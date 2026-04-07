Аудитории различных источников информации: частота использования и доверие в марте 2026 года

Телевидение остаётся основным источником информации для большинства россиян, при этом общая аудитория различных интернет-источников немного превышает телевизионную. Аудитория телевизионных новостей состоит преимущественно из людей старшего возраста, лояльных власти, а также менее обеспеченных. Потребители новостей в интернете более молоды и немного более критичны по отношению к власти, также они более обеспеченны и образованны.

Телевидение продолжает оставаться основным источником информации для россиян, при этом его значимость снижается: с 94% в 2009 году до 54% в августе 2023 года. С 2023 года снижение остановилось, значения колеблются вокруг отметки в 60%, в марте 2026 год узнавали о новостях в стране и мире по телевидению 61% опрошенных. Узнают новости из социальных сетей, как и год назад, 38% респондентов. Аудитория новостных интернет-изданий и телеграм-каналов за год снизилась с трети опрошенных – до четверти (27% и 25% соответственно). Радио в качестве источника информации использует каждый десятый респондент, отечественные видеоплатформы (ВК-видео и рутуб) и ютуб-каналы 8% и 7% опрошенных, печатные издания – 6%.

Телевидение в качестве источника информации чаще используют опрошенные старшего возраста (84% среди опрошенных старшего возраста), респонденты со средним образованием и ниже (65%), менее обеспеченные респонденты (69% среди тех, которым едва хватает на еду), а также те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (69%) и те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (66%).

Используют радио и печатные издания в качестве источника информации чаще опрошенные старшего возраста (13% и 10% соответственно).

Новости в соцсетях чаще читают молодёжь до 24 лет (54%), респонденты с высшим и профессиональным образованиями (39% и 40%), более обеспеченные респонденты (46% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (43%).

Новости из интернет-изданий чаще получают опрошенные в возрасте 25-39 лет (32%), респонденты с высшим образованием (32%), более обеспеченные респонденты (30% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования).

Новости из телеграм-каналов чаще получают опрошенные в возрасте 25-39 лет (36%), респонденты с высшим образованием (31%), более обеспеченные респонденты (31% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (34%), а также те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (34%).

Отечественные видеоплатформы и ютуб-каналы используют как источник информации чаще молодёжь до 25 лет (10% и 14%), более обеспеченные респонденты (11% и 8% среди тех, которые могут позволить себе товары длительного пользования). Однако аудитория новостных ютуб-каналов чаще считает, что дела в стране идут по неверному пути (13%) и не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (15%).

Структура ответов на вопрос о доверии источникам информации в целом повторяет структуру ответов на вопрос о пользовании источниками информации. Самый высокий уровень доверия среди информационных источников у телевидения – 42%, однако он снизился на 7 п.п. с мая 2025 года. Социальным сетям доверяют 18% опрошенных, телеграм-каналам – 17%, а интернет-изданиям – 15%, доверие последним снизилось на 11 п.п. с января 2021 года. Доверяют радио и печатным изданиям по 7% и 5%, а отечественным видеоплатформам и ютуб-каналам – 4% и 3% соответственно.

Чаще доверяют телевидению как источнику информации опрошенные старшего возраста (59% среди тех, кому 55 лет и более), респонденты со средним образованием и ниже (47%), менее обеспеченные респонденты (46% среди тех, которым едва хватает на еду), а также те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (52%) и те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (47%).

Чаще доверяют новостям из социальных сетей, телеграм-каналов, интернет-изданий молодёжь до 24 лет (30%, 32%, 23%), респонденты с высшим образованием (18%, 21%, 18%), более обеспеченные опрошенные (20%, 20%,17% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), а также те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (22%, 26%, без интернет-изданий).

Наиболее часто опрошенные узнают новости из интернета и телевидения: хотя бы раз в неделю делают это 71% респондентов. Читает телеграм-каналы каждый второй опрошенный – 49%, смотрят видеоблоги, видеоблогеров – 37%.

Ежедневно смотрят новости в интернете и по телевидению треть опрошенных – по 31%, с 2024 года эта доля сократилась на 7 п.п. Ежедневная аудитория телеграм-каналов за год сократилась на 5 п.п. – до 20%. Смотрят видеоблоги каждый день 11% респондентов, их доля за последние 6 лет практически не изменилась.

Новости в интернете читают 72% респондентов (в т.ч. 31% — ежедневно, по 20% — практически каждый день и хотя бы раз в неделю), их доля росла на протяжении всего периода наблюдений и достигла пика весной 2025 года – 76%, а после за год сократилась на 4 п.п.

Чаще других читают новости в интернете опрошенные до 39 лет (85%), респонденты с высшим образованием (81%), более обеспеченные респонденты (81% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), жители Москвы (82%).

Читают новости в интернете реже раза в неделю или практически никогда, опрошенные старшего возраста (40%), респонденты со средним образованием и ниже (45%), менее обеспеченные респонденты (48% среди тех, которым едва хватает на еду), а также жители села (34%).

Смотрят новости по телевидению семеро из десяти опрошенных (в т.ч. 31% — ежедневно, 19% — практически каждый день, 21% — хотя бы раз в неделю) – минимальные значения за всё время наблюдений с 2016 года. Практически не смотрят новости по ТВ 30% респондентов, эта доля выросла на 21 п.п. с 2016 года.

Чаще других говорят, что смотрят новости по телевидению, опрошенные старшего возраста (88% в возрасте 55 лет и старше), респонденты со средним образованием и ниже (73%), менее обеспеченные респонденты (76% среди тех, которым едва хватает на еду), жители Москвы (80%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (79%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (75%).Чаще других говорят, что смотрят новости реже одного раза в неделю или практически никогда, молодёжь до 24 лет (51%), респонденты с высшим образованием (34%), более обеспеченные респонденты (34% среди тех, кто может позволить себе товары длительного пользования), жители городов с населением более 500 тысяч человек (34%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (47%), а также не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (50%).

Читают телеграм-каналы половина опрошенных – 49% (в т.ч. 20% — ежедневно, 14% — практически каждый день, а 15% — хотя бы раз в неделю), не читают 51% респондентов, доля таких опрошенных выросла на 4 п.п. с прошлого года.

Чаще других отвечают, что читают телеграм-каналы молодёжь до 24 лет (73%), респонденты с высшим образованием (59%), более обеспеченные респонденты (59% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (59%), те, кто не одобряет деятельность действующего президента (62%).

Чаще других отвечают, что читают телеграм-каналы реже одного раза в неделю или практически никогда, опрошенные старшего возраста (68%), респонденты со средним образованием и ниже (63%), менее обеспеченные респонденты (68% среди тех, которым едва хватает на еду), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (52%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (53%).

Смотрят видеоблоги чуть больше трети опрошенных (в т.ч. 11% — ежедневно, 11% — практически каждый день, а 15% — хотя бы раз в неделю) – эта доля значимым образом не меняется в последние 7 лет.

Чаще других говорят, что смотрят видеоблоги, молодёжь до 24 лет (63%), более обеспеченные респонденты (44% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (46%), а также не одобряет деятельность действующего президента (50%).

Чаще других говорят, что смотрят видеоблоги реже одного раза в неделю или практически никогда, опрошенные старшего возраста (77% среди респондентов в возрасте 55 лет и старше), менее обеспеченные респонденты (76% среди тех, которым едва хватает на еду), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (65%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (65%).

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-Центра проведен с 18 по 26 марта 2026 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1618 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии