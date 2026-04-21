Оценка работы правительства и премьер-министра в марте 2026 года, динамика оценок с 1990-х

Две трети россиян одобряют работу правительства и премьер-министра, однако на протяжении последнего года их рейтинги плавно снижаются. Каждый второй считает, что в течение ближайшего года правительство сможет улучшить положение дел в стране. Этот показатель плавно снижался на протяжении года, но в феврале-марте падение прекратилось.

В марте 2026 года работу правительства одобряли две трети опрошенных – 65% (в т.ч. 21% респондентов безусловно одобряют, а 41% — скорее одобряют), до этого схожие значения фиксировались в сентябре 2022 года во время объявления частичной мобилизации. Уровень одобрения работы правительства достигал своего пика в мае 2025 года – 77%, однако после этого снизился на 12 п.п. Не одобряют работу правительства 28% респондентов (в т.ч. 10% респондентов безусловно не одобряют, а 18% — скорее не одобряют), эта доля опрошенных выросла на 9 п.п. с мая 2025 года.

Уровень одобрения работы правительства России выше среди опрошенных до 40 лет (68%), более обеспеченных опрошенных (74% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), учащихся (76%), тех, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (83%), тех, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (78%), тех, для кого отечественные видео платформы (VK-видео и Rutube) являются источниками информации (76%).

Уровень неодобрения работы правительства России выше среди опрошенных в возрасте 40-54 лет (34%), менее обеспеченных опрошенных (37% среди тех, которым едва хватает на еду), предпринимателей (37%), тех, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (66%), тех, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (89%), тех, для кого ютуб-каналы являются источником информации (48%).

Одобряют работу председателя правительства две трети опрошенных – 66% (снижение на 10 п.п. с мая 2025 года), не одобряют работу премьер-министра каждый пятый опрошенный – 21% (рост на 11 п.п. с мая 2025 года).

Оценку действующего премьер-министра можно охарактеризовать как в целом положительную и стабильную, так как она не переживала резких или продолжительных спадов и не опускалась до отрицательных значений (то есть доля негативных оценок не превышала позитивные). Позитивные оценки преобладали по отношению к деятельности на посту председателя правительства В. Путина, М. Касьянова*, Е. Примакова и В. Зубкова. Негативные оценки преобладали в последние годы работы В. Черномырдина и Д. Медведева на посту председателя правительства, а также практически на всем протяжении работы правительства М. Фрадкова.

* Включён в реестр иностранных агентов, экстремистов и террористов

Каждый второй считает, что нынешнее правительство России в течение ближайшего года сможет улучшить положение дел в стране – 54%, почти четверо из десяти респондентов говорят об обратном – 37%. В течение прошедшего года наблюдался рост пессимистических настроений, однако в марте 2026 он остановился.

Чаще других считают, что нынешнее правительство России в течение ближайшего года сможет улучшить положение дел в стране, молодёжь в возрасте до 25 лет (70%), респонденты со средним образованием и ниже (60%), более обеспеченные опрошенные (63% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), учащиеся (70%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (69%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (64%), те, для кого отечественные видео платформы (VK-видео и Rutube) являются источниками информации (66%).

Чаще других считают, что нынешнее правительство России в течение ближайшего года не сможет улучшить положение дел в стране, опрошенные старшего возраста (41% среди опрошенных в возрасте 55 лет и старше), респонденты с высшим образованием (40%), менее обеспеченные опрошенные (46% среди тех, которым едва хватает на еду), предприниматели (45%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (70%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (83%), те, для кого ютуб-каналы являются источником информации (51%).

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-Центра проведен с 18 по 26 марта 2026 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1618 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта(крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии