Массовые представления о прожиточном минимуме, бедности, богатстве и доходе, который позволяет «жить нормально»: февраль 2026 года

По мнению опрошенных, чтобы «жить нормально» требуется в среднем порядка 80 тысяч рублей на одного человека в месяц, за год эта сумма выросла на 21% (самый большой рост с 2001 года). «Прожиточным минимумом» респонденты считают доход в среднем около 43,8 тыс. руб. на одного человека в месяц, что более чем в два раза превышает официально рассчитываемый показатель. По мнению опрошенных семью можно считать бедной при ежемесячном доходе в среднем 24 тыс. рублей на человека, а богатой — при доходе в среднем 357 тыс. рублей на одного человека. Четверо из десяти опрошенных оценивают свой доход выше среднего субъективного прожиточного минимума, эта доля за последний год сократилась.

Приводимые ниже показатели являются средними значениями субъективных оценок респондентов своих личных доходов (в расчете на 1 члена семьи) и представлениях респондентов о «нормальном» доходе, прожиточном минимуме, бедной и богатой жизни. При расчете среднедушевого дохода семьи из массива были удалены верхний и нижний процентили. По всем этим показателям зафиксирован рост по сравнению с ответами в феврале прошлого года.

Так, по субъективным оценкам респондентов среднедушевой месячный доход семьи в феврале 2026 года составил в среднем 37,4 тысячи рублей на человека (рост на 8%). При этом, по мнению респондентов, сумма, которая способна «обеспечить прожиточный минимум», в феврале 2026 года составляла в среднем 43,8 тысяч рублей на человека (рост на 17%); обращает на себя внимание расхождение между субъективными представлениями о прожиточном минимуме и официальными нормативами (см. таблицу). Сумма, которая, по мнению респондентов, позволяет «жить нормально», составила 80,1 тысяч рублей на человека (рост на 21%, наибольший годовой прирост с 2009 год).

Массовые представления о «нормальном» доходе и прожиточном минимуме в сравнении со среднедушевым доходом и официальными нормативами (средние значения, тыс. руб.)

Среднедушевой доход семьи в месяц (рассчитан по результатам данного опроса) Официальный прожиточный минимум (Росстат) Какой доход в расчете на одного человека в месяц обеспечивает прожиточный минимум? Сколько денег нужно в расчете на одного человека в месяц, чтобы жить «нормально»? Февраль 2026 37,4 (+8%) 18,9 (+7%) 43,8 (+17%) 80,1 (+21%) Март 2025 34,6 (+9%) 17,7 (+14%) 37,6 (+14%) 66,3 (+14%) Март 2024 31,8 (+7%) 15,5 (+8%) 32,9 (+19%) 58,1 (+15%) Июнь 2023 26,3 (+8%) 14,4 (+4%) 27,8 (+0,4%) 50,4 (+6%) Август 2022 24,4 (+25%) 13,9 (+19%) 27,7 (+12%) 47,4 (+6%) Февраль 2021 19,5 (+6%) – за 2 года 11,7 (+4%) – за 2 года 24,8 (+18%) – за 2 года 44,9 (+16%) – за 2 года Июнь 2019 18,4 11,2 21,0 38,6

Разница между «богатой» и «бедной» жизнью отражает восприятие социального расслоения. По мнению респондентов, для «богатой жизни» необходимо в среднем 357 тысяч рублей в месяц на одного человека (рост на 40% за год, что является самым большим годовым приростом с 2009 года). А при доходе в среднем в 24 тысячи рублей в месяц на одного человека семью можно считать бедной, по мнению опрошенных.

При каком среднемесячном денежном доходе в расчете на одного человека семью можно считать … (средние значения, тыс. руб.)

… богатой … бедной Соотношение 2026 357,1 (+40%) 24,1 (+15%) 14,8 2025 254,5 (+10%) 20,9 (+13%) 12,1 2024 231,8 (+13%) 18,5 (+16%) 12,5 2023 206,2 (+4%) 16 (-1%) 12,9 2022 198,1 (+9%) 16,2 (+17%) 12,3 2021 182,3 (+17%) – за 2 года 13,9 (+9%) – за 2 года 13,1 2019 155,5 12,7 12,2

Оценки собственного дохода превышают значения «прожиточного минимума» у 41% опрошенных, эта доля медленно росла с 2021 года и достигла 48% в марте 2025 (рост на 12 п.п.), после чего снизилась на 7 п.п. до текущих значений. Максимальные значения данного показателя фиксировались в 2014 году — 57%, а минимальные — в 1998 году — 15%.

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-Центра проведен с 18 по 25 февраля 2026 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1625 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта(крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии