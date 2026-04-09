Двадцатка самых популярных российских журналистов и видеоблогеров: март 2026 года

Как и в прошлом году самыми популярными российскими журналистами стали Владимир Соловьёв, Ольга Скабеева и Евгений Попов. Также опрошенные упоминали таких журналистов как Андрей Норкин, Маргарита Симоньян, Ксения Собчак, Дмитрий Киселёв, Дмитрий Масленников, Никита Михалков, Юрий Подоляка, Андрей Малахов и других. Молодёжь чаще следит за видеоблогерами в интернете: Ксенией Собчак, Дмитрием Масленниковым, Владом Бумагой. Респонденты старшего возраста называют прежде всего ведущих популярных телепрограмм, таких как Владимир Соловьёв, Ольга Скабеева, Евгений Попов, Андрей Норкин, Маргарита Симоньян.

По данным открытого вопроса (респонденты сами называли фамилии), как и годом ранее самым популярным российским журналистом оказался В. Соловьёв – 10% (11% в марте 2025 года). Сохранили места в тройке самых популярных О. Скабеева и Е. Попов – 5% и 3% соответственно (за год изменений не произошло). По 2% опрошенных назвали А. Норкина и М. Симоньян. По 1% респондентов упоминали К. Собчак, Д. Киселёва, Д. Масленникова, Н. Михалкова, А. Малахова.

Также в ТОП-20 попали Ю. Подоляка, Д. Никотин, А. Шейнин, Е. Поддубный, А. Сладков, В. Бумага, С. Васильев, Ю. Дудь*, А. Лебедев, О. Лосева.

Молодёжь до 25 лет чаще следит за деятельностью интернет-блогеров: К. Собчак, Д. Масленниковым, В. Бумагой. В то время как опрошенные старшего возраста (респонденты в возрасте 55 лет и старше) чаще смотрят/слушают/читают телевизионных журналистов В. Соловьёва, О. Скабееву, Е. Попова, А. Норкина, М. Симоньян.

Похожая картина наблюдалась и в прошлом году.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-Центра проведен с 18 по 26 марта 2026 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1618 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

