Конфликт с Украиной в марте 2026 года: внимание, поддержка российских вооруженных сил и идеи переговоров, мотивы сторонников и противников переговоров

В марте за ситуацией вокруг Украины внимательно следил каждый второй опрошенный. Уровень поддержки действий российской армии остаётся высоким. Две трети респондентов считают, что сейчас необходимо переходить к мирным переговорам, четверть поддерживает продолжение военный действий. Сторонники переговоров объясняют свое мнение тем, что «гибнет много людей», «все хотят мира», «военные действия слишком затянулись». Сторонники продолжения военных действий говорят, что «нужно идти до конца», «мирные переговоры бесполезны», «необходимо искоренить фашизм».

Уровень внимания к событиям вокруг Украины снижался с осени прошлого года, однако в марте 2026 года несколько увеличился – до 50% (рост на 6 п.п.) в т.ч. 19% — «следят очень внимательно» и 31% — «следят довольно внимательно». Без особого внимания следили за происходящим треть опрошенных (34%), а 16% не следили вовсе.

Внимательнее всего следили за ситуацией вокруг Украины мужчины (54%), опрошенные старшего возраста (64% среди респондентов в возрасте 55 лет и старше), респонденты с высшим образованием (56%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (56%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (52%), те, для кого телевидение является источником информации (58%).

Меньшую заинтересованность демонстрируют женщины (45%), молодёжь до 25 лет (26%), респонденты со средним образованием и ниже (45%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (40%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (44%), те, для кого социальные сети являются источником информации (48%).

Уровень поддержки действий российских вооружённых сил в Украине остаётся высоким и практически не меняется в последние месяцы – 72% в марте 2026 года (в том числе 40% – «определённо» поддерживают, а 32% — «скорее» поддерживают). Не поддерживают действия российских вооруженных сил в Украине – 17% (9% — «определённо» не поддерживают, 8% — «скорее» не поддерживают).

Уровень поддержки действий ВС РФ в Украине выше среди следующих групп: мужчины (75%), опрошенные старшего возраста (80% среди респондентов в возрасте 55 и старше), жители Москвы (75%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (85%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (80%), те, для кого телевидение является источником информации (84%), те, кто ежедневно по нескольку раз в день смотрит телевизор (84%), кто реже раза в неделю или практически никогда не читает телеграм-каналы и видеоблоги (74% и 76% соответственно).

Уровень поддержки действий ВС РФ в Украине ниже среди следующих групп: женщины (70%), молодёжь до 25 лет (62%), жители городов с населением более 500 тысяч человек (67%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (51%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (39%) те, для кого ютуб-каналы являются источником информации (58%), те, кто реже раза в неделю или практически никогда не смотрит телевизор (53%), те, кто ежедневно, по нескольку раз в день читает телеграм-каналы (69%), ежедневно по нескольку раз в день или хотя бы раз в неделю смотрит видеоблоги (65% и 63%).

Две трети россиян (64%) считают, что сейчас нужно переходить к мирным переговорам, в том числе по 32% — «определённо переходить к мирным переговорам» и «скорее переходить к мирным переговорам». Думают, что нужно продолжать военные действия четверть опрошенных – 24%, в том числе 16% «определённо продолжать военные действия», а 8% — «скорее продолжать военные действия». С прошлого месяца ситуация практически не изменилась.

Доля сторонников мирных переговоров выше среди женщин (67%), молодёжи до 25 лет (77%), респондентов со средним образованием и ниже (70%), жителей городов с населением от 100 до 500 тысяч человек (69%), тех, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (80%), тех, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (77%), тех, для кого социальные сети являются источником информации (68%), тех, кто смотрит телевизор хотя бы раз в неделю или реже, практически никогда (73% и 72%), тех, кто смотрит видеоблоги ежедневно (74%).

Доля сторонников продолжения военных действий выше среди мужчин (31%), опрошенных старшего возраста (34% в возрасте 55 лет и старше), респондентов с высшим образованием (26%), жителей Москвы (36%), тех, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (31%), тех, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (27%), тех, для кого телевидение является источником информации (29%), тех, кто смотрит телевидение ежедневно (38%), тех, кто реже раза в неделю или практически никогда не читает телеграм-каналы и не смотрит видеоблоги (28% и 26%).

Те, кто считает, что сейчас следует переходить к мирным переговорам, чаще обосновывают своё мнение тем, что «много жертв, большие потери» – 43%, «война никому не нужна, надоела» – 22%, «людям нужен мир» – 17%, «война слишком затянулась» – 11%.

Те, кто считает, что сейчас следует продолжать военные действия, чаще в обоснование своей позиции говорили о необходимости «довести до конца, закончить начатое» – 36%, «мирные переговоры бесполезны» – 23%, «необходимо победить, победа будет за нами» – 21%, «необходимо уничтожить, искоренить, фашизм, нацизм» – 17%.

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-Центра проведен с 18 по 26 марта2026 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1618 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта(крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии