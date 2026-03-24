Посещение религиозных служб в феврале 2026 года

Посещают религиозные службы чуть менее половины опрошенных, в том числе по 16% респондентов хотя бы раз в месяц и раз в несколько месяцев, а по 7% опрошенных – примерно раз в год и реже, чем раз в год. Доля тех, кто не посещает религиозные службы, впервые после 1998 года превысила долю тех, кто хотя бы иногда посещает. Одновременно с этим растет доля тех, кто посещает религиозные службы регулярно, а не время от времени.

Весной 2026 года 16% опрошенных говорили о том, что более или менее регулярно (хотя бы раз в месяц) посещают религиозные службы, эта доля растет с начала замеров. Ещё 16% респондентов бывают на религиозных службах несколько раз в год, а по 7% — примерно раз в год и реже, чем раз в год. При этом чуть более половины опрошенных не посещают религиозные службы – 55% (рост на 11 п.п. с июня прошлого года). Доля тех, кто не посещает религиозные службы, впервые после 1998 года превысила долю тех, кто их посещает. Минимальные доли опрошенных, посещающих религиозные службы, фиксировались в 1991 году – 31%, а максимальные – в 2020 году – 71%.

Чаще других посещают религиозные службы женщины (51%), опрошенные старшего возраста (51% в возрасте 55 лет и старше), респонденты с высшим образованием (48%), более обеспеченные респонденты (47% среди тех, которым хватает на одежду, 46% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), жители Москвы (61%), менеджеры, управленцы (51%).

Чаще других в принципе не посещают религиозные службы мужчины (60%), молодёжь до 25 лет (68%), респонденты со средним образованием и ниже (59%), менее обеспеченные респонденты (62%), жители городов с населением от 100 до 500 тысяч человек (60%), рабочие (62%) и учащиеся (71%).

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-Центра проведен с 18 по 25 февраля2026 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1625 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии