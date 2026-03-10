Ожидание безработицы в феврале 2026 года

В феврале 2026 года треть россиян ожидали, что в ближайшие 12 месяцев безработных станет больше. После существенного сокращения в 2022-2023 годах число людей, ожидающих роста безработицы, плавно увеличивается с начала 2024 года. При этом почти половина опрошенных сегодня считают, что число безработных не изменится, а каждый десятый – что уменьшится.

Треть россиян (32%) ожидают роста безработицы в ближайший год. Доля опрошенных, которые считают, что в следующие 12 месяцев безработных станет больше, выросла с февраля 2024 года на 16 п.п., до этого схожие значения наблюдались в ноябре 2022 года, а также в 2004-2006 годах. Думают, что безработных будет примерно столько же, 45% респондентов, а что их будет меньше – 13% (снижение на 14 п.п. с февраля 2024 года). Максимальный уровень ожидания безработицы фиксировался в январе 2009 года – 76%, а минимальный – годом ранее, в январе 2008 года.

Чаще других ожидают роста безработицы женщины (34%), менее обеспеченные респонденты (40% среди тех, которым едва хватает на еду), жители городов с населением более 500 тысяч человек (35%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (49%), те, кто не одобряет деятельность действующего президента (51%), те, чьё материальное положение за последний год ухудшилось (49%), те, кто прогнозирует ухудшение своего материального положения в ближайший год (54%), те, кто считает, что будущие 5 лет для экономики страны будет плохим временем (54%), те, кто пользуется социальными сетями и отечественными видео платформами как источником информации (36% и 38% соответственно).

Чаще других говорят, что в ближайшие месяцы ситуация с безработицей не изменится, респонденты с высшим образованием (47%), более обеспеченные респонденты (48% среди тех, которым едва хватает на одежду и 45% среди тех, кто может позволить себе товары длительного пользования), москвичи (53%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (51%), те, кто одобряет деятельность президента (47%), те, чьё материальное положение за последний год не изменилось (52%), те, кто считает, что их материальное положение в ближайший год не изменится (56%), те, кто считает, что будущие 5 лет для российской экономики будут не хорошим, но и не плохим временем (53%), те, кто пользуется телеграм-каналами как источником информации (50%).

Чаще других считают, что количество безработных будет снижаться в ближайшие 12 месяцев, мужчины (17%), молодёжь до 25 лет (18%), респонденты со средним образованием и ниже (15%), более обеспеченные респонденты (18% среди тех, кто может позволить себе товары длительного пользования), жители села (16%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (15%), и те, кто одобряет деятельность президента (14%), те, чьё материальное положение за прошедший год улучшилось (24%), те, кто ожидает в ближайший год улучшение материального положения (24%), те, кто считает, что следующие 5 лет для экономики страны будут хорошим временем (23%), а также предприниматели (18%) и руководители (22%).

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-Центра проведен с 18 по 25 февраля 2026 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1625 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа.Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии