше всего запомнились мирные переговоры (Владимира Путина с Дональдом Трампом и Стивеном Уиткоффом, Дональла Трампа с Владимиром Зеленским) – 7%, военные действия в Украине — 6%, успехи СВО — 6%, атаки БПЛА на территорию России – 5%, рост цен и повышение налогов (НДС, утильсбор) – 3%, погодные явления, аварии, пожары – по 2%, праздники – 2%, встреча Владимира Путина с президентом Индии Нарендра Моди, визит Владимира Путина в Индию, другие встречи и заявления Владимира Путина – по 2%, а также блокировки иностранных мессенджеров, плохая работа мобильного интернета и «дело Долиной» — по 2%.

В январе 2026 года в числе запомнившихся событий россияне чаще всего называли новогодние праздники (Новый год, Крещение, Рождество) – 23%, похищение Н. Мадуро – 15%, военные действия в Украине, атаки БПЛА по российским территориям – по 6%, заявления Трампа по Гренландии – 6%, природные катаклизмы – 4%, рост цен, налогов – 4%, успехи СВО – 3%, российские удары по энергетической инфраструктуре Украины, удар Орешником, события в Иране, заявления и действия Дональда Трампа и Владимира Путина – по 2%.

Главными событиями февраля 2026 года, по мнению опрошенных, стали мирные переговоры – 11%, военные действия в Украине – 6%, праздники, начало Великого Поста, начало Рамадана – 6%, атаки дронов, теракты на территории России, покушение на генерала Владимира Алексеева – 5%, сильные снегопады, морозы – 4%, Олимпиада в Италии и другие международные события – по 4%, рост цен – 3%. По 2% респондентов назвали плохую работу служб ЖКХ, успехи СВО, ограничения в интернете, события в Латинской Америке (похищение Николаса Мадуро, блокада Кубы, беспорядки в Мексике).

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-Центра проведен с 18 по 25 февраля 2026 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1625 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа.Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии