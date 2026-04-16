Оценки политической ситуации в России в 1994-2026 годах

Каждый второй опрошенный считает политическую обстановку «напряжённой», четверть респондентов считает ситуацию «спокойной». Равные доли опрошенных – по 10% – считают обстановку «критической» или «благополучной». Позитивные оценки ситуации достигали минимальных значений в 1990-х годах, а максимальных – в середине 2008 года. В последнее время негативные оценки ситуации достигали максимума осенью 2022 года, после чего ситуация улучшилась. С середины прошлого года отрицательные оценки политической ситуации медленно растут. Чаще воспринимают политическую ситуацию позитивно молодёжь, мужчины, более обеспеченные респонденты, москвичи и лояльные действующей власти опрошенные. Чаще дают негативные оценки женщины, опрошенные среднего и старшего возраста, менее обеспеченные респонденты, оппозиционно настроенные к действующей власти опрошенные.

Шестеро из десяти респондентов негативно оценивают текущую политическую обстановку в России – 61% (в том числе 52% считают её напряжённой, а 9% — критической, взрывоопасной), доля таких опрошенных выросла на 9 п.п. с мая 2025 года. Позитивно смотрят на политическую ситуацию в стране треть респондентов (в том числе 27% говорят о ней как о спокойной, а 9% — как о благополучной), с мая 2025 года их доля снизилась на 10 п.п.

В 1990-х годах абсолютное большинство опрошенных оценивали политическую обстановку отрицательно, отдельные резкие всплески негативных оценок фиксировались во времена начала чеченской военной кампании, экономического кризиса и взрывов жилых домов. Ситуация начала меняться с 2000 года: начали расти позитивные оценки, достигшие своего пика (71%) к моменту президентских выборов в 2008 году, которые, однако вскоре после этого снизились из-за военных действий в Грузии и экономического кризиса. Нынешние показатели схожи с теми, которые фиксировались в 2021-2022 годах.

Чаще других оценивают политическую обстановку в России как благополучную и спокойную мужчины (45%), молодёжь до 25 лет (47%), более обеспеченные опрошенные (42% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), жители Москвы (50%), учащиеся (48%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (49%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (43%), те, для кого отечественные видео-платформы (VK-видео и Rutube) являются источниками информации (41%).

Чаще других оценивают политическую обстановку в России как напряжённую и критическую, взрывоопасную женщины (70%), опрошенные в возрасте 40-54 лет (65%), менее обеспеченные опрошенные (67% среди тех, которым едва хватает на еду), жители городов с населением от 100 до 500 тысяч человек (68%), предприниматели (71%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (89%), те, кто не одобряет деятельность действующего президента (89%), те, для кого ютуб-каналы являются источником информации (74%).

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-Центра проведен с 18 по 26 марта 2026 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1618 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта(крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии